快訊

中職／被強襲球打臉可能開刀 吳念庭呼籲：別針對其他球員

解決女科研人才流失 大學招聘教師面試 別問錯問題

胃發炎時不要吃香蕉！專科醫師告訴你最常見的家庭解方為何

宜蘭玻璃屋海景餐廳！一開幕就爆紅　南洋風海景咖啡館超Chill必打卡

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

喬伊吹吹風位於宜蘭蘇澳豆腐岬海水浴場斜對面，玻璃屋建築可以讓窗外海景透進室內，絕佳視野一開幕就爆紅。這次難得來宜蘭蘇澳，當然要把喬伊吹吹風排進行程啦！

對了！喬伊吹吹風目前只有平日可訂位，假日需候位。另外，喬伊吹吹風本身是沒有廁所的喔，需如廁要到附近公廁使用，會介意的再注意一下～

喬伊吹吹風 用餐環境

喬伊吹吹餐廳位置在二樓，對面是付費的「豆腐岬停車場」，開車過來可以直接停放在對面。

門口有設置候位區，雖然沒冷氣但至少不用站著曬太陽排隊卡速西～

週日下午到訪喬伊吹吹風完全是滿座的狀態，生意非常好，如果是平日來記得先訂位以免久候。

當初就是被喬伊吹吹風這片絕美窗景燒到的，大片玻璃落地窗可以將蔚藍海景一覽無遺，視野很好。不過靠窗座位太熱門了，而且入座就不行換坐，能不能坐到窗邊還是需要拚人品滴～

身為海景控真的很愛看海呀~無論是靜靜地凝視無盡的藍，還是聆聽海浪拍打的聲音，都相當療癒～

自助櫃台有白開水、餐具、衛生紙，需要喝水自己來～

喬伊吹吹風 戶外座位

喬伊吹吹風還有設置戶外座位區，南洋風情非常有氣氛，不過夏天實在太熱了，大家還是選坐有冷氣的室內座位，比較涼爽。

如果是秋冬涼爽的氣候，戶外座位應該就變熱門了！邊看海景邊享受陽光的溫暖，超Chill～

戶外區還有一個小巧的觀景台，玻璃圍欄映襯海景很好拍，到訪喬伊吹吹風別忘了拍照留念～

喬伊吹吹風 菜單

喬伊吹吹風菜單如下，4歲以上，每人最低消費為一杯飲料或一份套餐。

喬伊吹吹風 餐點

拿鐵，熱的一杯190元。咖啡醇香不苦澀，蠻順口的。

西西里咖啡，一杯200元。咖啡淡雅的苦香融合了檸檬酸甜，比例適中，清爽消暑。

莓果冰沙，一杯250元。菜單上標示莓果是加了”草莓、蔓越莓、覆盆子、藍莓”去打冰沙，喝得到水果的酸香原味，冰甜不膩口。上面還有附可愛好吃的迷你枝仔冰，我才吃一小口，其他全被紅豆薏仁2個小妮子搶食完畢。

奇異果蘋果汁，一杯200元。喝得到奇異果、蘋果的水果酸甜，不會太甜會太淡，厚鈴~

豆腐岬海水浴場

對面就是豆腐岬海水浴場，可以自備泳衣去玩水踏浪～

喬伊吹吹風 評價

這次是來喬伊吹吹風喝下午茶，所以只點了飲品，4杯飲料表現都不錯，好喝順口，只是價位偏高，看各人接受度。下次有機會再來試試它們家餐點吧~

喬伊吹吹風 常見問題

Q1. 喬伊吹吹風低消？

A1. 喬伊吹吹風4歲以上，每人最低消費為一杯飲料或一份套餐。

Q2. 喬伊吹吹風可以訂位嗎？

A2. 喬伊吹吹風僅平日開放訂位，假日無法訂位。

Q3. 喬伊吹吹風公休日？

A3. 喬伊吹吹風公休日為每週三。

喬伊吹吹風 Joy’s Coffee

電話：03 995 2553

地址：270宜蘭縣蘇澳鎮跨港路6號2樓

營業時間：中午11:00～下午18:00

公休日：週三

喬伊吹吹風 Joy’s Coffee FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

下午茶 冰沙 咖啡 宜蘭美食 果汁 水果

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

宜蘭玻璃屋海景餐廳！一開幕就爆紅　南洋風海景咖啡館超Chill必打卡

udn走跳美食／涼子是也 喬伊吹吹風位於宜蘭蘇澳豆腐岬海水浴場斜對面，玻璃屋建築可以讓窗外海景透進室內，絕佳視野一開幕就爆紅。這次難得來宜蘭蘇澳，當然要把喬伊吹吹風排進行程啦！ 對了！喬伊

人氣冰店「台澢號」　把最狂野的都蘭大海端上桌

台澢號，一種屬於台東的味道，使用在地食材料理出獨具風味的冰品、飲料、甜點、炸物，無數老外認證的東海岸最好吃炸魚薯條、都蘭最動感熱血的冰品就在這啦！

宜蘭人哭哭！伴手禮名店「奕順軒」停賣生日蛋糕　業者親曝原因

宜蘭必買伴手禮「奕順軒」是不少人到宜蘭都要掃貨的必訪名店，麵包、奶凍捲到各式糕點都深受消費者歡迎。然而，近期店家證實「停賣生日蛋糕」，令許多在地人哀號「傷心 吃不到了」、「還我童年的味道」。

輪到台東人嗨了！文青人必訪新地標 東部最美「台東圖書總館」2025年啟用

台東人嗨起來！已動工好一陣子的「台東縣立圖書總館」最新面貌曝光，外觀以「台東山嵐」為意象，結合連續斜面多層次設計，預計於2025年正式與民眾相見歡。

坐在咖啡廳裡賞風景！ 宜蘭特色千層蛋糕-Tjuku cafe 啾咕咖啡 可以看海又賞湖

如果說假日要到宜蘭玩，你們都安排什麼行程呢？走遍宜蘭熱門景點的話，不如就到咖啡廳坐著欣賞風景吧！

「卡皮巴拉幼幼班」萌翻了！斑比山丘「免費入園」倒數中 最療癒「水豚寶寶小隊」融化你 還有免費霜淇淋可以吃

免費入園倒數中！位於宜蘭冬山的療癒級熱門景點「斑比山丘」迎來水豚寶寶誕生，特別祭出「免費入園」活動，邀請大小朋友一同來看縮小版水豚的呆萌日常，不少人光是看照片都驚呼「太可愛了吧」、「是天堂」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。