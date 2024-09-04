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2024花蓮飯店精選！親子友善住宿Top5，超夯豪華海景酒店大公開，絕對不能錯過的浪漫日出、絕美海岸線都在這

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖／AsiaYo提供
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想要在台灣來一場被自然美景圍繞的放鬆之旅，那你一定要來到花蓮欣賞超級廣闊的太平洋海岸風光！今天AsiaYo要把私藏的花蓮優質住宿都拿出來跟你分享啦~ 不僅可以在豪華的花蓮星級飯店享受太平洋海灘的溫暖日光浴，還是要尋找家庭旅行必備的高CP值花蓮經濟型飯店，統統都能滿足你！馬上跟著AsiaYo一起看下去吧~

花蓮星級飯店推薦

煙波花蓮太魯閣酒店

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不只距離海岸線超級近，煙波花蓮太魯閣的每一個房間都能欣賞到花蓮的山海風光！如果想要一睹太陽從太平洋海面升起的浪漫美景，這間飯店絕對是一個很棒的選擇，還有超美的無邊際室外泳池，喜歡拍網美照的朋友一定不能錯過！

👍加分服務

行李寄放、免費WiFi、SPA水療中心、三溫暖、停車場

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【煙波花蓮太魯閣酒店】

📍附近地標：新城火車站 - 1.32公里、三棧玫瑰谷 - 3.62公里

煙波大飯店 - 花蓮旅館

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如果你想要住在熱鬧的市區，又想欣賞花蓮獨特的自然美景，那一定來看看煙波大飯店 - 花蓮館！飯店不僅設置了海洋生物主題的兒童遊樂區，還貼心的為大家的毛小孩們準備了寵物小旅館~ 真的非常適合一家四口一起入住！

👍加分服務 行李寄放、免費WiFi、健身房、三溫暖

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【煙波大飯店 - 花蓮館】

📍附近地標：東大門夜市 - 1.83公里、松園別館 - 818公尺

斯圖亞特海洋莊園民宿

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正在尋找遠離城市的秘密度假莊園的你，絕對不能錯過斯圖亞特海洋莊園民宿在這裡！這間用原木打造的海景莊園度假村，從裡到外瀰漫著低調奢華的氛圍~ 還有超級開闊的室外游泳池，給你欣賞太平洋夢幻海景的最佳視野，來這裡度假一定超級放鬆~

👍加分服務 行李寄放、免費WiFi、健身房、BBQ燒烤設備

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【斯圖亞特海洋莊園民宿】

📍附近地標： 遠雄海洋公園 - 1.75公里、東華大學 - 6.3公里

花蓮經濟型飯店推薦

璽賓行旅

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璽賓行旅使用很特別的腳踏車主題來裝飾整個飯店，如果你喜歡在海岸邊騎著腳踏車享受海風的吹拂，那這裡會是一 個很棒的選擇哦！飯店旁邊還有放置許多兒童遊樂器材的太平洋公園，超級推薦家庭旅遊愛小孩去放放電⚡

👍加分服務 行李寄放、免費WiFi、健身房、BBQ燒烤設備、自行車租借

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【璽賓行旅】

📍鄰近地標：東大門夜市 - 1.43公里、松園別館 - 597公尺

花蓮海悅酒店

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想要輕鬆欣賞美麗夜景的朋友，也可以選擇在北濱公園附近的花蓮海悅酒店！有陽台的房間可以舒服地坐在晚風中，伴隨著陣陣傳來的海浪聲吃著宵夜，實在是太浪漫了~

👍加分服務 行李寄放、免費WiFi、停車場、BBQ燒烤設備

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【花蓮海悅酒店】

📍附近地標：東大門夜市 - 1.28公里、松園別館 - 517公尺


花蓮住宿的介紹就到這邊結束啦~ 現在還能申請花東旅遊補助！想找更多花蓮補助民宿或是台東星級飯店的話，可以上AsiaYo尋找更多優質住宿哦！


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