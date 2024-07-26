三仙台跨海步橋迎曙光！ 台灣熱氣球嘉年華唯美光雕音樂會 8月鹿野高台熱力登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024台灣國際熱氣球嘉年華於日前7/22清晨在成功鎮三仙台風景區登場，球迷朋友譽其為人生必看的曙光光雕音樂會，夜色未褪去已吸引超過兩千人抵達現場，活動邀請台東在地團隊「都市小島」，以溫暖且獨特的嗓音演出，雖然熱氣球因瞬間風勢過大提早收球，但特別開放現場觀眾與飛行員及籐籃近距離合影，美妙音色、迷人曙光與噴火熱度的完美調合，為現場增添一抹夢幻與詩意，在熱氣球與三仙台跨海步橋輝映下，現場遊客直呼相當幸福。

▲美妙音樂、迷人曙光與熱氣球，構築壯觀的畫面。 圖：台東縣政府縣政新聞／提供

台東成功鎮三仙台以自然景觀及地質奇觀聞名，當太陽從海平面升起，海天一色演繹著太平洋的極致壯麗，更是迎接曙光的絕佳景點，三仙台知名地標八拱跨海步橋更成為畫龍點睛之筆，與日出時分冉冉升起的曙光相互輝映。光雕音樂以「勇氣與曙光」為主題，由台東球領軍熊讚球、彩虹球、曙光球及今年全新亮相的 COACH 勇氣球帶來表演，雖然因瞬間風勢過大提早收球，不過現場加碼開放近距離拍照體驗，讓每一位觀眾陶醉在音樂中享受三仙台的清晨時光，與曙光共同迎接嶄新一天的到來。

▲接下來還有六場熱氣球光雕音樂會。 圖：台東縣政府縣政新聞／提供

台東縣政府表示，今年光雕音樂會已經舉行六場次，提醒民眾把握機會，接下來的五場熱氣球光雕音樂會，邀請大家踴躍參與，分別是鹿野高台（8/01、8/08、8/15、8/19 閉幕）及8/12 國際地標。2024台灣國際熱氣球嘉年華將持續至8/19，鹿野高台活動時間為每天05:30-07:00及17:00-18:30，兩個時段可以看到許多來自國內外的造型球展演，還有機會體驗熱氣球繫留活動，同時熱氣球光雕音樂會的舉行也不會影響在鹿野高台的熱氣球繫留體驗及造型球展演，歡迎球迷朋友到場參與，相關活動及資訊請至「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」官網或FB粉絲專頁查詢。

「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」光雕音樂會場次預告：

(1) 8/01 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】

(2) 8/08 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(3) 8/12 (一) 19：00 臺東市 國際地標【熱氣球光雕+煙火】

(4) 8/15 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】

(5) 8/19 (一) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球繫留體驗：

(1) 活動日期：2024年7月6日至8月19日

(2) 活動地點：台東鹿野高台

(3) 活動時間：

● 上午場：05:30-07:00 | 05:00現場售票

● 下午場：17:00-18:30 | 16:00現場售票

● 為配合鹿野高台光雕音樂會活動，當日下午繫留體驗僅開放現場購票。

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