亞洲最大植物園！宜蘭福山植物園攻略，來一趟綠色消暑遊

位於臺北與宜蘭交界處，有一片超過1000公頃的試驗林——宜蘭福山植物園。你知道亞洲最大的植物園就在台灣嗎？這裡擁有豐富的原生動植物生態，順著蓊鬱清新的山林小徑，還有機會會遇到可愛的小洞。趁著下體去宜蘭福山植物園，不論是親子出遊還是情侶約會，一起出發去宜蘭福山植物園一趟消暑的綠色旅行！









宜蘭福山植物園簡介

位於宜蘭員山鄉的宜蘭福山植物園，是福山試驗林的一部分。宜蘭福山試驗林總面積超過一千公頃，海拔範圍從400至1,400公尺間。這裡常年陰濕多雨，不分乾濕季，成為各式動植物的天堂，也充分展現了台灣中低海拔闊葉林的美景。福山植物園不僅是宜蘭最大的植物園，更是亞洲規模最大的植物園，每年不同季節都吸引了不少遊客前來參觀的。

宜蘭福山植物園免門票參觀，但需先上網預約。宜蘭福山植物園佔地廣闊，走一圈約需2小時。入園前，會有解說人員提供簡單介紹，包括福山植物園的路線地圖、遊覽建議和觀察重點。福山植物園共有四大區，分別是自然教室（420公尺）、樹木展示區（1050公尺）、森林探索區（750公尺）、生活植物區（790公尺），全區步行距離3010公尺，走完全程大約需要1.5~2小時。

植物園的開放時間為早上9時到下午三時半，星期二為的休園日。









宜蘭福山植物園預約

▲宜蘭福山植物園。 （圖／viviann.lin, Instagram)

如果你想探索宜蘭福山植物園，這裡有一些簡單的步驟教你如何申請入園！首先，你可以前往福山植物園的網站進行申請。不方便使用網路的朋友們，也可以通過信件（260 宜蘭郵政132號信箱 福山植物園收）或傳真（03-9228942）來申請。

要入園至少需要提前至少30天申請。植物園會在入園日前30天公佈申請結果，並進行電腦隨機抽籤，抽中的單位或個人會即時在網站上公佈。不過，由於假日名額非常搶手，你也可以考慮非假日參觀。

為了讓更多團體方便入園，宜蘭福山植物園將每個申請函的人數上限從20人增加到50人。提醒大家，入園是免費的，但記得攜帶有照片的身份證明文件。









宜蘭福山植物園交通

▲宜蘭福山植物園。 （圖／annie860201, Instagram)

由於前往宜蘭福山植物園的道路狹窄彎曲，大型遊覽車無法通行，請改搭九人座以下的小客車。

宜蘭福山植物園無大眾運輸工具可抵達，但園區提供免費停車場。若您自行駕車前往，可導航至「福山植物園」，地址為宜蘭縣員山鄉雙埤路福山1號。









宜蘭福山動物園注意事項

▲宜蘭福山植物園。 （圖／travel_fish_inthesky, Instagram)

不能攜帶寵物入園

由於園區內野生動物數量眾多，無法立即處理其排泄物的消毒及清理。為了避免寵物受到不明感染或驚擾野生動物，因此禁止攜帶寵物入園。

不提供住宿及餐飲

福山植物園並不提供住宿及餐飲服務，遊客須當日往返並自備熟食及飲料，園區內亦禁止烤肉、炊煮及其它引火行為。

未辦理預約導覽解說

園區目前未辦理預約導覽解說。但在植物園入口處設有解說站，由解說員為所有參訪遊客做入園參觀介紹；並由解說員視狀況彈性考量是否接受現場帶隊解說之申請。

設有輪椅租借服務

園區為維護自然景觀之整體性，大多舖設碎石步道，僅鄰近入口區之部分地段設有無障礙坡道，供嬰兒車及輪椅進出。如有需要，入園時可洽入口管理人員借用輪椅。









宜蘭福山植物園看點

宜蘭福山植物園看點#1

水生植物池

▲宜蘭福山植物園。 （圖／lll.daily, Instagram)

一走進宜蘭福山植物園區，遊客們通常會被水生植物池的美景吸引，並在此停留許久。這片低窪沼澤地區引入了哈盆溪的溪水，帶來了多樣化的生態環境。水生植物池的清澈水面和被樹木圍繞的碧綠景觀，讓人心情平靜，拍起來也超美。漫步在湖邊，不僅能看到魚群，還能看到不同品種的蝴蝶和的蜻蜓和湖面飛舞





宜蘭福山植物園看點#2

山羌與獼猴

▲宜蘭福山植物園看點—山羌。 （圖／kakoyii_taiwan_mushi, Instagram)

在宜蘭福山植物園中，動物們也沒有缺席。遊客不時都可以看到他們的足跡。在園區最為常見的就是山羌。山羌是雖然是害羞易受驚嚇的小型鹿科動物，但生活在福山植物園的山羌變的比較不怕人，只要你在經過牠們時不要大聲、不要動作太大，就可以管擦好大喔到牠們優雅的在路邊、草叢裡低頭覓食的身影。

▲宜蘭福山植物園看點—獼猴。 （圖／hummer0924, Instagram)

如果你運氣好一點，你還可以看大野豬、麋鹿等一般都市裡不太常見的生物。園區也有不少爬蟲類和兩棲類的動物，等著你去發現！





宜蘭福山植物園看點#3

森林面貌

▲宜蘭福山植物園森林面貌。 （圖／nao11111ya, Instagram)

在福山植物園的森林步道上，你會發現各種路型，包括石頭路、小陡坡、木棧道、小橋、涼亭、以及石塊階梯，讓你感受不同的行走體驗。途中隨處可見大自然的美景，如流水瀑布、磅礴溪流、轉色楓葉，還有美麗的櫻花。一月至六月有各式花朵盛開入九月起天料木開花，十月大頭茶盛放，十一月繼續有花開，十二月則以長果藤等為主。





宜蘭福山植物園附近景點

宜蘭福山植物園附近景點#1

雙連埤

▲宜蘭福山植物園附近景點—雙連埤。 （圖／taiwan.4fun, Instagram)

雙連埤位於宜蘭縣員山鄉的天然湖泊，海拔高度為470公尺，佔地約18公頃。被譽為「水草天堂」，因湖泊內生長的水草種類多達台灣本土水生植物種類的三分之一以上，是台灣濕地之冠。湖中更有十餘種稀有植物，是「國寶級濕地」。湖面上的浮島更是一大自然奇觀。此外，這裡還有豐富的濕地生態和低海拔林相，以及秀美的溪流。





宜蘭福山植物園附近景點#2

宜蘭縣政府大樓

▲宜蘭福山植物園附近景點—宜蘭縣政府大樓。 （圖／ou8988, Instagram)

宜蘭縣政府大樓座落在宜蘭舊城周邊，融入歷史文化，以「親民化、公園化與地域化」為設計理念。樓與公園無縫結合，完全開放給民眾，呈現親民形象。屋頂花園可一覽龜山島和田園景色，更增加綠地空間及隔熱效果，是綠建築的典範。

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