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「忘憂金針 愛來花蓮」金針花季8月10日開跑 卡娜赫拉再度現身赤科山

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花蓮縣富里鄉六十石山。　圖：shutterstock／來源
花蓮縣富里鄉六十石山。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】花蓮縣政府日前舉辦「2024年花蓮縣金針花季記者會」，花蓮縣縣長徐榛蔚出席宣布今年花季將在8/10正式開跑，賞花季與相關旅遊活動將一直持續到10/13，也特別邀請我邦交國吐瓦魯國代理大使歐席拉一同出席記者會為花蓮宣傳，歡迎安排暑期走遊花蓮金針花季，體驗浪漫小瑞士。

▲花蓮縣縣長徐榛蔚（後排左4）和中華民國邦交國吐瓦魯國代理大使歐席拉（後排左3）共同出席記者會。　圖：花蓮縣政府／提供
▲花蓮縣縣長徐榛蔚（後排左4）和中華民國邦交國吐瓦魯國代理大使歐席拉（後排左3）共同出席記者會。　圖：花蓮縣政府／提供

縣長徐榛蔚表示，在0403地震後大家給予花蓮很多鼓勵與支持，現在的花蓮相對安全，花蓮依然美好，每年的下半年8月中旬開始的絕美金針花季，一直深受國人喜愛並擁有台灣小瑞士美名，誠摯邀請大家一同賞花、享受美食，同時親身感受花蓮人的誠摯感謝與溫暖的友好。

今年花季開跑前，特別請到中華民國邦交國吐瓦魯國代理大使歐席拉出席記者會，吐瓦魯國與台灣原住民族同屬南島語系，吐瓦魯國與花蓮一樣都是無污染的人間淨土，所以歐席拉代理大使對花蓮原住民文化以及天然美景深感興趣，希望能為振興花蓮觀光盡一己之力。

▲花蓮縣玉里鎮赤科山。　圖：shutterstock／來源
▲花蓮縣玉里鎮赤科山。　圖：shutterstock／來源

玉里赤科山與富里六十石山當地大量種植金針花，形成綿延一片的金色花毯，迆邐山巔山麓之間，因此除了收穫出售之外，今年兩山各留花40公頃，由花蓮縣政府支持，玉溪地區農會與富里農會規劃執行，以金針花海的美好景色規劃多個景點，搭配在地美食、店家消費等，推出2024年花蓮縣金針花季。

▲今年度玉里鎮赤科山再次以日本卡通人物卡娜赫拉人偶做為主視覺。　圖：花蓮縣政府／提供
▲今年度玉里鎮赤科山再次以日本卡通人物卡娜赫拉人偶做為主視覺。　圖：花蓮縣政府／提供

玉里赤科山今年再次取得日本卡通人物卡娜赫拉肖像授權，人偶也首次在記者會與大家見面，除作為今年金針花季主視覺之外，同時規劃限定版聯名文創商品，並在8月安排5場次的赤科一日遊行程，讓遊客搭乘專車徜徉花海打卡拍美照、蒐集赤科山完整美景、手做體驗、享受風味美食，漫遊更忘憂。

富里六十石山今年則以「忘憂大地感謝祭」為主題，用慶典的方式呈現，透過歡樂開幕儀式，邀請遊客一起參與慶典，同時緊扣著富里鄉農會的理念「與大自然和諧共存」。當然，為了讓遊客體驗金針農家樂趣，富里也規劃了一日遊、二日遊行程，讓遊客不必傷腦筋安排行程，搭乘專車一次玩足。

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一日遊 美景 金針花

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