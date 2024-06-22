限時2天登場！ 「2024冬山風箏嘉年華」來追造型+特技風箏，還有秒殺級風箏彩繪DIY
熱氣球嘉年華剛圓滿落幕，宜蘭又有好玩活動來了！「2024冬山風箏嘉年華」將於7/6、7/7舉行，與往年一樣在三奇美徑登場，現場有特別的造型風箏、特技風箏及彩繪DIY活動，去年沒跟到的朋友們，今年可千萬別再錯過囉！
為期2天的宜蘭夏季年度盛事「2024冬山風箏嘉年華」，除了讓民眾免費入場同樂，現場還有各式造型風箏放飛，地景藝術展、特技風箏表演，以及風箏彩繪DIY等豐富活動，更邀請來樂團現場表演。
還有免費的「風箏彩繪DIY」活動，共分為14：00-15：00、15：00-16：00、16：00-17：00三個梯次，小朋友可以將風箏畫上自己喜歡的顏色和圖案，再親手把作品放上天空，每個梯次限量50組，但今年一開放報名就會被秒殺，目前線上報名已額滿，官方則公布活動當天可以到現場報名候補名額，試試手氣排隊卡位！
2024冬山風箏嘉年華
日期：7/6、7/7
時間：10：30～17：30
地址：宜蘭縣冬山鄉三奇村三奇農路(靠近三奇美徑)
網址：https://www.facebook.com/ds9590799/
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