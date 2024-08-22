「卡皮巴拉幼幼班」萌翻了！斑比山丘「免費入園」倒數中 最療癒「水豚寶寶小隊」融化你 還有免費霜淇淋可以吃
免費入園倒數中！位於宜蘭冬山的療癒級熱門景點「斑比山丘」迎來水豚寶寶誕生，特別祭出「免費入園」活動，邀請大小朋友一同來看縮小版水豚的呆萌日常，不少人光是看照片都驚呼「太可愛了吧」、「是天堂」。
迷你版「卡皮巴拉」萌翻了！喜歡小動物的朋友都不陌生，宜蘭熱點「斑比山丘」療癒級別再升級，除了園區內親人的小鹿斑比、迷你驢等可愛動物能近距離接觸外，人氣明星水豚更是許多人到訪必打卡的重頭戲，現在還迎來萌度爆表的水豚寶寶們，特別推出「免費入園」活動，8/29前的平日週一至四，12歲以下免費入園（需大人陪同），把握暑假的尾聲，帶小朋友來親近小水豚和斑比們，為暑假畫下美好的句點。
此外，炎炎夏日來支免費霜淇淋消消暑，斑比山丘內的美美子霜淇淋推出超長期活動，即日起至2025/6/1，凡憑當日搭乘葛瑪蘭車票或出示葛瑪蘭員工識別證件，購買全票入園即贈「美美子十勝牛乳霜淇淋」1支。
斑比山丘 Bambi Land
地址：宜蘭縣冬山鄉下湖路285號
營業時間：平日10:00-17:00；假日/國定假日/寒暑假9:00-17:00（最後入園時間16:30）
票價：全票200元（含體驗飼料一份）、優待票50元（65歲以上之長者、領有身心障礙手冊者及其陪同者）、5歲以下孩童免購票
粉絲專頁：https://www.facebook.com/bambiland.yilan
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