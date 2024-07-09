花蓮依舊很美！ 知名法式薄餅餐廳「Oh La La」營業至9／1　闆娘：與地震無關

花蓮知名異國料理餐廳又將消失一間！ 在Google評價擁有4.7星的「Oh La La 法式薄餅 · 家常菜」，近日無預警宣布將暫停營業，最後營業日為9月1日，闆娘也在臉書粉專特別點出「與地震無關」。

圖／翻攝Oh La La 法式薄餅 · 家常菜臉書粉專

「Oh La La 法式薄餅 · 家常菜」臉書粉絲團於本月7日，由闆娘Rika發文表示，「輪到我們說再見了，將於9月1日暫時歇業」，貼文中寫到，上個月底OHLALA默默地迎來了七週年，能走到今天著實不易，她對於支持他們的顧客和夥伴們充滿感謝和感動。

闆娘解釋，此次歇業的決定並非突然，也與地震無關，而是剛好天時地利人和下的一個改變，她表示，老闆已十幾年沒有在法國生活過，而她也想趁機學習法文，讓女兒在上小學前體驗不同的文化，全家人將於秋天前往法國生活一段時間，具體回歸時間尚未確定。

提供道地的法式料理「OH LA LA 法式薄餅家常菜」，9/1將是最後一天營業，這個夏天有空的話歡迎過來，因為花蓮依舊很美、大海依舊很藍，邀大家再回味一次法式薄餅和鑄鐵燉鍋料理的美味。

Oh La La將停業的消息一出，令許多粉絲、顧客不捨直呼「好可惜喔」、「捨不得，會想念你們的」、「太突然了吧！離開花蓮之前最愛的店家之一」、「回家鄉都會招待外地來的朋友去吃，有夠難過」、「謝謝妳們帶給家人美好回憶」。