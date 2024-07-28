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全球知名渡假村要進駐台東知本了！「六善知本溫泉酒店」梯田設計結合自然生態超吸睛

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／WUMA六善知本溫泉酒店提供
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台東知本要有新景點了！享譽盛名的全球頂級渡假村品牌「Six Senses」（六善酒店）將於台東知本推出全新國際級豪華度假村「WUMA」，提供身心療愈體驗。「WUMA」名稱源自當地語，意為「家」，反映了度假村與當地文化的緊密連結。六善酒店以其一貫的生態保護、文化尊重、農業融合及自然與建築的和諧共生理念，致力於打造獨特的療癒空間。

圖／WUMA六善知本溫泉酒店提供
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「WUMA六善知本溫泉酒店」的景觀設計由AECOM操刀，將農田最具特色的梯田自然景觀巧妙融入建築之中，營造出返璞歸真的境界。酒店設計則由聲名遠播的日本建築大師隈研吾主理，他擅長將自然景觀與建築設計相結合，喜好使用石板、木材等天然材料，融合日本傳統和風與現代工藝科技，創造出獨具特色的環境。

圖／WUMA六善知本溫泉酒店提供
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圖／WUMA六善知本溫泉酒店提供
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六善酒店集團確定將「WUMA」度假村落腳台東，曾被國家地理雜誌選為「全球25間頂級生態旅館」，再加上「WUMA六善知本溫泉酒店」位於知本溫泉勝地，距市中心和機場約30分鐘車程，賓客保證可盡享無邊際的療癒景觀，未來開業勢必吸引廣大粉絲前來體驗。

圖／WUMA六善知本溫泉酒店提供
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度假村 旅館 機場 溫泉 酒店

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