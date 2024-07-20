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10米高哥吉拉現身！ 遠雄海洋公園「2024冰風暴」消暑水花派對　12歲以下免費入園

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／遠雄海洋公園提供
圖／遠雄海洋公園提供

哥吉拉鐵粉必衝！遠雄海洋公園2024冰風暴怪獸來襲，首次在台灣公開亮相的限定巨型哥吉拉打卡點、水花大型派對，還有哥吉拉主題套餐等著你，更棒的是，12歲以下孩童還能「免費入園」！

圖／遠雄海洋公園提供
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全台最巨大、10米高巨型哥吉拉出沒台灣啦！ 花蓮遠雄海洋公園與怪獸之王《哥吉拉Godzilla》跨界聯名，今年暑假推出全新主題活動「2024冰風暴 怪獸聯盟」，一系列的哥吉拉活動，帥氣爆表！

圖／遠雄海洋公園提供
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遠雄海洋公園這回打造最狂的水花大型派對，更驚喜的是，近2公尺高的平成哥吉拉「Godzilla vs.SpaceGodzilla（1994）」首次在台灣公開亮相，把握時間到限定打卡點留影！

圖／遠雄海洋公園提供
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園內還推出「哥吉拉限定主題餐廳」供應限定哥吉拉套餐，可獲得限定圖章或貼紙；以及推出紀念品商店，展售一系列哥吉拉爆款商品，不論是服飾、浴巾、運動毛巾、馬克杯、餐具等，以及正宗授權的限量「哥吉拉造型霜淇淋」，統統都讓怪獸迷們失心瘋。

圖／遠雄海洋公園提供
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更棒的是，暑假期間至8/31止，特別推出12歲以下孩童「免費入園」優惠，凡是12歲以下學童（民國100年後生）搭配一位大人臨櫃購買全票990元，學童本人可享免費入園；宜花東的朋友們也有好康，設籍宜蘭、花蓮、台東或身分證Ｇ、Ｕ、Ｖ開頭者，入園只要590元，同行者也能享有699元的優惠票價，最多4名。

另外擴大優惠方案，即日起至8/31期間入住海洋公園合作之特約飯店，共13家，只要訂購「住宿+海洋公園」優惠套票方案，每房可享有一名「12歲以下兒童入園免費」(入園時須出示合作特約飯店的入園憑證)。快趁今夏衝一波~

圖／遠雄海洋公園提供
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