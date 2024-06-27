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走訪鹿野高台！TOP5台東優質飯店&民宿，台東熱氣球嘉年華住宿精選

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖:AsiaYo提供
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台東最重要的慶典-台灣國際熱氣球嘉年華即將開始，喜愛熱氣球的你準備好了嗎！這次精選出幾間台東熱氣球優質飯店要送給大家，不只飯店，台東親子特色民宿也有~幫大家節省挑選住宿的時間，想知道更多完整資訊都在AsiaYo~與你相約鹿野高台見！


台東綺麗渡假村

台東綺麗渡假村 圖:AsiaYo提供
台東綺麗渡假村 圖:AsiaYo提供

✅兒童遊戲區 ✅大眾溫泉池 ✅附設停車場(免費) ✅戶外游泳池

想來台東參加熱氣球嘉年華住這裡就對了！度假村提供免費的接駁車送旅客前往鹿野高台參加慶典喔~

台東綺麗渡假村大廳 圖:AsiaYo提供
台東綺麗渡假村大廳 圖:AsiaYo提供

💡附近地標：鹿野高台 - 2506 公尺、鹿野火車站 - 2731 公尺

💡旅客評價：4.5/5.0 飯店造景泳池很美, 早餐與晚餐尚可. 地點絕佳如果一早要看熱氣球的話. 小孩遊戲池超大, 適合全家來入住


THE GAYA HOTEL 潮度假酒店

THE GAYA HOTEL 潮度假酒店泳池 圖:AsiaYo提供
THE GAYA HOTEL 潮度假酒店泳池 圖:AsiaYo提供

✅自助洗衣設備(付費) ✅健身房 ✅提供場地租借(免費) ✅戶外游泳池

你敢相信嗎~這間酒店居然距離鐵道藝術村僅僅1分鐘的路程，頂樓的戶外游泳池更是漂亮，適合與朋友家人在此度過愉快的夜晚。

THE GAYA HOTEL 潮度假酒店房型 圖:AsiaYo提供
THE GAYA HOTEL 潮度假酒店房型 圖:AsiaYo提供

💡附近地標：鐵道藝術村 - 112 公尺、鐵花村音樂劇落 - 123 公尺

💡旅客評價：4.9/5.0 位置方便,距鐵花村近，頂樓空中泳池美，環境還算乾淨，服務人員親切


鹿鳴溫泉酒店

鹿鳴溫泉酒店泳池 圖:AsiaYo提供
鹿鳴溫泉酒店泳池 圖:AsiaYo提供

✅自行車租借(免費) ✅大眾溫泉池 ✅可攜帶寵物 ✅兒童戲水池

擔心參加熱氣球嘉年華沒有停車位嗎？鹿鳴溫泉酒店非常貼心~選擇他們的優惠方案，就能獲得特約停車位，是不是很心動呢~

鹿鳴溫泉酒店型 圖:AsiaYo提供
鹿鳴溫泉酒店型 圖:AsiaYo提供

💡附近地標：鹿野高台 - 3051 公尺、初鹿牧場 - 3614 公尺

💡旅客評價：4.9/5.0 飯店設備雖然偏老舊，但房間乾淨舒適，預訂一泊二食的餐點好吃，即使不是使用多高級的食材，但吃得出食材的好，看起來是用在地農產品，值得推薦


丰綺會館

丰綺會館大廳 圖:AsiaYo提供
丰綺會館大廳 圖:AsiaYo提供

✅機車租借(付費) ✅附設停車場(免費) ✅行李寄放(免費) ✅自行車租借(付費)

參加完活動肚子總是餓得咕嚕咕嚕叫，這間會館附近有台東觀光夜市和四維夜市，幫你解決肚子餓的煩惱。

丰綺會館房型 圖:AsiaYo提供
丰綺會館房型 圖:AsiaYo提供

💡附近地標：臺東觀光夜市 - 577 公尺、四維夜市 - 628 公尺

💡旅客評價：4.5/5.0 櫃檯人員服務周到且親切。隔天退房後，我們是搭當天下午四點的火車，櫃檯姐姐還是可以借我們放行李，讓我們中午能夠出門覓食與晃晃，到了下午一點多太陽太大外面超熱，櫃檯姐姐也願意讓我們在會館的休息區休息等火車時間，也能有飲料與水可以飲用。真的很棒，地點就在市區也超級便利，棒棒值得推薦下次來住。


悠閣旅

悠閣旅房型 圖:AsiaYo提供
悠閣旅房型 圖:AsiaYo提供

✅行李寄放(免費) ✅附設停車場(免費) ✅嬰兒澡盆 ✅公共區域WiFi

非常推薦這一間民宿！民宿主人超級親切，大廳和坊間內都有超可愛的塗鴉~若要去知本溫泉就在附近也很方便。

悠閣旅 圖:AsiaYo提供
悠閣旅 圖:AsiaYo提供

💡附近地標：臺東觀光夜市 - 577 公尺、四維夜市 - 628 公尺

💡旅客評價：4.5/5.0 老闆娘非常的熱情，介紹的很詳細，有家的感覺，還有免費泡麵無限盡情享用


來到台灣東部，除了參加台東熱氣球嘉年華外，你一定也會喜歡花蓮海景露營！和朋友小酌一杯一邊傾聽著海浪的聲音多麼奢華呀～若是害怕蚊蟲，花蓮海景住宿絕不會讓你失望～快跟著AsiaYo一起遊玩東部吧~

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