東海岸開心玩水平安歸 慎選有救生員場所與合法業者
【旅奇傳媒/編輯部報導】來東海岸，看蔚藍海景，享受海天一線的壯麗美景；夏季是水上活動盛行的時候，為確保水域遊憩活動的安全，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（簡稱東管處）視水域遊憩活動區域管理需要，訂定「水域遊憩活動」相關規範，如：水上摩托車、潛水、獨木舟、立式划槳（SUP）及泛舟等相關注意事項，並在東管處官網公告水域遊憩活動合法業者名單，以及活動禁止、限制、注意事項等活動安全資訊，供遊客參考。
東管處籲請旅行社和相關業者，為遊客安排水域遊憩活動行程時，務必慎選合格經營業者，更別忘了確認其所投保責任保險及救生員等資料是否備齊，共同維護消費者的權益和安全。
東管處除加強巡視及安全勸導外，並再次提醒遊客為維護自身安全，從事潛水（自由潛水、浮潛及水肺潛水）、獨木舟、SUP等水域遊憩活動，應注意以下事項：
1. 慎選安全有救生員之遊憩場所。
2. 業者須有水域遊憩活動經營業之合法登記。
3. 業者須依水域遊憩活動管理辦法規定投保責任保險。
4. 使用符合規定之安全器材。
5. 由專業合格教練帶領。
6. 可自行投保海域活動綜合保險。
最重要的是，希望所有來東海岸從事水上遊憩活動的遊客，牢記以上安全措施及建議，才能保障自身安全及權益，開心遊，平安歸！
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