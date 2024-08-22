快訊

林宜瑾涉詐助理費案 法院晚間裁定服務處主任羈押禁見

直播／要合併了？台新金、新光金20時45分召開重訊記者會

周末雨勢擴大！雨彈橫掃全台 珊珊颱風路徑曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

隆重登場！「花蓮金針花季」暢遊赤科山、六十石山 共度金黃色的夏日時光

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲花蓮赤科山及六十石山的金針花季，是全台獨一無二的高山金針景觀。　圖：花蓮縣政府／提供
▲花蓮赤科山及六十石山的金針花季，是全台獨一無二的高山金針景觀。　圖：花蓮縣政府／提供

今年玉溪地區農會在赤科山再次與「卡娜赫拉」合作，結合壯麗的金針花海，讓花季期間注入滿滿可愛療癒的活力。　圖：花蓮縣政府／提供
今年玉溪地區農會在赤科山再次與「卡娜赫拉」合作，結合壯麗的金針花海，讓花季期間注入滿滿可愛療癒的活力。　圖：花蓮縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著金針花季的到來，花蓮縣赤科山及六十石山再次成為全台旅遊賞花熱點，今年的花季不僅有壯麗的金針花海，還推出了豐富多樣的在地特色體驗活動，將帶給遊客難忘的夏日回憶。

花蓮縣長徐榛蔚表示，「花蓮縣赤科山及六十石山的金針花季是全台獨一無二的高山金針景觀，是我們一年一度的盛事。今年花蓮受到地震及颱風雙重影響，導致當地觀光旅遊業面臨挑戰，原計畫前來欣賞金針花海的遊客，因災害影響取消行程，使得花蓮的觀光熱度有所下降，近期在各單位的努力及協助下已迅速修復並重建，花蓮依舊安好，我們誠摯邀請全國民眾前來花蓮，親身感受這份美麗與美好。我們希望透過赤科山和六十石山這兩大景點的金針花季活動，向全國遊客展現花蓮農業的多元風貌與自然之美，儘管今年遭遇了天然災害，但我們的努力就是希望讓大家依然能夠在這個花季中，感受到最美的花蓮。」

玉溪地區總幹事蔡宗翰說到，今年赤科山再次與「卡娜赫拉」合作，以此為主題結合壯麗的金針花海，讓花季期間注入滿滿可愛療育的活力，歡迎前往赤科山卡娜赫拉的金色花園尋找氣球打卡拍照，另玉溪地區農會規劃「賞花專車一日遊體驗活動」，有多種體驗行程可選擇並搭配農家特色料理，帶領遊客漫遊在金針花田中，欣賞那彷彿黃金地毯般的花海，品嚐以金針花為主題的在地料理，並深入在地文化特色，在美景與美食之餘，感受到花蓮豐富的文化底蘊。

▲金針花季富里鄉農會以「忘憂大地感謝祭」為主題，結合在地「茶與竹子」體驗活動打造全新的觀光體驗。　圖：花蓮縣政府／提供
▲金針花季富里鄉農會以「忘憂大地感謝祭」為主題，結合在地「茶與竹子」體驗活動打造全新的觀光體驗。　圖：花蓮縣政府／提供

富里鄉農會總幹事張素華表示，六十石山以其獨特的地形與景觀，每年吸引大量遊客，金針花季以忘憂大地感謝祭為主題，結合在地「茶與竹子」體驗活動將這兩大當地特色產業完美結合，打造出全新的觀光體驗。今年花季由富里鄉農會規劃「獨家金針忘憂之旅一日遊」體驗活動，竹杖、泥火山豆腐及採果等每日不同的農事體驗供遊客體驗。另外六十石山不僅可以欣賞金針花海，更是有著在英國 GreatTaste Awards 得獎品茶的好地方，如林俊傑茶園的綠蜒蜜香紅茶、馥麗農莊的麗媚烏龍與龍安製茶廠的迎香烏龍茶，擁有絕美風景的天空小舖、製茶技術頂尖的駿村長紅茶、964驛棧及山平方，歡迎蒞臨富里鄉六十石山，欣賞金針花海，品六十石山好茶。

花蓮縣金針花季在花蓮縣政府支持下，透過玉溪地區農會及富里鄉農會規畫豐富的體驗活動，融合了當地的文化與產業特色，金針花季是一個非常適合家庭、朋友共度美好夏日時光的旅遊，無論是賞花、拍照還是品嘗在地美食，都是一種難得的體驗。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

花海 觀光 金針花

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

自由行補助近3個月尚未入帳 花縣府：加快審查

為震後花蓮帶來正能量 9月底蕭煌奇、孫盛希訪花演唱

避免帶狀疱疹疼痛 花蓮6醫院29診所可自費打疫苗

花蓮旅宿業者遲未收到補助 縣府：預計明天起審查發放

相關新聞

「卡皮巴拉幼幼班」萌翻了！斑比山丘「免費入園」倒數中 最療癒「水豚寶寶小隊」融化你 還有免費霜淇淋可以吃

免費入園倒數中！位於宜蘭冬山的療癒級熱門景點「斑比山丘」迎來水豚寶寶誕生，特別祭出「免費入園」活動，邀請大小朋友一同來看縮小版水豚的呆萌日常，不少人光是看照片都驚呼「太可愛了吧」、「是天堂」。

隆重登場！「花蓮金針花季」暢遊赤科山、六十石山 共度金黃色的夏日時光

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著金針花季的到來，花蓮縣赤科山及六十石山再次成為全台旅遊賞花熱點，今年的花季不僅有壯麗的金針花海，還推出了豐富多樣的在地特色體驗活動，將帶給遊客難忘的夏日回憶。 花蓮縣長

出發花蓮壽豐吧！池南森林遊樂區、鯉魚潭、慶修院、山度空間的一日空靈旅行

跟著 CJ夫人愛度假 於 2024-05-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 慶修院、慶修院馬告香腸、池南國家森林遊樂區。距離花蓮市區約30分鐘車程，花蓮壽豐東臨太平洋，西接中央山脈，是花蓮縣面積最大的鄉鎮之一，歷經原住民文化、清朝漢人文化與日治時期引入農業技術的日本文化，各個文化背景在此交融，共同生活這片被森林、濕地、河流和海岸線的生態系統之中。為了一探不同於熱鬧的花蓮市，縱情花東山水的景色，特地深入了壽豐幾個景點，尋找著人文藝術和自然景觀之間，取得一種和諧心靈的平衡；好比說慶修院中開放餵魚的池塘（我好像沒在日本看過ＸＤ）、池南樹屋貓頭鷹DIY元素就囊括來自山中的樹皮與花蓮人的手工藝、山度空間則是令我驚喜的，本以為他是一間網美咖啡廳，不料園內展示不少當地藝術家作品，餐點也很好吃，搭配無邊際海景，相當值得一來。

宜蘭親子二日遊　瘋玩新開幕遊戲主題館、入住質感民宿享到府私廚

在宜蘭，有許多適合親子遊客同樂的室內外景點：到夢幻佈景前，拍趣味美照，或前往龜山島為背景的夢幻籃球場來場三對三。最後與三五好友包棟民宿，放鬆戲水免出門，想吃大餐？請專業團隊到府料理BBQ，暑假親子遊也能這麼愜意。

一開門就客滿的花蓮咖啡廳！日系風格質感　甜點飲料都優秀

udn走跳美食／水晶 這次回花蓮，去了朋友推薦的一間位於美崙山旁甜點店「坡上」，不定期公休，這次回去只有遇到禮拜六有營業，一定要開門前就去排隊，下午兩點開始營業，這次排在第三組，入座秒客滿，

2024花蓮旅遊補助最後衝刺！ 精選5間高CP值花蓮補助可用飯店+民宿，帶上家中寶貝、寵物出遊都不成問題

暑假就快剩下一半了，除了要好好抓住夏天的尾巴之外，還沒使用花蓮旅遊補助的朋友們也要好好把握阿！這次的補助從六月份開跑，最後可以使用的時間到九月底，不管是花蓮飯店、花蓮民宿都可以使用，如果還沒有特別想法該怎麼挑選的朋友們，就一起先來看看今天AsiaYo和你推薦的5家花蓮住宿吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。