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台東海鮮天堂！澎派2.0龍蝦痛風粥、當季黑鮪魚衝擊饕客味蕾

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

台東成功漁港背山面海，位於黑潮與親潮兩股暖流及寒流必經之地，漁產量特別豐富，座落漁港畔的「順大新港黑潮海鮮餐廳」，以道地海鮮吸引眾多饕客前往品嚐「台東藍」的新鮮海味，老闆為了維護餐點，將餐廳採預約制方式，不提前預約可吃不到喔！


台東被稱為「台灣最美後花園」擁有豐富的大自然景觀，並富有豐沛漁獲量，位於台東縣成功鎮的「順大新港黑潮海鮮餐廳」是在地青年創立的特色餐館，食材以成功漁港當季漁貨為主，主打季節料理和漁村現代料理，外觀以黑白打造成日式漁村會所，正對著港邊，享用當季漁貨與時令食材製作特色料理。

▲座落漁港畔，新鮮海鮮直送。(圖片來源：店家提供)
▲座落漁港畔，新鮮海鮮直送。(圖片來源：店家提供)

店家採預約制方式經營，因為只有預訂，店家才能準備好新鮮料理迎接客人，秉持理念就是想讓民眾吃到當季海鮮高品質，店內也提供2人份至10人份桌菜，不論是全家出遊、團體度假都能在此享用最新鮮的美食饗宴！

▲店內環境寬敞舒適，用餐區則是以多人圓桌為主，適合團體聚餐共享美食。(圖片來源：店家提供)
▲店內環境寬敞舒適，用餐區則是以多人圓桌為主，適合團體聚餐共享美食。(圖片來源：店家提供)

▲圖片來源：店家提供。
▲圖片來源：店家提供。

2.0龍蝦痛風粥

台東不只要慢活也要品嚐慢食料理，老闆傳承著四代漁商背景，有豐富漁貨供應量及新鮮漁種，「2.0龍蝦痛風粥」使用龍蝦、鮮蝦、蛤蠣、手打魚丸等食材熬出一鍋超鮮海味，深受民眾喜愛，平價價格吃到貨真價實道地海鮮，簡直太滿足啦！

▲2.0龍蝦痛風粥。(圖片來源：店家提供)
▲2.0龍蝦痛風粥。(圖片來源：店家提供)

順大新港四品軒

「順大新港四品軒」會將當季最新鮮的食材以前菜的方式呈現，海膽、鮑魚、炙燒黑鮪魚、黑鮪魚刺身等經過店家細心處理，簡單調味或是沾點芥末醬油，便能感受到濃郁大海鮮味！太平洋新鮮美味直送嘴裡，讓人欲罷不能啊！

▲選用黑鮪魚大肉炙燒。
▲選用黑鮪魚大肉炙燒。

▲黑鮪魚三角肉刺身，油花均勻。
▲黑鮪魚三角肉刺身，油花均勻。

剝皮辣椒鯊魚嘴

鯊魚嘴邊肉你有吃過嗎？超稀珍的特選食材，等級媲美珍貴魚翅，充滿豐富膠質，搭配東台灣特色剝皮辣椒調味，以溫和的羹湯呈現，些許刺激感的辣韻與鯊魚嘴滑嫩的口感，兩種滋味相輔相成，讓人一吃便愛上！

烤黃鰭鮪魚大下巴

吃過鮭魚下巴，但沒見過這麼大份超大烤魚下巴！旗魚經過炙燒處理後，肉質依舊鮮甜軟嫩，外皮酥脆下巴油脂肥美不膩，搭配美酒簡直完美！

店家除了烹調海鮮料理，也將旅遊和美食結合觀光，帶客導覽漁市場教導吃的教育，成功漁港除了鬼頭刀，還有鯊魚、黃鰭鮪魚、黑鮪魚、旗魚，同時也是台灣最大的旗魚拍賣市場，希望能把當地新鮮海產資源對外宣傳出去 ，讓遊客能夠專程來此，品嚐到道地漁村現代料理。


【順大新港黑潮海鮮餐廳】

店家地址：台東縣成功鎮港邊路4號

店家電話：089850277

營業時間：11:30-14:30、17:00-20:00

粉絲專頁：https://reurl.cc/2Y3axv


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