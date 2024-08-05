全台唯一「英仙座流星雨音樂會」來了！到台東聽浪、一起數星星

【旅奇傳媒/編輯部報導】台東縣政府將於8/11在金樽陸連島沙灘舉辦東河場「最美星空音樂會」，8/11、8/12適逢英仙座流星雨極大期，將是今年唯一流星雨下的音樂會；另縣府於8/11在台東加路蘭遊憩區、8/12於成功三仙台加開星空導覽場次，讓更多人在星空導遊帶領下體驗流星雨的魅力，台東縣長饒慶鈴歡迎大家來台東旅遊，白天賞熱氣球，晚上則一起聽浪、數星星。

▲來台東看英仙座流星雨特別活動。 圖：台東縣政府／提供

台東縣政府交通及觀光發展處（簡稱交觀處）表示，為迎接英仙座流星雨極大期，台東最美星空首次加開深夜場，並首度以雙導遊形式辦理，預計於8/11加路蘭遊憩區舉辦2時段（19:30~20:30及20:40~21:40）導覽，8/12則配合流星雨極大期於三仙台加開3個時段（19:30~20:30、20:40~21:40、21:50~22:50）各兩場次，2日至少可服務200人參與觀看台東最美星空。

「屋頂上的天文學家」天文學博士李昫岱表示，今年英仙座流星雨最佳觀看時間是8/12 23:00到8/13清晨，這段時間不受月光影響，可以看見較多流星，但觀看流星雨應選擇光害小、視野開闊的地方。李昫岱指出，台東的海邊光害小，東側開闊，相當適合觀賞流星雨，像成功三仙台、東河金樽沙灘和台東加路蘭是非常好的觀星、賞銀河地點。

交觀處進一步說明，在交通接駁部分，8/11東河場音樂會活動及8/12三仙台星空導覽場次皆提供付費接駁車服務，詳細接駁資訊將於「台東最美星空」Facebook粉絲專頁公告，歡迎所有追星族一起到東河金樽陸連島沙灘上看流星，或是報名參與台東最美星空8/11加路蘭遊憩區、8/12三仙台星空導覽。交觀處並建議觀賞流星時自備躺椅或野餐墊，能獲得更好的觀星體驗，感受流星雨的絢爛魔力。

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