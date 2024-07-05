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2024花蓮旅遊補助民宿精選TOP6！最強CP值「花蓮特色民宿」必收藏，超適合親子同樂

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台

國旅補助再次開跑了！2024最新花蓮旅遊補助資訊通通都報給你知🌟入住指定合法旅宿可申請住宿補助！這次幫大家整理了6間超讚，不可錯過的最強CP值花蓮補助民宿，還有更多花蓮包棟民宿、花蓮親子友善民宿，快把握今年夏天的旅遊補助一起來AsiaYo看看吧👀🔍

圖／AsiaYo提供
圖／AsiaYo提供


📌補助資訊小補充：平日(週一至週四)每房每晚基本住宿補助額度為1000元，假日(週五至週日)每房每晚基本住宿補助額度為500元。🌊本國國民之個別旅客，每人之身分證件統一編號，花蓮/台東補助限使用一次！


【花蓮補助特色住宿推薦輯】

🎈IN居電梯民宿🏡

IN居電梯民宿房型 圖／AsiaYo提供
IN居電梯民宿房型 圖／AsiaYo提供

設有電梯的花蓮民宿真的太貼心了！對嬰兒車、長輩都很友好~免費WiFi也超讚！入住IN居民宿交通更是方便，離花蓮火車站不遠，輕鬆到處旅遊🚗🚌🚂！


✨真實旅客評價：4.8/5.0 床舒服整潔又乾淨，洗髮精和沐浴乳都很好用，離東大門夜市也很近。

📍附近地標：花蓮火車站536 公尺、松園別館1.43 公里


🎈藍山會館 Azure Villa🏡

藍山會館 圖／AsiaYo提供
藍山會館 圖／AsiaYo提供

在郊區的向陽山上，藍山會館 Azure Villa的海拔約200公尺，風景跟空氣都超厲害的！又夠舒服的住宿體驗，還能遠眺蔚藍大海，加上簡約寬敞的房間，整個人都舒服許多🌅！


✨真實旅客評價：5.0/5.0 老闆很熱情！服務很貼心。夜景很美。環境乾淨十分讓人放鬆，會讓人想再多住幾晚~

📍附近地標：吉安慶修院 - 2.4 公里、花蓮鐵道文化園區 - 4.2 公里


【花蓮補助包棟住宿大賞】

🎈稻香緣民宿🏡

稻香緣民宿 圖／AsiaYo提供
稻香緣民宿 圖／AsiaYo提供

吉安鄉的漂亮民宿~自己獨棟的農舍民宿超特別，特別舒服、特別自在，超美的農家風景盡收眼底，遠離都市煩惱的最佳選擇🌟還有私人停車位，開車超方便喔！


🌾真實旅客評價：5.0/5.0 老闆待人親切，早餐好吃，環境乾淨舒服，地理位置好，去哪裡都方便。

📍附近地標：吉安慶修院1.55 公里、知卡宣森林公園1.97 公里


🎈花蓮幸福來了🏡

花蓮幸福來了 圖／AsiaYo提供
花蓮幸福來了 圖／AsiaYo提供

提供嬰兒設備像是嬰兒床、澡盆等等，超級貼心的！而且寵物也可以入房，全家大小都能輕鬆快樂的入住，超級幸福的花蓮之旅就從這裡出發吧~包棟還可以停遊覽車，超扯超讚😍！


✨真實旅客評價：4.9/5.0 服務真的好，房間整潔明亮，隔音也很好，浴室也很大，臨近市區很方便，還有入住小點心招待，真心推薦。

📍附近地標：花蓮火車站802 公尺、松園別館1.44 公里


【花蓮補助親子友善住宿推薦】

 

🎈七米二獨棟 Villa🏡

七米二獨棟 圖／AsiaYo提供
七米二獨棟 圖／AsiaYo提供

獨立一棟的包棟民宿真的超級讚！自由自在，還有超多娛樂設備可以使用跟預約，像是電動麻將桌跟烤肉，最多20人來花蓮旅遊也可以享受無拘無束的氛圍，真的很推薦🀄🀄！


✨真實旅客評價：4.9/5.0 環境安靜舒適，空間很大，很適合三五好友一同入住!而且老闆很親切，還推薦不少美食、景點!很貼心！

📍附近地標：吉安慶修院114 公尺、慈濟技術學院2.61 公里


🎈臉都綠了x森林莊園民宿🏡

森林莊園民宿 圖／AsiaYo提供
森林莊園民宿 圖／AsiaYo提供

各種厲害的主題房間，適合親子同樂，有溜滑梯跟許多玩偶~小朋友們玩得開心，大人也可以安心的好好放鬆身心！帶小小孩來入住也沒問題喔，民宿提供兒童餐椅跟澡盆，超貼心👶💕


✨真實旅客評價：4.9/5.0 整間名宿都由老闆親自打理，非常的漂亮、有特色，老闆跟老闆娘還很熱情，介紹的很仔細，真心推薦大家來這裡住，很適合放鬆。

📍附近景點：花蓮火車站878 公尺、花蓮縣立體育場1.49 公里


上面6間精選的花蓮補助旅遊民宿看的還不夠盡興嗎！想看更多花蓮補助住宿推薦，AsiaYo替你做好今年夏天最齊全、貼心的花蓮旅遊住宿攻略，如果你也很喜歡旅遊，除了國內住宿推薦，也有全球跟團行程推薦喔！把握每個夏天一起出發去旅遊吧🌟


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