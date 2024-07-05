9/30前入住買一贈一！ 礁溪「冠翔泉旅」整裝4年再出發 打造植癒系溫泉旅店

【文・唐偉展】

坐落於礁溪溫泉溝公園旁、在地經營的老字號旅店 — 冠翔泉旅，2020年適逢疫情，經營團隊決議暫停營業，全館投入大規模翻新整修工程，於2024年6/26重啟試營運。

礁溪在地旅宿品牌冠翔泉旅邀請國際金獎景觀建築師吳書原操刀，以自然綠意打造植癒系溫泉旅店。 圖／冠翔泉旅 提供

冠翔泉旅翻修範圍涵蓋外觀及8樓花園、餐廳、戶外溫泉池、客房內裝、兒童遊戲室、健身房和閱覽室等，更特別邀請著名景觀建築師吳書原跨界操刀，融合療癒溫泉與舒心植栽，以「植癒系溫泉旅店」成為礁溪旅宿市場獨樹一格的存在。6/26起試營運，夏日消暑泡湯祭同步啟動，9/30前不分平假日入住即另招待1晚，暑假旺季亦維持原價。

冠翔泉旅選用宜蘭地區常見的林相物種，呈現台灣島嶼低海拔原生闊葉林景致，打造彷彿置身林中的遼闊閒適。翻新後的冠翔泉旅共有5種房型，包括：綠境、舒境、森境、樂境以及天境。

所有房型皆以Cozy Zone概念進行設計，各角落皆為休憩起居處所，部分牆面選用以火山岩漿製成「白洲土」，擁有空氣淨化、除臭殺菌之效且具環保特性。而戶外溫泉一直以來都是冠翔泉旅的人氣熱點，除原湯與山泉之外，更設有含漢方精油成分舒緩養生池：潤泉、鎮泉、舒泉、活泉以及嫩泉，提供旅客專屬的豐富多樣化選擇。

【左圖】冠翔泉旅試營運期間推出限時優惠，凡 930 前入住，享不分平假日買一晚贈一晚優惠，每日限量 5 組。【右圖】冠翔泉旅選用宜蘭地區常見的林相物種，呈現台灣島嶼低海拔原生闊葉林景致，打造彷彿置身林中的遼闊閒適。 圖／冠翔泉旅 提供

為了讓旅人擁有愜意舒適的用餐節奏，不必從行程與餐食之間做選擇，冠翔泉旅貼心規劃有別於業界的彈性餐期，入住隔日早餐自早晨7點一路供應至下午1點半，即使睡到自然醒、延遲退房，甚至赴外出遊，行程安排都更彈性便利。未來8樓空中花園亦將不定期舉辦星空電影院、燒烤之夜以及午茶派對等限定活動。

自2007年開幕至今，冠翔品牌在地深耕邁入第18年，試營運推出限時優惠，凡9/30前入住，享不分平假日享買1晚贈1晚優惠，每日限量5組，贈完為止。

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