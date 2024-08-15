宜蘭親子二日遊　瘋玩新開幕遊戲主題館、入住質感民宿享到府私廚

【圖／文：行遍天下】

在宜蘭，有許多適合親子遊客同樂的室內外景點：到夢幻佈景前，拍趣味美照，或前往龜山島為背景的夢幻籃球場來場三對三。最後與三五好友包棟民宿，放鬆戲水免出門，想吃大餐？請專業團隊到府料理BBQ，暑假親子遊也能這麼愜意。





大溪大安廟前籃球場 海天一色龜山島近在咫尺

走國道五號驅車宜蘭，未到市區、先下頭城，只為了捕捉有「全台最夢幻籃球場」美稱的「大溪大安廟前籃球場」。球架背景是一片湛藍，海色環抱蘭陽地標龜山島，趁上午天光正好，拍幾張紀念美照，或是順路前往大安濱海步道散步，聽著浪濤聲感受海邊小村落的寧靜之美。

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地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路五段170巷1-15號（大安廟前）





白日夢自拍館 夢幻實境拍沙龍美照

來到五結這間「白日夢自拍館 DayJaVu」，店名改取自法文Déjà vu，意思為「似曾相識」，裡頭設計了10組美拍夢境主題：購物夢、探險夢、發財夢，和最新的皮卡丘迷幻洞穴，讓人體驗被皮卡丘大軍萌樣包圍。由於場景中的柔光燈、布景都安排好了，只需在表情動作上發揮巧思，用手機也能輕鬆拍出沙龍級美照；空間不大，適合安排做為行程中的雨天備案。

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地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段57號

電話：039-501-800

時間：09:00-17:00（週三公休，最後入場時間16:30，週五營業時間09:30）

票價：1人200元，2人每人180元，3人每人160元，4人每人150元，愛心票100元





頭等倉 用頭玩的室內主題館

6月中旬才開放試營運的「頭等倉」，是全台少見以「頭」做為玩樂主題的室內遊戲空間，不只運用脖子上的頭，舉凡拳頭、額頭、手指頭、腳趾頭，通通都是闖關工具，適合同儕好友一起入館挑戰，親子遊客也能在創意有趣的玩法中增加互動默契。頭等倉採一票玩到底模式，館內設置十多項遊戲，除了用拳頭敲達摩塔的「一拳超人」、用頭接住機器發球的「首門員」、運用腿腳與核心肌群搬泡棉磚的「大腳工程師」，和頭戴鐵鍋玩電流急急棒的「維京人的成年禮」等限玩一次之外，其他遊戲都能重複暢玩，過程中笑聲不斷。有些對學齡前孩童來說稍嫌困難的挑戰，需要大人共同完成，也能適時來場親子競賽。

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地址：宜蘭縣員山鄉賢德路二段188號

電話：039-220-898

時間：09:00-17:00（週三公休；寒暑假正常營業）

票價：一般票200元，愛心票100元，2歲以下免票入館，門票可折商品100元（不可合併折抵）





Party Me派對蜜民宿 不出國享英倫風度假氛圍

原本規劃來退休養老的空間，搖身一變成了質感民宿，主人憑藉經營商旅、溫泉旅館經驗，打造這間提供4間雙人房、2間四人房的「Party Me派對蜜民宿」，裝潢風格與取名都有別於宜蘭主流，一樓走英倫餐酒館風，住客可以在這兒享用迎賓下午茶與翌日早餐；建築外頭擁有大面積水池和下沉式座位區，是入住必拍的網美打卡熱點，孩子們也樂得沁涼一下。風格各異的客房空間，利用色調與軟裝創造之間的差異性，比如「叢林派對」使用養眼的綠色搭配木質床架與藤椅，給人一種徜徉森林的清新感；「紳士派對」配色灰黑沉穩，有如紐約黃金單身漢的私人宅邸。

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地址：宜蘭縣冬山鄉境安二路61號

電話：0975-926-161

費用：雙人房每晚5,500元起，4人房每晚8,000元起，含下午茶及早餐。包棟依床位計價，6至9月8人35,000元起，16人55,000元起





北歐餐桌到你家 五星級廚師團隊專屬服務

如果是三五好友相約前往宜蘭的民宿包棟，非常建議預約體驗現在正夯的私廚服務，邀請廚師團隊到府現場烹調，免出門就能享用精緻料理。由餐廳轉型高級外燴的「北歐餐桌到你家」團隊，提供派對分享餐、位上形式的義法套餐、多國料理BBQ等不同選擇，其中World Tour BBQ將咖哩沙嗲、日式鮭魚炊飯、安格斯牛小排、火烤南美藍鑽蝦、北海道生食級干貝、墨西哥烤玉米、台式剝皮辣椒雞湯等好料輪番上陣，住台灣也能用味蕾環遊世界。

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電話：039-545-337

費用：World Tour BBQ 每位1,500元起，出餐低消平日12,000元，假日16,000元





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