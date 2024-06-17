暑假必訪！「魔幻仲夏YA傳藝」帶小朋友體驗穿越虛實尋寶之旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】大小朋友引頸期盼的暑假即將到來！國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區（簡稱宜蘭傳藝園區）推出「魔幻仲夏YA傳藝」，將傳藝超人氣吉祥物「毛筆頭」放大成2.5尺高的大大毛筆頭，邀請民眾進入奇幻的「藝次元」空間，漫遊擊鼓默劇馬戲的互動演出，沉浸於百項手作的創意小宇宙裡，體驗大型類生成式藝術牆、找尋AR神獸，開啟一顆顆童趣冒險之心，在宜蘭傳藝園區穿越虛實、解鎖任務，成為今夏最歡樂的「藝」級玩家！

全聯善美的文化藝術基金會表示，今年暑假以「奇幻尋寶」為主題，打造虛（線上）、實（現場）結合的仲夏尋寶冒險之旅，特別與宜蘭縣政府文化局攜手合作 5G 勁速旅程計畫，推出感應螢幕及手機互動遊戲，民眾不僅可以透過九大神獸尋寶，漫遊宜蘭傳藝園區不可錯過的特色活動、表演節目與美景建築，還能以「能量補給、技能提升、獲得寶物」的遊戲玩家秘笈，達成「吃喝玩樂看好戲、手作五感大爆發、美好記憶共遊時光」等解鎖任務，給入園的大小玩家們最難忘的傳藝尋寶樂趣。

▲宜蘭傳藝野外廣場2.5公尺高的可愛「大大毛筆頭」。 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

鼓樂默劇、馬戲踩街 六檔好戲精彩上演

傳藝尋寶首推演出節目，此次邀請擅長跨界與融合的「莫比斯圓環創作公社」聯合藝術總監黃子翎擔任策演人，以「漫遊童年奇境、開啟魔幻仲夏」為題，從宜蘭繪本故事與土地情感出發，策劃「遇見一條河」、「稻草人的午後派對」、「歸余返鄉」、「大頭仔去宜蘭𨑨迌」、「歸來」等六檔劇目，演出內容包含鼓精靈、說書人、大型互動道具、傳統器樂與默劇小丑，以及諧趣的馬戲雜耍遊街，除了結合當代與傳統展演元素，更依園區現地場域打造不同演出形式，激發孩子們的創意想像，同時也勾起大朋友的童趣回憶。

此外，「接班人好戲台」將由國寶藝師的接班人們帶來說唱、滿州民謠、布袋戲、南管戲曲、歌仔戲及排灣族口、鼻笛等豐富精彩的節目，有傳統經典劇目，也有優美動聽的歌謠音樂，無論三代或五代同遊宜蘭傳藝，都能留下最有共鳴的暢遊體驗。

▲園區推出金、木、水、火、土的五行手作活動體驗。 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

五行手作配 百項DIY體驗任你選

宜蘭傳藝園區內還有70間以上的店家、超過百項手作寶藏，無論是民藝、傳統零嘴、復古童玩、深度工藝的手作體驗通通都有，等著手作控、大人小孩一起來挖寶！琉璃、陶藝、木作、藍染、金工、纖維、捏麵人、布袋戲偶、椪糖等，任何年齡的民眾都可以找到適合專屬的體驗旅程，把最有溫度的手作創意帶回家。 而暑假限定的「五行手作配」也將於7/1登場，透過木、火、土、金、水的五行排列，找出本命欠缺的能量，製作專屬自己的配飾，還能至傳藝文昌祠祈願加持。

▲傳藝文昌街藝術裝置「飛龍在天舞春風」，近百米長的飛龍盤旋在空中。 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

大大毛筆頭 百尺長飛龍美拍

全新藝術裝置「大大毛筆頭」降落於野外草地區，2.5尺高的超萌笑容太療癒，怎麼拍都好看；而龍年最應景的街景裝置「飛龍在天舞春風」，透過工藝職人1000小時打造，結合傳統工法又展現當代設計感，氣勢軒昂的龍頭及百盞燈籠龍身，盤旋於傳藝古色古香的文昌街上，更是不可錯過的美照打卡熱點。

特別的是，首度推出的「傳藝AR神獸尋寶記」將讓九大神獸在手機畫面中動起來，民眾既可以在文昌街上與龍互動，透過問答或合照等指定任務，完成後還能獲得限定神獸祈福卡，其他八隻神獸則棲身在園區不同點位，等待大家驚喜尋寶趣，想獲得各式神力加持嗎？快來一起成為傳藝神獸大師！

▲宜蘭傳藝「魔幻仲夏YA傳藝」暑期活動海報。 圖：全聯善美的文化藝術基金會／提供

宜蘭傳藝園區暑假強檔「魔幻仲夏YA傳藝」線上線下奇幻同樂，活動從7/1起至9/30止，周周限定亮點場、月月則有不同新戲上檔，還有可愛的毛筆頭、福利熊虎利吉祥物快閃見面會，吃喝玩樂一站玩透透，最新活動訊息請至「宜蘭傳藝園區」官網或FB粉絲專頁查詢。

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