全球知名渡假村要進駐台東知本了！「六善知本溫泉酒店」梯田設計結合自然生態超吸睛

台東知本要有新景點了！享譽盛名的全球頂級渡假村品牌「Six Senses」（六善酒店）將於台東知本推出全新國際級豪華度假村「WUMA」，提供身心療愈體驗。「WUMA」名稱源自當地語，意為「家」，反映了度假村與當地文化的緊密連結。六善酒店以其一貫的生態保護、文化尊重、農業融合及自然與建築的和諧共生理念，致力於打造獨特的療癒空間。

2024-07-28 18:00