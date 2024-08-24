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坐在咖啡廳裡賞風景！ 宜蘭特色千層蛋糕-Tjuku cafe 啾咕咖啡 可以看海又賞湖

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圖 / IG @tjuku_cafe
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如果說假日要到宜蘭玩，你們都安排什麼行程呢？走遍宜蘭熱門景點的話，不如就到咖啡廳坐著欣賞風景吧！

Tjuku cafe 啾咕咖啡的店名，並非宜蘭當地獨特的文化所衍生的詞，而是老闆的女兒小名就叫啾咕，是不是聽起來非常可愛～啾咕咖啡非常有趣，在小小的烏石港就開了兩間店，一間是擁有無敵海景的烏石港店，一間則是可以在博物館裡欣賞湖景的蘭陽博物館店。

圖 / IG @tjuku_cafe
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位置在蘭博烏石港驛站二樓是Tjuku cafe 啾咕咖啡的【烏石港店】，這裡完全就是一間觀海的景觀咖啡廳！店內有兩側大片的玻璃窗，坐在店內正面就能遠眺烏石港的港灣及龜山島風光。另一面則是可以看到蘭陽博物館的美景。

圖 / IG @tjuku_cafe
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店內裝潢風格融合了現代與復古元素，整體溫馨且充滿藝術感，仔細觀察設計上有許多精緻的細節，每個角落都超適合拍照打卡的呀！如果你點蛋糕，還會附上迷你蛋糕刀，根本就是底片殺手！

圖 / IG @tjuku_cafe
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說到甜點，千層蛋糕是Tjuku cafe 啾咕咖啡的招牌，堅持自家手作所以每日限量，尤其抹茶口味讓所有人愛不釋手。雖然不會真的去數千層蛋糕有幾層，但他們家的千層是認真非常多層！也會因應季節性推出當季的水果，當新鮮水果被放上蛋糕看起來也是相當美味可口呀～

圖 / IG @tjuku_cafe
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除了甜點之外，Tjuku cafe 啾咕咖啡的拿鐵上，會有厲害的圖案拉花，如果不喝咖啡，也可以選擇水果氣泡飲，都很適合在炎熱的夏天來一杯消消暑，在去海邊玩之前，先來咖啡廳吃美食吧！

圖 / IG @tjuku_cafe
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【蘭博店】

營業時間：09:00-17:00 週三公休

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段

【烏石港店】

營業時間：09:00-17:00

地址：宜蘭縣頭城鎮港口里港墘路60號

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