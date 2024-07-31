比半價還便宜！別只知道奶凍捲、牛舌餅　礁溪伴手禮新選擇「蘭陽風巧克力」 100元有找「宜蘭版GODIVA霜淇淋」必吃

宜蘭最頂巧克力霜淇淋！宜蘭礁溪有間巧克力專賣店，除了販售各式精緻與特殊口味巧克力外，探店必嘗「黑雪公主霜淇淋」更被網友稱為「宜蘭版GODIVA霜淇淋」，吃得到超濃郁85%黑巧克力，價格比GODIVA霜淇淋（售價220元）半價還便宜，百元內享受可可帶來的香濃小確幸。

圖／可可德歐粉絲專頁

巧克力控非收藏不可！位於宜蘭礁溪的巧克力專門「可可德歐巧克力」是在地人選購巧克力的不二首選，主打屬於宜蘭的巧克力，把蘭陽風體現在巧克力上，像是融入宜蘭特色的玉女番茄、蘭陽金棗、噶瑪蘭威士忌等數種口味，不僅口味超豐富，造型也非常精緻漂亮，當作伴手禮十分合適體面。

圖／可可德歐粉絲專頁

而門市限定的「黑雪公主霜淇淋」一支特價99元（原價160元），選用法國Cluizel 85%黑巧克力和香醇牛奶融合，搭配吃得到杏仁粒的煎餅甜筒，霜淇淋口感絲滑綿密，微苦不膩的大人味值得嘗試。吃過的網友分享，由於這款霜淇淋成份單純，融化的很快，建議速速拍完照就開吃喔。

圖／可可德歐粉絲專頁

圖／可可德歐官網

此外，可可德歐還有核桃布朗尼、生巧克力蛋糕、巧克力生吐司等可可系列甜點，布朗尼和生吐司為不定時推出，生巧克力蛋糕則需先預訂。伴手禮別再只買奶凍捲、牛舌餅啦，下次來點特別的高顏值巧克力吧！

圖／可可德歐官網

可可德歐巧克力

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路50號1樓之5

營業時間：10:30-21:00（不定期休，詳情參考粉絲頁公告）

電話：03-931-1833

粉絲專頁：https://www.facebook.com/Cacaodor/