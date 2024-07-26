快訊

國家要你「自願彈性延遲退休」？中國「65歲退休」說法的社會焦慮感

果粉不用怕！iPhone 16可進台灣開賣了 NCC今宣布修改作業要點

三仙台跨海步橋迎曙光！ 台灣熱氣球嘉年華唯美光雕音樂會 8月鹿野高台熱力登場

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
日前三仙台光雕音樂會現場，湧入兩千多位遊客。　圖：台東縣政府縣政新聞／提供
日前三仙台光雕音樂會現場，湧入兩千多位遊客。　圖：台東縣政府縣政新聞／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024台灣國際熱氣球嘉年華於日前7/22清晨在成功鎮三仙台風景區登場，球迷朋友譽其為人生必看的曙光光雕音樂會，夜色未褪去已吸引超過兩千人抵達現場，活動邀請台東在地團隊「都市小島」，以溫暖且獨特的嗓音演出，雖然熱氣球因瞬間風勢過大提早收球，但特別開放現場觀眾與飛行員及籐籃近距離合影，美妙音色、迷人曙光與噴火熱度的完美調合，為現場增添一抹夢幻與詩意，在熱氣球與三仙台跨海步橋輝映下，現場遊客直呼相當幸福。

▲美妙音樂、迷人曙光與熱氣球，構築壯觀的畫面。　圖：台東縣政府縣政新聞／提供
▲美妙音樂、迷人曙光與熱氣球，構築壯觀的畫面。　圖：台東縣政府縣政新聞／提供

台東成功鎮三仙台以自然景觀及地質奇觀聞名，當太陽從海平面升起，海天一色演繹著太平洋的極致壯麗，更是迎接曙光的絕佳景點，三仙台知名地標八拱跨海步橋更成為畫龍點睛之筆，與日出時分冉冉升起的曙光相互輝映。光雕音樂以「勇氣與曙光」為主題，由台東球領軍熊讚球、彩虹球、曙光球及今年全新亮相的 COACH 勇氣球帶來表演，雖然因瞬間風勢過大提早收球，不過現場加碼開放近距離拍照體驗，讓每一位觀眾陶醉在音樂中享受三仙台的清晨時光，與曙光共同迎接嶄新一天的到來。

▲接下來還有六場熱氣球光雕音樂會。　圖：台東縣政府縣政新聞／提供
▲接下來還有六場熱氣球光雕音樂會。　圖：台東縣政府縣政新聞／提供

台東縣政府表示，今年光雕音樂會已經舉行六場次，提醒民眾把握機會，接下來的五場熱氣球光雕音樂會，邀請大家踴躍參與，分別是鹿野高台（8/01、8/08、8/15、8/19 閉幕）及8/12 國際地標。2024台灣國際熱氣球嘉年華將持續至8/19，鹿野高台活動時間為每天05:30-07:00及17:00-18:30，兩個時段可以看到許多來自國內外的造型球展演，還有機會體驗熱氣球繫留活動，同時熱氣球光雕音樂會的舉行也不會影響在鹿野高台的熱氣球繫留體驗及造型球展演，歡迎球迷朋友到場參與，相關活動及資訊請至「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」官網或FB粉絲專頁查詢。

「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」光雕音樂會場次預告：

(1) 8/01 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】

(2) 8/08 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(3) 8/12 (一) 19：00 臺東市 國際地標【熱氣球光雕+煙火】

(4) 8/15 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】

(5) 8/19 (一) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球繫留體驗：

(1) 活動日期：2024年7月6日至8月19日

(2) 活動地點：台東鹿野高台

(3) 活動時間：

　● 上午場：05:30-07:00 | 05:00現場售票

　● 下午場：17:00-18:30 | 16:00現場售票

　● 為配合鹿野高台光雕音樂會活動，當日下午繫留體驗僅開放現場購票。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

曙光 熱氣球

延伸閱讀

美媒：中共犯台隱憂增 美中台提升無人機技術

奧運足球／疑似以無人機刺探敵情 加拿大女足教頭遭解職

不敵強颱凱米…台東三仙台「鏡頭君」RIP 網友哀慟

凱米影響24至26日台東熱氣球嘉年華取消 光雕音樂會延期

相關新聞

三仙台跨海步橋迎曙光！ 台灣熱氣球嘉年華唯美光雕音樂會 8月鹿野高台熱力登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024台灣國際熱氣球嘉年華於日前7/22清晨在成功鎮三仙台風景區登場，球迷朋友譽其為人生必看的曙光光雕音樂會，夜色未褪去已吸引超過兩千人抵達現場，活動邀請台東在地團隊「都市小

20年來最大規模改裝！礁溪老爺全新回歸 為常客闢茶寮

礁溪老爺甫完成開幕以來最大規模的改裝，耗時兩個月，「花了蓋半棟老爺的錢，完成可能很多老客人看不出來的改變」，礁溪老爺行銷...

破千則4.4顆星在地小吃！宜蘭礁溪「炭烤香腸」搭配秘製辣椒醬更對味

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲 宜蘭礁溪美食「玉田炭烤香腸」，在Google有破千則4.4顆星的在地小吃，專賣現烤香腸，還有生香腸可以購買，他們的香腸偏瘦，最讚的是可以額外刷上秘製的辣椒醬，辣度

宜蘭摩洛哥風民宿「山里蒔花」　一泊三食的五感宿泊體驗

繼頭城「黑宅」、礁溪「蒔花咖啡」之後，2023年7月在員山開幕的「山里蒔花」民宿，延續了主理人團隊最愛的地中海風，只是這回，他們將目光往南邊移到了北非。

10米高哥吉拉現身！ 遠雄海洋公園「2024冰風暴」消暑水花派對　12歲以下免費入園

10米高哥吉拉現身！ 遠雄海洋公園「2024冰風暴」消暑水花派對 限定哥吉拉打卡點+主題餐點+爆款周邊 12歲以下免費入園

瘋狂溜到爆！宜蘭「特色溜滑梯」Top10二日遊，孩子們放電玩到失心瘋

跟著 卡夫卡愛旅行 於 2020-10-02 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 17 個景點，其中包含 頭城運動公園、大碗公溜滑梯、員山公園。宜蘭特色溜滑梯懶人包，介紹15座免費溜滑梯，還有親子公園的盪鞦韆沙坑和觀光工廠溜滑梯，包括了：宜蘭國小溜滑梯、羅東樟仔園溜滑梯、冬山車站橋下溜滑梯、水火同源橋下溜滑梯、宜蘭龍潭湖大碗公溜滑梯、宜蘭運動公園溜滑梯、宜蘭市中山公園溜滑梯、壯圍兒童遊戲場和蠟筆工廠溜滑梯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。