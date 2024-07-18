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宜蘭一日遊有著落！水岸森林物語「3層樓高超巨柯爾鴨」現身 造訪「20種可愛動物、七彩水上屋」療癒必拍

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／水岸森林物語提供、水岸森林物語動物園區粉絲專頁
圖／水岸森林物語提供、水岸森林物語動物園區粉絲專頁

宜蘭人暑假一日遊安排！鴨鴨浪潮飄到宜蘭，位於宜蘭冬山的「水岸森林物語」驚現全台最大純白柯爾鴨，萌度不輸黃色小鴨、紅面番鴨，動物園區更有多達20種可愛動物可以近距離接觸，不論是親子旅遊還是揪友出行都好療癒。

圖／水岸森林物語提供
圖／水岸森林物語提供

巨型柯爾鴨在宜蘭！不只有黃色小鴨和紅面番鴨，宜蘭「水岸森林物語」邀請到了高達三層樓的「超巨白色柯爾鴨」，坐落七彩水上屋間，讓原本就充滿異國風情的畫面更顯生動與活潑。展期預計到8月底，今年暑假也要「衝鴨！」打卡留念。

圖／水岸森林物語提供
圖／水岸森林物語提供

圖／水岸森林物語動物園區粉絲專頁
圖／水岸森林物語動物園區粉絲專頁

不僅有巨鴨身影，「水岸森林物語」動物園區還有20種可愛動物等著與你相見歡，像是熊貓羊、梅花鹿、羊駝、狐獴、紅面番鴨、水豚、笑笑羊，再到柯爾鴨本鴨統統有，近距離互動療癒一整天。喜歡拍網美照的朋友，更不能錯過園區內的水上景觀餐廳，多彩的繽紛建築與水面倒影滿滿異國風，一秒瞬移童話世界中，隨便拍隨便好看。

圖／水岸森林物語動物園區粉絲專頁
圖／水岸森林物語動物園區粉絲專頁

圖／水岸森林物語動物園區粉絲專頁
圖／水岸森林物語動物園區粉絲專頁

除了拍美景外，餐廳內也提供各式高顏值的美食且無低消，近期還新推出了應景的「柯爾鴨主題套餐」，安排宜蘭一日遊超Easy！

圖／水岸森林物語動物園區粉絲專頁
圖／水岸森林物語動物園區粉絲專頁

水岸森林物語

地址：宜蘭縣冬山鄉光華二路36號

電話：0905-311-388

營業時間：9:00-17:00

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一日遊 動物園 宜蘭旅遊 熱門景點 美景 親子旅遊 黃色小鴨

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