2024花蓮旅遊補助最後衝刺！ 精選5間高CP值花蓮補助可用飯店+民宿，帶上家中寶貝、寵物出遊都不成問題

🌊花蓮補助飯店推薦清單

圖／AsiaYo提供

奇萊大飯店的房間空間真的超~級~大！還有一整片能眺望花蓮市全景的觀景窗！如果想來場城市探險的朋友，附近就是太平洋公園和貨櫃屋星巴克，完全不用花費太多時間在通勤上。

【奇萊大飯店】 🌟真實旅客評價：4.0 / 5.0 間還蠻大的也蠻乾淨的，而且附近吃晚餐很方便，雖然是個舊旅館但浴室有翻新，雖然沒有停車位了，但還願意協助停車，住起來還蠻舒適的，比預期的好很多。





📌布萊頓霍夫莊園

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來到布萊頓霍夫莊園，不只有普通的雙人及四人房房型可以選擇，如果喜愛戶外風格的有豪華露營車，想揪三五好友一起來享受，還可以挑選還原美式風格的別墅，最棒的是每種房型周圍都有蔚藍海洋的陪伴，真的是太浪漫啦~