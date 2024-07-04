冬山玩透透！宜蘭冬山「伯朗大道+生態綠舟神秘水道」 美景美食一應俱全

跟著 卡夫卡愛旅行 於 2020-10-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 15 個景點，其中包含 冬山車站、冬山火車站橋下溜滑梯、冬山河生態綠舟。

冬山好美，安排兩天一夜就只在冬山河流域和冬山老街附近，可以品嚐美食，也能欣賞美景，入住舒服民宿，完全不用離開冬山的勢力範圍。

第 1 天

冬山車站 | 15 分鐘

冬山火車站，有宜蘭最美火車站之稱，以「綠色隧道」為設計主題，採用瓜棚的造型，打造成一個高架車站，站內有風箏造景裝置藝術。

冬山火車站橋下溜滑梯 | 20 分鐘

車站底下小朋友最喜歡的碗狀溜滑梯，及人工草皮小山丘，下雨天也能玩的很盡興。

冬山河生態綠舟 | 3 小時

冬山河生態綠舟，是以森林為主題創造出來的生態園區，廣大的草坪與完整的植被是候鳥喜愛的棲息地。搭乘園區內的鴨母船可以一邊聽導覽一邊欣賞美景，而希望之丘的瞭望台-大樹公，從這眺望龜山島與冬山河更是美不勝收。怡然聚落有茅草房舍、菜園及水梯田，豐富的自然生態，十分推薦親子一同來體驗大自然的奧妙。

吮指手作坊SJ's Bakery | 2 小時

吮指手作坊，近冬山慈心華德福，附近多是住宅區，居然還有這麼一間咖啡店，店裡氣氛悠閒舒適氣氛佳，木質調的工業風格空間有質感，嚴選食材手工製作。店裡主打甜點及咖啡飲品，推薦摩卡咖啡蛋糕，滿滿的蜜核桃不甜不膩，還有法式作法的馬卡龍外酥內軟，怕吃不飽也有手工披薩、鹹塔。很特別的是在咖啡店可以吃到的鹹酥雞，這口感酥脆軟嫩不油膩，非常推薦，來這一定要吃看看！

佐佐清水自家烘焙咖啡館 (生態綠舟) | 2 小時

佐佐清水自家烘焙，在生態綠舟旁開了第二間店，優雅的黑色風格與木質調桌椅，緩和寒冷的心，必點自家烘焙精品咖啡。還有每日新鮮手作甜點，推薦半熟乳酪舒芙蕾柔軟綿密濃香清爽不膩，及在地特色的澄清福祿乳酪蛋糕金棗口味酸甜好吃，是間價格合宜CP值高的咖啡店，適合來一個輕鬆愉快的下午茶！

飛魚食染-鹽滷豆花專賣店 | 30 分鐘

飛魚食染，在傳統市場中卻充滿質感的豆花店，乾淨清爽的店家原來是賣豆製品，都是非基因改良的黃豆。同時分為有機與友善種植的黃豆，豆花都是用天然鹽滷製作無負擔，推薦必點京都白玉豆花和翡翠檸檬豆花，雖然環境在傳統市場中，卻營造舒適乾淨的市場用餐體驗。

宜蘭生態綠舟神秘河道夜間遊船 | 1 小時

生態綠舟全新玩法大公開，今晚要來去探訪「生態綠舟夜航神秘河道」，傍晚五點司機到飯店接送出發，羅東夜市美食尋寶。今晚重頭戲「生態綠舟夜航神秘河道」20分鐘的遊船驚喜連連，看見不一樣的冬山河，下船後河畔輕飲享受晚風，九點再由司機接送返程，感受宜蘭迷人的夜晚。

冬山好日子 | 幾秒

冬山好日子Good Day Bnb，房內的擺設簡單而自然不多餘裝飾，因自然的風景就是最大的裝飾，以優質住宿空間，享受住在蘭陽平原稻田間。提供的每一件物品，都致力於支持對環境友善的產品，民宿主人待客就像回到家一般，民宿提供腳踏車，騎腳踏車是逛冬山最適合的方式喔。離冬山火車站、生態綠洲都非常近，沿著冬山河畔腳踏車道還能到親水公園，來一趟宜蘭之旅吧！

龍德工業區夜景 | 1 小時

宜蘭縣境內少數的工業區都集中在龍德工業區這一帶，工業區與旁邊的水田形成強烈對比，但也造就了宜蘭縣境內難得的「工業風夜景」。

夜晚時分，工業區的燈火點亮了夜空，不同顏色的光芒與工業的管線與煙囪，交織成科技感十足的天際線，顏色斑斕光芒璀璨，帶點奇幻色彩的工業風美感。

觀賞注意事項：https://kafkalin.com/yilan-night-view/#龍德工業區工業風夜景

第 2 天

铁支路早午餐Kbar Brunch | 2 小時

铁支路早午餐就在冬山火車站前，有各式套餐及創意單點。推薦鹽酥蘿蔔糕，讓人一口接著一口欲罷不能，還有肉排鮮美多汁的自製超厚手打牛肉堡，再來杯現打果汁或在地小農紅茶就很滿足。早上來铁支路吃個早午餐、看火車，吃完早餐精神飽足再去生態綠舟逛逛，享受美好的假期時光！

宜蘭冬山伯朗大道 | 1 小時

稻間美徑（原稱三奇伯朗大道），位在宜蘭冬山，兩旁是一望無際的稻田。 5月至6月水稻結穗期，可站上10公尺的高台，欣賞的絕美景色，登高望遠，心情也豁然開朗。今年更引進飛牛牧場、全聯福利中心的福利熊，及天際航空共三顆熱氣球，讓金黃稻田美景盡收眼底，更加碼在灌溉水道上滑獨木舟，近距離接觸水與土地。來找回那條回到童年回憶的鄉間小徑，貼近土地，聞聞稻香與泥土的芬芳，和自己所愛的台灣土地。

冬山金珠蔥油餅 | 30 分鐘

在冬山喜互惠對面，每到營業時間總能看到人們在排隊購買，依照經驗要排5分鐘左右，金珠蔥油餅屬於炸彈蔥油餅類型。

蔥油餅餅皮蓬鬆有嚼勁，咬下去是酥脆的口感，推薦一定要加蛋，蔥是加在蛋跟餅皮中間，可以吃到蔥香，推薦點辣的更夠味，但建議小辣就好，因為平常沒有習慣吃辣的朋友，小辣就很辣了喔，不過辣得很爽，會一口接一口。

小風箏雪花冰 | 1 小時

小風箏雪花冰位於冬山火車站對面，緊鄰生態綠舟冬山老街。炎熱夏天必吃冰涼雪花冰，推薦夏季限定的芒果雪花冰及宜蘭特色的紅心芭樂冰，也不能錯過選用宜蘭海岸特產的花生雪花冰，及酸甜的手作天然愛玉，還有新鮮水果製成的冰棒，很有在地特色的冰品，推薦大家來冬山一定要來品嘗。

穀倉咖啡 La grange aux cafés | 2 小時

冬山穀倉 Aux Cafés，由設計師所經營的一間小店空間別緻，店家多選用在地當季食材入菜，推薦烤布蕾焦糖甜蜜布蕾滑順爽口，推薦玫瑰蘋果汁玫瑰花瓣店家自製酸甜爽口，由從前的農會穀倉改建而成別有一番風味，來這享受一個下午的寧靜。

蘇澳服務區-全家商場 | 30 分鐘

國道五號蘇澳休息站，外觀像隻可愛的大鯨魚，提供五星級廁所、哺乳室、按摩椅、休息區、手機充電區、全家便利超商、更有匯集許多宜蘭特色的美食街及ETC據點等，是台北-宜蘭-花蓮中途最佳休息站。推薦來這必吃義峰蔥油餅、阿宗花生捲冰淇淋、小春糕渣卜肉、富美海鮮，還有買伴手禮諾貝爾奶凍捲。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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