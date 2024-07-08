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2024花蓮民宿TOP5！超愜意的山景/海景露台優質民宿，必收藏的精選寵物＆親子友善住宿

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
2024花蓮民宿推薦 圖:AsiaYo提供
2024花蓮民宿推薦 圖:AsiaYo提供

精選5間花蓮民宿，不論是有豐富娛樂設備的、寵物友善可包棟的、有超美海景房的，或是親子主題房型的花蓮住宿補助店家通通都有！再搭配花蓮旅遊補助方案和AsiaYo會員獨家優惠，CP值超高、超讓人心動🌟！享趁著假期到花蓮吹吹海風，享受大自然的你，千萬別錯過🌊！

🏖花蓮旅遊補助住宿攻略

📍花蓮振興旅遊補助活動時間 2024年06月01日~2024年09月30日

📍2024最新旅遊補助內容：

平日(週一至週四)每房每晚基本住宿補助額度為1000元，入住指定合法旅宿方可申請住宿補助；

假日(週五至週日)每房每晚基本住宿補助額度為500元，入住指定合法旅宿方可申請住宿補助。

📍花蓮旅遊補助之資格/限制：本國國民之個別旅客，每人之身分證件統一編號，花蓮/台東補助限使用一次！

🏡 第 17 個夏天民宿 🏡

第17個夏天民宿外觀照 圖:AsiaYo提供
第17個夏天民宿外觀照 圖:AsiaYo提供

有親子房型選擇和超多娛樂設備的獨棟民宿~氛圍超chill超舒服，房間內也很漂亮寬敞，而且還可以免費使用腳踏車、麻將桌、卡拉ok等等設備，真的超讚，適合多人來玩喔！🀄

第17個夏天民宿房間照 圖:AsiaYo提供
第17個夏天民宿房間照 圖:AsiaYo提供

✨真實旅客評價：4.7/5.0 住宿環境寬敞、乾淨，早餐內容豐富多樣，房間類型多種選擇，停車方便，值得推荐的好民宿。

📍附近地標：國立東華大學 1.27 公里、立川漁場 4.84 公里

🏡 IN居電梯民宿 🏡

IN居電梯民宿 房間照 圖:AsiaYo提供
IN居電梯民宿 房間照 圖:AsiaYo提供

和花蓮火車站是走路就能到的距離，CP值超高之外還可以租借機車~ 代買票券~ 除了交通方便之外，空間超寬敞舒服！想來花蓮放鬆享受旅途的，必看這間👀！

IN居電梯民宿房間內部照 圖:AsiaYo提供
IN居電梯民宿房間內部照 圖:AsiaYo提供

✨真實旅客評價：4.8/5.0 這是在暑假期間經過花蓮 剛好找到的民宿 簡潔乾淨 待人親切 停車也很方便

📍附近地標：花蓮火車站 536 公尺、松園別館 1.43 公里

🏡 花蓮幸福來了 🏡

花蓮幸福來了 圖:AsiaYo提供
花蓮幸福來了 圖:AsiaYo提供

在花蓮市的舒服民宿，有漂亮的花園和露臺可以透透氣、看看風景，且整個民宿都是有WiFi的喔，超貼心！也是寵物友善的包棟好選擇~還離花蓮火車站很近，完全超值得推薦吧🌟！

花蓮幸福來了房間照 圖:AsiaYo提供
花蓮幸福來了房間照 圖:AsiaYo提供

✨真實旅客評價：4.9/5.0 服務真的好，房間整潔明亮，隔音也很好，浴室也很大，臨近市區很方便，還有入住小點心招待，真心推薦。

📍附近地標：南濱公園海灘 - 2.9 公里、松園別館 - 2.7 公里

🏡 花蓮白浪滔滔民宿 🏡

花蓮白浪滔滔民宿 圖:AsiaYo提供
花蓮白浪滔滔民宿 圖:AsiaYo提供

超美的獨棟海景民宿，想享受海邊度假氛圍的朋友一定要收藏這間🌊！有電梯不用擔心行李、長輩、嬰兒車搬運的問題~也有免費停車場，超方便又美麗的花蓮住宿選擇，超心動💕！

花蓮白浪滔滔民宿房間照 圖:AsiaYo提供
花蓮白浪滔滔民宿房間照 圖:AsiaYo提供

✨真實旅客評價：4.8/5.0 海景無敵、民宿獨棟房子很美、露台很適合曬太陽發呆看海、太平洋子民夏日就要住海景民宿！

📍附近地標：遠雄海洋公園 3.85 公里、國立東華大學 6.64 公里

🏡 指南針旅店 🏡

指南針旅店房間照 圖:AsiaYo提供
指南針旅店房間照 圖:AsiaYo提供

小孩子們一定會愛的親子特殊房型！上下舖的設計超可愛又舒服，大人也有正常床型不用擔心，房間內也很寬敞自在，還提供免費腳踏車租借，跟嬰兒澡盆~超貼心又溫馨的民宿就選這間☀！

指南針旅店 圖:AsiaYo提供
指南針旅店 圖:AsiaYo提供

✨真實旅客評價：4.8/5.0 我所住宿房型為親子房，是上下舖設計的，單人模式，但空間大，能睡下大人+小孩，彼此也不影響，這點小孩很喜歡。其它設備就是基本商旅該有的，旅店位置在百貨商場正後方，吃的、用的、逛的，都方便，零零總總算得上不錯的！

📍附近地標：東大門夜市 1.42 公里、花蓮火車站 1.58 公里

以上的攻略和花蓮民宿推薦清單希望能幫上想去花蓮旅遊的大家~這次的花蓮旅遊補助真的超級划算，千萬別錯過了>< 活動一直持續到9月底或是活動經費用完為止，暑假也會有CP值超高的台東親子友善住宿和台東寵物友善民宿的國旅住宿補助~AsiaYo替大家時刻更新最新消息，一起暢遊東部吧🍀✨

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👉【2024最新花蓮國旅補助攻略】振興花蓮震後獎勵旅遊懶人包，旅遊補助申請、訂房流程、花蓮CP值住宿推薦全整理一次看！

👉【2024花蓮寵物友善住宿推薦】精選13間可攜帶寵物的花蓮飯店/民宿，近市區也有山景海景房，與毛小孩輕鬆享受花蓮旅行！

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