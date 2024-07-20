四星級營地！「花東縱谷大露營」嘉年華10/19登場 一起露營、逛市集、聽音樂會

【旅奇傳媒/編輯部報導】魅力十足的花東縱谷鳳林遊憩區首次開放！花東縱谷國家風景區管理處將於10/19 (六) 14:00起，舉辦2天1夜的「花東縱谷大露營」活動，包括露營樂逍遙、森旅市集、草地音樂會，內容盛大豐富，秋天來花東享受一場季節限定的原野盛會。

「花東縱谷大露營」2天1夜嘉年華10/19-20登場。 圖：花東縱谷國家風區管理處／提供

鳳林遊憩區位於花蓮縣鳳林鎮忠一路100號，緊鄰台9線，距離鳯林火車站約9公里，開車僅需15分鐘即可抵達，面積廣闊約達48公頃，目前僅開發1/3，其餘保持原始林相。園區四周山巒層疊樹海環繞，入園望去即是巨大開闊的草原山丘，對照出人類的渺小，充分體現花東大塊文章的不羈，十分震撼、療癒人心。

▲鳳林遊憩區首次開放。 圖：花東縱谷國家風區管理處／提供

營區以「FICC 國際露營協會」4星級營地等級規劃，超過60個營位，各區皆配有炊事亭、淋浴間、公廁等設施，營位規劃專屬流理檯，十分完善！除了已開發的大草原山丘與營區外，引入馬太鞍溪水，成為人工湖畔，營造水岸綠地的自然生態環境，極具在地生態特色，實際走訪過現場的露營達人都讚不絕口。

近幾年露營活動越來越受歡迎，內容、方式也更多元化，「花東縱谷大露營」除了推出2天1夜的露營樂逍遙活動，10/19 14:00以後舉辦的森旅市集&草地音樂會，以五大主題邀請到充滿縱谷風情的夢幻逸品亮點店家、在地物產、縱谷好食、手作工藝體驗、特色部落，並結合氛圍感十足的音樂打造舒適有品味的園遊會，即使免費入場純粹享受園遊會，也能玩得盡興。

▲一起來花東縱谷大露營」。 圖：花東縱谷國家風區管理處／提供

10/19晚間，專為露營客舉辦的晚間營火派對更邀約到吟唱美聲，伴您賞星空享用特色宵夜。10/20上午由專家帶團提供近距離賞鳥、植生互動等生態體驗活動，藉由短短2天1夜露營嘉年華，玩好、玩滿，感受花東大地。 為鼓勵大家地震後回花蓮休憩，現正推出「來趣自搭帳」、「享樂免搭帳」早鳥限定超值方案，2人同行只要800元起，絕對佛心價，請千萬不要錯過，歡迎報名參加。活動詳情請參閱「花東縱谷大露營活動」官網，露營裝備歡迎洽詢租借用具協力夥伴「露營咖」、「露西米亞」再享優惠。

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