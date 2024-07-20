瘋狂溜到爆！宜蘭「特色溜滑梯」Top10二日遊，孩子們放電玩到失心瘋

跟著 卡夫卡愛旅行 於 2020-10-02 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 17 個景點，其中包含 頭城運動公園、大碗公溜滑梯、員山公園。

宜蘭特色溜滑梯懶人包，介紹15座免費溜滑梯，還有親子公園的盪鞦韆沙坑和觀光工廠溜滑梯，包括了：宜蘭國小溜滑梯、羅東樟仔園溜滑梯、冬山車站橋下溜滑梯、水火同源橋下溜滑梯、宜蘭龍潭湖大碗公溜滑梯、宜蘭運動公園溜滑梯、宜蘭市中山公園溜滑梯、壯圍兒童遊戲場和蠟筆工廠溜滑梯

第 1 天

頭城運動公園 | 1 小時

頭城運動公園是小朋友一定會很愛的遊戲天堂，設備很完善，有籃球、溜冰、游泳等運動場區，其中最有特色的就是蜂巢溜滑梯，小朋友在裡面攀爬穿梭就像忙碌的小蜜蜂，還有考驗臂力與協調的手拉台車

結合滑草、攀岩、沙坑及溜滑梯的小土丘，以及可愛鯨魚沙坑和花朵傳聲筒等等，也設有沖洗區，小朋友喜歡的設施一應俱全

大碗公溜滑梯 | 1 小時

位於礁溪的龍潭湖，是宜蘭五大湖中最大的湖泊，沒有過多裝飾的大自然美景，不論是散步或騎著腳踏車環湖都能享受靜謐的美好，龍潭湖區內有廣大的草皮可以野餐、奔跑玩耍，也能買包魚飼料餵魚

當然還有小朋友到這必玩的大碗公溜滑梯，但因為這裡假日人潮多，小朋友來來往往容易發生碰撞，家長一定要在旁陪伴避免發生危險

員山公園 | 1 小時

員山公園是人潮較少的公園，不過這裡的兒童遊戲區一樣超好玩，兩座磨石子小山丘溜滑梯一共就有六道滑梯，遇到人多時也不怕擠，滑梯連接挖沙池，一旁也有涼亭可以讓家長休憩

另一區則有一般型多功能溜滑梯遊戲區，有少見的吊環、滑輪溜索，也有蹺蹺板以及一座恐龍溜滑梯，員山公園內的自然景緻很療癒，在生態池認識植物花朵，或者草坪跑道玩耍都很棒

有機水綠生活公園 | 1 小時

靠近新月廣場及宜蘭酒廠的有機水綠生活公園，是2020年4月完工啟用的特色碗公溜滑梯，像是一隻大型彩色彈塗魚，整座都是磨石子材質

一側是小朋友最喜歡的溜滑梯，另一側有攀岩牆，除了可以從魚尾巴爬上去外，也能進階用攀岩的方式爬上彈塗魚背上溜滑梯，溜下來就是小碎石沙坑

周邊還有搖搖杯、翹翹板等，可惜的是遮陽處不多，較適合傍晚或天氣涼爽時再來玩，以免有燙傷的危險喔

杉仔桶 米糕研究所 | 1 小時

杉仔桶米糕研究所，位於宜蘭新月廣場旁，每樣食材都精心挑選，就為了煮出一碗美味的米糕，乾淨整潔的開放式廚房，翻轉大家對米糕的傳統意象，推薦一定要來碗台灣牛肉湯，搭配半筋半肉的牛腩、清脆的牛肚，鮮美湯頭還可免費續湯，古早味的米糕也能有新吃法，是間文青必訪的懷舊復古小店

中山公園 | 1 小時

宜蘭中山公園就在中山國小旁，可以兩個超夯親子景點一次玩透透，這裡的溜滑梯結合了兒童界超受歡迎的沙坑與溜滑梯，光是這一個設施就可以玩上許久

在公園入口處有超大型搖搖洛克馬可以拍照，如果還是玩不夠就到旁邊的中山國小接著玩，小朋友們一定可以玩得很盡興！旁邊也有基本款的溜滑梯及蹺蹺板可以讓孩子們放電玩耍

中山國小 | 1 小時

宜蘭中山國小的學生很幸福，校園內就有五座不同特色的溜滑梯，其中比較特別的有海盜船造型溜滑梯，小朋友好像變成小海盜在其中穿梭攀爬非常歡樂

兩層樓高的日月星溜滑梯，連大人都會覺得刺激好玩，想溜滑梯前需要先爬上兩層樓的階梯，很能消耗小孩的體力，超適合放電！

另外近年來很受歡迎的碗公溜滑梯這裡也有，來到這邊各個年齡層的小朋友都可以玩得很開心

幸福轉運站 大象溜滑梯 | 1 小時

園區內最吸睛的就是大象站長溜滑梯跟長頸鹿觀景台，很有設計感也非常可愛，舊國光客運站改造而成的幸福轉運站，以幾米繪本「忘記親一下」為主軸，展示許多充滿童趣的裝置藝術，可以盡情拍照

還有一台廢棄的公車改造的友善圖書巴士，上面放置著許多適合親子共讀的書籍，宜蘭縣民憑證可以免費上車，遊客可以憑幸福轉運站當日發票即可進入

這個區域還有小朋友都很愛的沙坑，要注意的是因為大象溜滑梯與長頸鹿觀景台是鋼鐵材質，所以天氣太熱或著下雨天顧及安全是不開放的喔

宜蘭運動公園戰艦溜滑梯 | 1 小時

宜蘭運動公園佔地廣大，人潮也不會太多，裡面有田徑場、游泳池等運動場地、舒適的林蔭大道與平坦大草坪，來這裡散步、野餐或玩球都超適合，公園內有一座大型的戰艦溜滑梯，上面除了溜滑梯外，還有很能消耗體力與考驗膽量的攀爬網、平衡木等

也有較適合小小孩的小型溜滑梯以及可愛的機器人搖搖椅，來到這裡可以待上一個下午，度過一個愜意悠閒的親子時光

Aura Villa悠悅光 民宿 (宜蘭梅花湖) | 1 小時

悠悅光新樂館，坐落於梅花湖畔，簡約質感的空間布置，以動物為主題的房間，每間都有不同驚喜，再搭配充滿童趣的親子設施，溜滑梯、戲水池、沙坑、電動小汽車等設備，讓孩子盡情玩樂，大人能夠享受度假，也適合三五好友一起包棟住宿烤肉、歡唱，還有飲品、咖啡及餅乾可以自由取用，給自己一個放鬆假期，恣意享受綠蔭與舒服的鄉間氣息

桃花源牛肉麵館 | 1 小時

桃花源牛肉麵館就位在梅花湖附近，大約三分鐘的車程，可能是位在風景區，價位稍微高一點，這裡的牛肉麵是使用拉麵，麵條Q彈有勁，紅燒的湯頭濃郁，肉質軟嫩入味，除了麵食也有點心、手工窯烤披薩跟咖啡，是來梅花湖玩時覓食的好去處

第 2 天

冬山順安公園 | 40 分鐘

冬山2020年初才全新開放的順安公園兒童遊戲區，這裡的溜滑梯是大碗公溜滑梯，是冬山的第三座碗公溜滑梯，宜蘭的碗公溜滑梯選擇超多，這裡因為新開放人潮還不多，不想人擠人的話推薦可以到這裡玩

除了溜滑梯外還有一座可愛的小木屋涼亭、座椅式盪鞦韆、PU跑道以及草皮，小朋友不只能溜滑梯也能盡情奔跑玩球等，公園裡有附設水龍頭可以沖洗，玩得大汗淋漓也不怕

樟仔園文化園區 | 40 分鐘

羅東樟仔園文化園區在羅東文化工場及羅東夜市附，2019年啟用了一座小山丘溜滑梯，小山丘上除了滑梯以外都鋪上草皮，除了溜滑梯外也可以爬上草皮來溜草皮，各種玩法都讓小朋友玩得不亦樂乎，滑梯溜下來就有沙坑能挖沙，兩旁還很貼心的設有座位，讓家長可以休息也能陪伴小朋友玩

武淵水火同源 | 1 小時

武淵水火同源，一邊是水火同源景觀，一邊是大碗公溜滑梯，水火同源景觀區天然瓦斯噴發，終年有火焰噴出蔚為奇觀

大碗公溜滑梯區是孩子們的最愛，比起龍潭湖的大碗公溜滑梯，這裡比較涼爽一樣很好玩，以高架道路為頂遮陽，因此不怕日曬雨淋，舖上人工草皮，是孩子們最愛的遊樂場，附近停車很方便大大加分

铁支路早午餐Kbar Brunch | 1 小時

铁支路早午餐就在冬山火車站前，有各式套餐及創意單點，推薦鹽酥蘿蔔糕，讓人一口接著一口欲罷不能，還有肉排鮮美多汁的自製超厚手打牛肉堡，再來杯現打果汁或在地小農紅茶就很滿足，早上來铁支路吃個早午餐、看火車，吃完早餐精神飽足再去生態綠舟逛逛，享受美好的假期時光

冬山火車站橋下溜滑梯 | 1 小時

有宜蘭最美火車站之稱的冬山火車站，以「綠色隧道」為設計主題，採用瓜棚的造型，打造成一個高架車站，站內有風箏造景裝置藝術，高架橋下有小朋友最喜歡的碗狀溜滑梯，及人工草皮小山丘

開心溜滑梯的同時也能在草坪上跑跑跳跳，下雨天也能玩，來到這還能騎乘腳踏車遊冬山河自行車道，安排半日的親子遊是很好的選擇

壯圍鄉立圖書館 | 2 小時

壯圍兒童遊戲場位在壯圍圖書館旁，是2020年3月才完工的共融遊戲場，到圖書館看完書後就能再來個戶外運動

遊戲場都鋪上能夠吸收衝擊性的溪圓石，以一座超吸睛的車車造型溜滑梯為主，結合攀岩、圓木平衡吊橋及溜滑梯，小朋友最愛在車車上探險，周圍也有輪胎步道、攀爬架以及一般型、鳥巢型與尿布型的三合一型盪鞦韆，讓小小孩也可以玩得很開心

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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