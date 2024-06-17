快訊

彰化鹿港百年知名「玉珍齋餅店」遭車撞入 店面毀損2人傷

核三廠1號機今年7月將除役 18日起逐步功率遞減運轉

暑假必訪！「魔幻仲夏YA傳藝」帶小朋友體驗穿越虛實尋寶之旅

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
宜蘭傳藝暑假全新主題策演，包含鼓藝、默劇、馬戲三種劇目，邀請遊客展開一場奇幻之旅。　圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供
宜蘭傳藝暑假全新主題策演，包含鼓藝、默劇、馬戲三種劇目，邀請遊客展開一場奇幻之旅。　圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】大小朋友引頸期盼的暑假即將到來！國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區（簡稱宜蘭傳藝園區）推出「魔幻仲夏YA傳藝」，將傳藝超人氣吉祥物「毛筆頭」放大成2.5尺高的大大毛筆頭，邀請民眾進入奇幻的「藝次元」空間，漫遊擊鼓默劇馬戲的互動演出，沉浸於百項手作的創意小宇宙裡，體驗大型類生成式藝術牆、找尋AR神獸，開啟一顆顆童趣冒險之心，在宜蘭傳藝園區穿越虛實、解鎖任務，成為今夏最歡樂的「藝」級玩家！

全聯善美的文化藝術基金會表示，今年暑假以「奇幻尋寶」為主題，打造虛（線上）、實（現場）結合的仲夏尋寶冒險之旅，特別與宜蘭縣政府文化局攜手合作 5G 勁速旅程計畫，推出感應螢幕及手機互動遊戲，民眾不僅可以透過九大神獸尋寶，漫遊宜蘭傳藝園區不可錯過的特色活動、表演節目與美景建築，還能以「能量補給、技能提升、獲得寶物」的遊戲玩家秘笈，達成「吃喝玩樂看好戲、手作五感大爆發、美好記憶共遊時光」等解鎖任務，給入園的大小玩家們最難忘的傳藝尋寶樂趣。

▲宜蘭傳藝野外廣場2.5公尺高的可愛「大大毛筆頭」。　圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供
▲宜蘭傳藝野外廣場2.5公尺高的可愛「大大毛筆頭」。　圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

鼓樂默劇、馬戲踩街 六檔好戲精彩上演

傳藝尋寶首推演出節目，此次邀請擅長跨界與融合的「莫比斯圓環創作公社」聯合藝術總監黃子翎擔任策演人，以「漫遊童年奇境、開啟魔幻仲夏」為題，從宜蘭繪本故事與土地情感出發，策劃「遇見一條河」、「稻草人的午後派對」、「歸余返鄉」、「大頭仔去宜蘭𨑨迌」、「歸來」等六檔劇目，演出內容包含鼓精靈、說書人、大型互動道具、傳統器樂與默劇小丑，以及諧趣的馬戲雜耍遊街，除了結合當代與傳統展演元素，更依園區現地場域打造不同演出形式，激發孩子們的創意想像，同時也勾起大朋友的童趣回憶。

此外，「接班人好戲台」將由國寶藝師的接班人們帶來說唱、滿州民謠、布袋戲、南管戲曲、歌仔戲及排灣族口、鼻笛等豐富精彩的節目，有傳統經典劇目，也有優美動聽的歌謠音樂，無論三代或五代同遊宜蘭傳藝，都能留下最有共鳴的暢遊體驗。

▲園區推出金、木、水、火、土的五行手作活動體驗。　圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供
▲園區推出金、木、水、火、土的五行手作活動體驗。　圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

五行手作配 百項DIY體驗任你選

宜蘭傳藝園區內還有70間以上的店家、超過百項手作寶藏，無論是民藝、傳統零嘴、復古童玩、深度工藝的手作體驗通通都有，等著手作控、大人小孩一起來挖寶！琉璃、陶藝、木作、藍染、金工、纖維、捏麵人、布袋戲偶、椪糖等，任何年齡的民眾都可以找到適合專屬的體驗旅程，把最有溫度的手作創意帶回家。 而暑假限定的「五行手作配」也將於7/1登場，透過木、火、土、金、水的五行排列，找出本命欠缺的能量，製作專屬自己的配飾，還能至傳藝文昌祠祈願加持。

▲傳藝文昌街藝術裝置「飛龍在天舞春風」，近百米長的飛龍盤旋在空中。　圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供
▲傳藝文昌街藝術裝置「飛龍在天舞春風」，近百米長的飛龍盤旋在空中。　圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

大大毛筆頭 百尺長飛龍美拍

全新藝術裝置「大大毛筆頭」降落於野外草地區，2.5尺高的超萌笑容太療癒，怎麼拍都好看；而龍年最應景的街景裝置「飛龍在天舞春風」，透過工藝職人1000小時打造，結合傳統工法又展現當代設計感，氣勢軒昂的龍頭及百盞燈籠龍身，盤旋於傳藝古色古香的文昌街上，更是不可錯過的美照打卡熱點。

特別的是，首度推出的「傳藝AR神獸尋寶記」將讓九大神獸在手機畫面中動起來，民眾既可以在文昌街上與龍互動，透過問答或合照等指定任務，完成後還能獲得限定神獸祈福卡，其他八隻神獸則棲身在園區不同點位，等待大家驚喜尋寶趣，想獲得各式神力加持嗎？快來一起成為傳藝神獸大師！

▲宜蘭傳藝「魔幻仲夏YA傳藝」暑期活動海報。　圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供
▲宜蘭傳藝「魔幻仲夏YA傳藝」暑期活動海報。　圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

宜蘭傳藝園區暑假強檔「魔幻仲夏YA傳藝」線上線下奇幻同樂，活動從7/1起至9/30止，周周限定亮點場、月月則有不同新戲上檔，還有可愛的毛筆頭、福利熊虎利吉祥物快閃見面會，吃喝玩樂一站玩透透，最新活動訊息請至「宜蘭傳藝園區」官網或FB粉絲專頁查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

吉祥物 挖寶 美景

延伸閱讀

宜蘭太平山地震後人數減少2、3成 推暑期活動盼吸引人潮

戴立綱傳授氣象播報技巧　讓孩子的暑假充實有趣

紅十字會人道園區啟用 兼具大台北備災中心

中央振興觀光補助花東10億…卻給宜蘭500萬 旅宿業者跳腳：拒收

相關新聞

不賣書的書店！ 「有機書店文旅」用換書讓好書開始旅行

交換書，讓好書開始旅行；而有機，代表一顆種子，讓閱讀持續發芽。「我們不賣書，用交換的方式推廣閱讀」，這是有機書店創辦人盧文鈞打造書店的理念，40歲放棄科技業高薪，十年催生20家書店，且9成都開在偏鄉，部分書店以百元價格提供夜宿服務，希望透過書與在地連結，讓閱讀成為一個帶路人，打開書的同時，也打開對鄉鎮的認識。

【宜蘭童玩節住宿祕笈】高CP值宜蘭飯店&民宿TOP5，「房內溜滑梯、室外兒童遊戲區」小孩子的遊樂天堂

宜蘭童玩節就在暑假開跑~你做好準備了嗎！前往宜蘭旅遊，宜蘭住宿肯定是要好好做篩選，AsiaYo為了方便各位，節省下住宿挑選的時間，準備了一份清單，裡面有許多宜蘭童玩節優質民宿和宜蘭親子飯店推薦，不僅距離童玩節只需要短短的車程就能抵達，住宿設施更是配備齊全，有球池、盪鞦韆可以使用，讓小朋友可以釋放更多的能量~快來看看有那些宜蘭住宿吧~

宜蘭人心中的第一名！內裝升級「50年老字號牛肉麵」搬家新開幕 記憶中不變的「紅燒牛肉湯頭、軟嫩大塊牛肉」保證香

現在的牛肉麵流行超大碗？宜蘭老字號牛肉麵店重新開幕！除了不變的好味道與超足的份量外，新店面的用餐環境更加整潔舒適還有冷氣，夏天吃不怕流滿身汗。...

住好房開好車享受人生！小資族也能玩得很奢華的輕奢風宜蘭二日遊

好不容易請了特休卻不知道該如何好好利用，不如今天跟著甲咪帶你到宜蘭來趟「輕奢風二日遊」，入住「礁溪寒沐酒店」、到「蒔花咖啡」享受貴婦般的下午茶，最後再好好欣賞宜蘭的百萬夜景跟山景！而且這次的旅程你不開車也可以，「礁溪寒沐酒店」不但有賓士車款接駁服務，選擇這次的「純電 · 星旅程」一泊二食專案還有賓士純電車款EQE可以試駕喔！

住一晚都蘭祕境豪華營地！　體驗星空懶人露營、聽東漂勇士LIVE演奏

近幾年配備豪華的「懶人豪華露營」非常風行，有些甚至包含餐飲，只要一卡行李箱就能輕鬆度假。來到台東都蘭的拉法鋼琴咖啡屋，體驗星空露營樂趣，在椰林海岸祕境中，享受全包式餐飲服務，徹底耍廢放空！

宜蘭一日遊！2024「宜蘭10大精華景點」推薦 絕對不能錯過

宜蘭一日遊要去哪裡玩呢？網上很多宜蘭100、60、30、21個景點推薦，搞得您頭痛？本篇幫您整理了宜蘭10大精華景點推薦，宜蘭旅遊景點1篇搞定，每個景點都是宜蘭必玩的景點。看完這篇馬上能排出您的宜蘭一日遊行程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。