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破千則4.4顆星在地小吃！宜蘭礁溪「炭烤香腸」搭配秘製辣椒醬更對味

瑋瑋＊美食萬歲／ 文、圖／瑋瑋

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲

宜蘭礁溪美食「玉田炭烤香腸」，在Google有破千則4.4顆星的在地小吃，專賣現烤香腸，還有生香腸可以購買，他們的香腸偏瘦，最讚的是可以額外刷上秘製的辣椒醬，辣度很足，香氣也夠，路過可以買一隻嚐鮮看看！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

這間「玉田炭烤香腸」在Google有破千則4.4顆星的高評價，周邊方便好停車，而且客人絡繹不絕，完全沒有空檔的片刻，生意非常好呢！

店家販售的品項很單純，就只有烤好的香腸和生的香腸及辣椒醬！（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

香腸都是現烤的，但因為烤香腸的位置卡在很裡面，實在拍不到烤香腸的畫面阿。

他們的香腸比較特別的就是可以額外抹上店家自製的辣椒醬！愛吃辣的朋友肯定要加！

吃香腸必配的蒜頭這裡也沒有少！在旁邊放了一整盆讓客人自己拿、自己剝！

我們這天就買了兩隻小辣的香腸嚐鮮！他們的香腸表面的焦度適中，外層口感微微酥脆！

他們的香腸瘦肉比例比較高，肥瘦比吃起來像是瘦肉9、肥肉1的比例，我覺得稍微偏乾了些，個人比較喜歡肥瘦比是瘦肉7、肥肉3的比例！

整體來說，這間「玉田炭烤香腸」現烤的香腸網路評價很高，現場生意也非常好！個人覺得他們的香腸瘦肉比例比較高，口感吃起來略為乾澀，如果肥肉比例多一些些，我覺得口感會更好！是說搭配烤香腸的秘製辣椒醬味道很不錯，替這平凡的香腸加分了不少唷！

玉田炭烤香腸

地址：宜蘭縣礁溪鄉玉民路一段229-1號

電話：03-9876671

營業時間：週二至週日10:00-17:30（每週一公休）

官方網站：點我看店家官網

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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宜蘭美食 小吃 礁溪

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