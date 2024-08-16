出發花蓮壽豐吧！池南森林遊樂區、鯉魚潭、慶修院、山度空間的一日空靈旅行

跟著 CJ夫人愛度假 於 2024-05-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 慶修院、慶修院馬告香腸、池南國家森林遊樂區。

距離花蓮市區約30分鐘車程，花蓮壽豐東臨太平洋，西接中央山脈，是花蓮縣面積最大的鄉鎮之一，歷經原住民文化、清朝漢人文化與日治時期引入農業技術的日本文化，各個文化背景在此交融，共同生活這片被森林、濕地、河流和海岸線的生態系統之中。

為了一探不同於熱鬧的花蓮市，縱情花東山水的景色，特地深入了壽豐幾個景點，尋找著人文藝術和自然景觀之間，取得一種和諧心靈的平衡；好比說慶修院中開放餵魚的池塘（我好像沒在日本看過ＸＤ）、池南樹屋貓頭鷹DIY元素就囊括來自山中的樹皮與花蓮人的手工藝、山度空間則是令我驚喜的，本以為他是一間網美咖啡廳，不料園內展示不少當地藝術家作品，餐點也很好吃，搭配無邊際海景，相當值得一來。

慶修院 | 1 小時

慶修院是一座日式寺院的百年古蹟，建於1917年，由當時日本移民村的川端滿二募建這座布教所，寺院內包含「光明真言百萬遍」石碑（據說對於病癒相當有幫助）、四國遍路（日本朝聖之路）的弘法大師 空海請來的八十八尊石佛，提供了一個讓日人移民安定的信仰力量

慶修院是台灣少見的日式建築群，寺院內包含木造構寺廟、木造迴廊、御手洗檯等，散發濃濃的典型江戶風格，也吸引許多人前來參拜，如果是平日造訪，蠻適合放鬆心情、冥想靜修，再加上慶修院的木造建築與庭園設計完美結合，四季皆有不同的美景，例如春天的櫻花，夏天的綠樹成蔭，秋天樹梢也染上了黃的紅的色彩～

不過假日來的話，人潮真的還是太多了，遊覽車可是一車一車往內送！

慶修院馬告香腸 | 10 分鐘

慶修院旁的停車場，有一間著名的慶修院馬告香腸，是以台灣原住民特有的馬告香料製作，香氣四溢，口感獨特，馬告的辛香味與豬肉的紮實多汁，搭配起來，讓人只想一口接著一口。

池南國家森林遊樂區 | 2 小時

池南國家森林遊樂區是自然愛好者的天堂，園內有豐富的植被和多樣的野生動物，步道平坦好走，多數步道都有綠樹遮蔽，不過仍有部分步道是階梯，與老少同行者，出發前建議先確認地圖。

漫步森林之中，尤其是清晨時的清新空氣，遠眺鯉魚潭絲絲縈繞的晨霧，這樣的寧靜氛圍，實在是很療癒，園內的觀景台也提供遼闊視野，是觀鳥和野外探險的理想場所，或是也可以去報名池南國家森林遊樂區提供的生態導覽，深入了解當地的生態系統和保育工作，這是一個寓教於樂的好地方～～

池南樹屋 - 貓頭鷹DIY | 1 小時

池南樹屋位於花蓮壽豐的池南國家森林遊樂區內，是一個結合自然美景與手工藝體驗的獨特景點，池南樹屋提供一種貓頭鷹樹皮DIY手作創意體驗，從樹皮選材、設計到雕刻和上色，讓參加者能夠親身體驗製作一個可愛的貓頭鷹裝飾品。

值得一提的是池南樹屋選用的樹皮來自於當地特有的樹種，具有自然紋理和香氣，使每一件作品都獨一無二，也增添了原生態的美感，體驗過程中，專業指導員會詳細講解每個步驟，雖然不諳技藝的每個人顯得笨笨拙拙，但最終完成的成品依然讓大家相當開心，無論是做給自己或是送人，蠻有紀念意義的！

鯉魚潭 | 1 小時

鯉魚潭被群山環繞，湖水清澈見底，當雲霧飄過來時，景色如詩如畫，若是遇上沒有觀光人潮的鯉魚潭，湖水與空氣彷彿凝結了，靜謐得讓人心都安靜下來。來到鯉魚潭，多數人會租一艘天鵝船、划著立槳，悠閒地享受湖水游移與湖光山色的慢時光，釣魚愛好者也能在湖邊找到理想的釣點，享受垂釣的樂趣，鯉魚潭畔也設有平穩寬敞的步道，適合一邊散步、慢跑、運動，一邊欣賞美景；如果肚子餓了，鯉魚潭老街也有一些供應原住民風味餐或花蓮當地的古早味小吃。

星巴克 洄瀾門市 | 1 小時

星巴克洄瀾門市是花蓮市區的一個代表地標，採純白貨櫃屋堆疊的而起的內部空間，讓各個景觀窗前的餐桌椅，各別有了獨立感，空間內除了維持星巴克一貫風格，也融合不少當地自然元素，裝潢充滿藝術氣息，星巴克蒐集者不妨來看看～ 喝杯咖啡

山度空間 | 1 小時

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延伸閱讀：花蓮壽豐｜池南森林遊樂區、鯉魚潭、慶修院、山度空間的一日空靈旅行

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