宜蘭玻璃屋海景餐廳！一開幕就爆紅　南洋風海景咖啡館超Chill必打卡

喬伊吹吹風位於宜蘭蘇澳豆腐岬海水浴場斜對面，玻璃屋建築可以讓窗外海景透進室內，絕佳視野一開幕就爆紅。這次難得來宜蘭蘇澳，當然要把喬伊吹吹風排進行程啦！

對了！喬伊吹吹風目前只有平日可訂位，假日需候位。另外，喬伊吹吹風本身是沒有廁所的喔，需如廁要到附近公廁使用，會介意的再注意一下～

喬伊吹吹風 用餐環境

喬伊吹吹餐廳位置在二樓，對面是付費的「豆腐岬停車場」，開車過來可以直接停放在對面。

門口有設置候位區，雖然沒冷氣但至少不用站著曬太陽排隊卡速西～

週日下午到訪喬伊吹吹風完全是滿座的狀態，生意非常好，如果是平日來記得先訂位以免久候。

當初就是被喬伊吹吹風這片絕美窗景燒到的，大片玻璃落地窗可以將蔚藍海景一覽無遺，視野很好。不過靠窗座位太熱門了，而且入座就不行換坐，能不能坐到窗邊還是需要拚人品滴～

身為海景控真的很愛看海呀~無論是靜靜地凝視無盡的藍，還是聆聽海浪拍打的聲音，都相當療癒～

自助櫃台有白開水、餐具、衛生紙，需要喝水自己來～

喬伊吹吹風 戶外座位

喬伊吹吹風還有設置戶外座位區，南洋風情非常有氣氛，不過夏天實在太熱了，大家還是選坐有冷氣的室內座位，比較涼爽。

如果是秋冬涼爽的氣候，戶外座位應該就變熱門了！邊看海景邊享受陽光的溫暖，超Chill～

戶外區還有一個小巧的觀景台，玻璃圍欄映襯海景很好拍，到訪喬伊吹吹風別忘了拍照留念～

喬伊吹吹風 菜單

喬伊吹吹風菜單如下，4歲以上，每人最低消費為一杯飲料或一份套餐。

喬伊吹吹風 餐點

拿鐵，熱的一杯190元。咖啡醇香不苦澀，蠻順口的。

西西里咖啡，一杯200元。咖啡淡雅的苦香融合了檸檬酸甜，比例適中，清爽消暑。

莓果冰沙，一杯250元。菜單上標示莓果是加了”草莓、蔓越莓、覆盆子、藍莓”去打冰沙，喝得到水果的酸香原味，冰甜不膩口。上面還有附可愛好吃的迷你枝仔冰，我才吃一小口，其他全被紅豆薏仁2個小妮子搶食完畢。

奇異果蘋果汁，一杯200元。喝得到奇異果、蘋果的水果酸甜，不會太甜會太淡，厚鈴~

豆腐岬海水浴場

對面就是豆腐岬海水浴場，可以自備泳衣去玩水踏浪～

喬伊吹吹風 評價

這次是來喬伊吹吹風喝下午茶，所以只點了飲品，4杯飲料表現都不錯，好喝順口，只是價位偏高，看各人接受度。下次有機會再來試試它們家餐點吧~

喬伊吹吹風 常見問題

Q1. 喬伊吹吹風低消？

A1. 喬伊吹吹風4歲以上，每人最低消費為一杯飲料或一份套餐。

Q2. 喬伊吹吹風可以訂位嗎？

A2. 喬伊吹吹風僅平日開放訂位，假日無法訂位。

Q3. 喬伊吹吹風公休日？

A3. 喬伊吹吹風公休日為每週三。

喬伊吹吹風 Joy’s Coffee

電話：03 995 2553

地址：270宜蘭縣蘇澳鎮跨港路6號2樓

營業時間：中午11:00～下午18:00

公休日：週三

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文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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