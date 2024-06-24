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六月住臺東抽萬元旅遊金 加碼綠島臺東來回船票

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「6月住臺東抽萬元旅遊金」活動，再加碼抽「臺東-綠島」船票。　圖：臺東縣政府／提供
「6月住臺東抽萬元旅遊金」活動，再加碼抽「臺東-綠島」船票。　圖：臺東縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺東縣政府為振興觀光，鼓勵更多遊客探索臺東之美，特別推出「6月住臺東抽萬元旅遊金」活動，臺東在地業者為響應此一活動，再加碼抽「臺東－綠島」來回船票10張，目前活動已經快過一半，縣府提醒所有熱愛旅遊臺東的朋友們把握機會，快帶著家人或是揪親朋好友來玩臺東，賞美景體驗慢經濟又可抽大獎。

即日起至6/30止，在臺東合法旅宿住宿1晚，即可獲得1次抽獎機會，住宿天數愈多，中獎機會愈大，讓旅客品味臺東美景同時，有機會抱走豐厚獎品。

臺東縣長饒慶鈴表示，透過「鐵花燈之祭」和「最美星空」等系列活動，希望能夠吸引更多的遊客來臺東，一同支持當地觀光業蓬勃發展，誠摯地邀請全國遊客來臺東，感受安全又迷人的旅遊環境，品味這個充滿魅力的旅遊目的地。

▲台東壯麗的海岸線風光。　圖：臺東縣政府／提供
▲台東壯麗的海岸線風光。　圖：臺東縣政府／提供

臺東縣交觀處長卜敏正指出，臺東擁有最棒旅遊環境，花蓮地震至今，臺東完全沒有震災，甚至感受不到地震，為了歡迎臺東旅遊，除了「6月住臺東抽萬元旅遊金」活動，還提供眾多令人心動的旅遊體驗，包括太平洋壯麗海岸線、綠意盎然的山林景致，以及獨特的原住民文化，讓更多人深入了解並愛上這片美麗的土地。

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