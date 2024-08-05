快訊

奧運羽球／經紀人證實王齊麟新搭檔 羅嘉翎男友邱相榤首戰日本賽

奧運田徑／彭名揚400公尺跨欄首亮相 身體因素未能完賽遭淘汰

全台唯一「英仙座流星雨音樂會」來了！到台東聽浪、一起數星星

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
2022台東就醬拍佳作：艾裕株《誰來陪我看銀河》。　圖：台東縣政府／提供
2022台東就醬拍佳作：艾裕株《誰來陪我看銀河》。　圖：台東縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台東縣政府將於8/11在金樽陸連島沙灘舉辦東河場「最美星空音樂會」，8/11、8/12適逢英仙座流星雨極大期，將是今年唯一流星雨下的音樂會；另縣府於8/11在台東加路蘭遊憩區、8/12於成功三仙台加開星空導覽場次，讓更多人在星空導遊帶領下體驗流星雨的魅力，台東縣長饒慶鈴歡迎大家來台東旅遊，白天賞熱氣球，晚上則一起聽浪、數星星。

▲來台東看英仙座流星雨特別活動。　圖：台東縣政府／提供
▲來台東看英仙座流星雨特別活動。　圖：台東縣政府／提供

台東縣政府交通及觀光發展處（簡稱交觀處）表示，為迎接英仙座流星雨極大期，台東最美星空首次加開深夜場，並首度以雙導遊形式辦理，預計於8/11加路蘭遊憩區舉辦2時段（19:30~20:30及20:40~21:40）導覽，8/12則配合流星雨極大期於三仙台加開3個時段（19:30~20:30、20:40~21:40、21:50~22:50）各兩場次，2日至少可服務200人參與觀看台東最美星空。

「屋頂上的天文學家」天文學博士李昫岱表示，今年英仙座流星雨最佳觀看時間是8/12 23:00到8/13清晨，這段時間不受月光影響，可以看見較多流星，但觀看流星雨應選擇光害小、視野開闊的地方。李昫岱指出，台東的海邊光害小，東側開闊，相當適合觀賞流星雨，像成功三仙台、東河金樽沙灘和台東加路蘭是非常好的觀星、賞銀河地點。

交觀處進一步說明，在交通接駁部分，8/11東河場音樂會活動及8/12三仙台星空導覽場次皆提供付費接駁車服務，詳細接駁資訊將於「台東最美星空」Facebook粉絲專頁公告，歡迎所有追星族一起到東河金樽陸連島沙灘上看流星，或是報名參與台東最美星空8/11加路蘭遊憩區、8/12三仙台星空導覽。交觀處並建議觀賞流星時自備躺椅或野餐墊，能獲得更好的觀星體驗，感受流星雨的絢爛魔力。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

台東旅遊 熱氣球 觀光

延伸閱讀

「原住民族日」凱道舉辦音樂會 16族全都來…北市警公布交管圖

聽過「勇士之歌」嗎？屏東音樂會 原民組曲8月1日唱給你聽

大雨下不停 台東活動取消延期資訊看這裡

夏日流星季月底開跑！寶瓶座δ南、摩羯座α流星雨打頭陣

相關新聞

全台唯一「英仙座流星雨音樂會」來了！到台東聽浪、一起數星星

【旅奇傳媒/編輯部報導】台東縣政府將於8/11在金樽陸連島沙灘舉辦東河場「最美星空音樂會」，8/11、8/12適逢英仙座流星雨極大期，將是今年唯一流星雨下的音樂會；另縣府於8/11在台東加路蘭遊憩區、

台東最美路邊攤！ 「我在玩-玩冰箱」濱海部落吃出豐盛儀式感

台東最美路邊攤「我在玩-玩冰箱」以在地食材，網美吸睛超繽紛並充滿豐盛感的美味冰品、義大利式早午餐遠近馳名。成立初衷、理念就是「玩」！

比半價還便宜！別只知道奶凍捲、牛舌餅　礁溪伴手禮新選擇「蘭陽風巧克力」 100元有找「宜蘭版GODIVA霜淇淋」必吃

宜蘭最頂巧克力霜淇淋！宜蘭礁溪有間巧克力專賣店，除了販售各式精緻與特殊口味巧克力外，探店必嘗「黑雪公主霜淇淋」更被網友稱為「宜蘭版GODIVA霜淇淋」，吃得到超濃郁85%黑巧克力，價格比GODIVA霜淇淋半價還便宜，百元內享受可可帶來的香濃小確幸。

全球知名渡假村要進駐台東知本了！「六善知本溫泉酒店」梯田設計結合自然生態超吸睛

台東知本要有新景點了！享譽盛名的全球頂級渡假村品牌「Six Senses」（六善酒店）將於台東知本推出全新國際級豪華度假村「WUMA」，提供身心療愈體驗。「WUMA」名稱源自當地語，意為「家」，反映了度假村與當地文化的緊密連結。六善酒店以其一貫的生態保護、文化尊重、農業融合及自然與建築的和諧共生理念，致力於打造獨特的療癒空間。

三仙台跨海步橋迎曙光！ 台灣熱氣球嘉年華唯美光雕音樂會 8月鹿野高台熱力登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024台灣國際熱氣球嘉年華於日前7/22清晨在成功鎮三仙台風景區登場，球迷朋友譽其為人生必看的曙光光雕音樂會，夜色未褪去已吸引超過兩千人抵達現場，活動邀請台東在地團隊「都市小

20年來最大規模改裝！礁溪老爺全新回歸 為常客闢茶寮

礁溪老爺甫完成開幕以來最大規模的改裝，耗時兩個月，「花了蓋半棟老爺的錢，完成可能很多老客人看不出來的改變」，礁溪老爺行銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。