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2024花蓮旅遊補助最後衝刺！ 精選5間高CP值花蓮補助可用飯店+民宿，帶上家中寶貝、寵物出遊都不成問題

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖／AsiaYo提供
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暑假就快剩下一半了，除了要好好抓住夏天的尾巴之外，還沒使用花蓮旅遊補助的朋友們也要好好把握阿！這次的補助從六月份開跑，最後可以使用的時間到九月底，不管是花蓮飯店、花蓮民宿都可以使用，如果還沒有特別想法該怎麼挑選的朋友們，就一起先來看看今天AsiaYo和你推薦的5家花蓮住宿吧！

🌊花蓮補助飯店推薦清單

📌奇萊大飯店｜近東大門夜市、貨櫃屋星巴克

圖／AsiaYo提供
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奇萊大飯店的房間空間真的超~級~大！還有一整片能眺望花蓮市全景的觀景窗！如果想來場城市探險的朋友，附近就是太平洋公園貨櫃屋星巴克，完全不用花費太多時間在通勤上。

【奇萊大飯店】

🌟真實旅客評價：4.0 / 5.0 間還蠻大的也蠻乾淨的，而且附近吃晚餐很方便，雖然是個舊旅館但浴室有翻新，雖然沒有停車位了，但還願意協助停車，住起來還蠻舒適的，比預期的好很多。


📌布萊頓霍夫莊園

圖／AsiaYo提供
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來到布萊頓霍夫莊園，不只有普通的雙人及四人房房型可以選擇，如果喜愛戶外風格的有豪華露營車，想揪三五好友一起來享受，還可以挑選還原美式風格的別墅，最棒的是每種房型周圍都有蔚藍海洋的陪伴，真的是太浪漫啦~

【布萊頓霍夫莊園】

🌟真實旅客評價：4.9 / 5.0 非常棒的入住體驗，很悠閒很輕鬆愜意，是放鬆壓力的好地方，值得推薦


📌亞馨文旅｜BBQ烤肉、卡拉OK

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鄰近東大門夜市的亞馨文旅，房間的設備可以說是一應俱全，不管是除濕機、電視還是小沙發，這裡都找的到，公共空間還可以藉用卡拉OK機，歌王歌后們入住前記得要先熱身一下啦~

【亞馨文旅】

🌟真實旅客評價：4.5 / 5.0 乾淨裝潢設計很喜歡，有一種回到家的感覺，很環保，真的很喜歡，下次去花蓮還是會再去的


🌊花蓮旅遊補助推薦民宿

📌咩咩不是羊｜寵物友善

圖／AsiaYo提供
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一提到咩咩不是羊，這間花蓮民宿最獨特的就是它的寵物友善服務。家中的毛小孩們不僅可以一起入房，這裡還貼心的準備寵物的餐食。這次的花蓮旅行，就帶上寵物們一起出發吧！

【咩咩不是羊】

🌟真實旅客評價：5.0 / 5.0 地點在花蓮市區，附近也都有停車格，民宿有電梯不用扛行李爬樓梯，四人房很寬敞，備品齊全，房間乾淨整潔，老闆跟老闆娘親切。


📌J.T.World 趣旅行｜親子主題房

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爸爸媽媽帶著孩子出門時，有時候最擔心的就是孩子因為無聊而開始失控。J.T.World 趣旅行的豪華家庭房以小朋友喜愛的蜘蛛人、蝙蝠俠和樂高人偶做設計，保證家中寶貝來的這裡一定會被可愛的卡通主題所吸引！

【J.T.World 趣旅行】

🌟真實旅客評價：4.9 / 5.0 服務態度100分！地理位置很好！床很好睡！水壓水溫穩定！房內清潔整齊！下次還會想再入住！


以上就是今天的花蓮旅遊補助住宿介紹啦！除了花蓮之外，現在台東旅遊補助也開跑了，如果不想要讓補助白白從手中流走的話，就趕緊手刀到AsiaYo上好好研究台東海景酒店、台東親子飯店的資訊，期待大家在好山好水的花蓮、台東留下美好的夏日回憶吧~

東大門夜市 民宿 花蓮旅遊

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