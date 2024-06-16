快訊

槍手連開28槍！美密西根爆隨機槍殺 至少10人中彈

一周數位爆報／蘋果「AI」亮點吸睛！HTC U24 Pro登場、新iPad開賣

孫安佐帶瓦斯火槍現身信義區夜店 經紀人回應了

不賣書的書店！ 「有機書店文旅」用換書讓好書開始旅行

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

交換書，讓好書開始旅行；而有機，代表一顆種子，讓閱讀持續發芽。「我們不賣書，用交換的方式推廣閱讀」，這是有機書店創辦人盧文鈞打造書店的理念，40歲放棄科技業高薪，十年催生20家書店，且9成都開在偏鄉，部分書店以百元價格提供夜宿服務，希望透過書與在地連結，讓閱讀成為一個帶路人，打開書的同時，也打開對鄉鎮的認識。

走進烏石港巷弄裡的「有機書店文旅－頭城店」，三合院老宅經過粉刷彩繪，成了一間臨海的秘境書店，百年龍眼樹下綁了盪鞦韆，搭配些許海廢及漂流木妝點，十足海洋氣息。這裡不若大書店光鮮亮麗，也沒有一般獨立書店的規矩，不限時、沒有低消，你可以拿著喜歡的書，坐在書店外的庭院，配著浪聲，在書海裡遨遊。看到喜歡的，可以將家裡閒置的書籍來交換，如果忘了帶書，也可以在零錢箱投入20元，作為推廣閱讀的基金。雖然目前書店藏書不多，但書籍分類很廣泛，從心靈書籍、小說、歷史文刊到童書等，應有盡有，期盼有緣人帶著書開啟新旅程。

　

店家資訊

有機書店文旅－頭城店

地址：宜蘭縣頭城鎮烏石港路30號

時間：10:00-17:00(只開六日)

FB：有機書店文旅－頭城店

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

書店 秘境 美景

延伸閱讀

玩蝦、聽蝦、吃蝦　養蝦達人帶你踏上「好蝦」的旅程

不斷更新／端午連假第2天車潮…國道下午4路段雍塞 明天11地雷恐塞爆

住一晚都蘭祕境豪華營地！　體驗星空懶人露營、聽東漂勇士LIVE演奏

台東神秘「506」號大樓竟是台灣最重要連外網絡機房？知情人曝選址考量

相關新聞

不賣書的書店！ 「有機書店文旅」用換書讓好書開始旅行

交換書，讓好書開始旅行；而有機，代表一顆種子，讓閱讀持續發芽。「我們不賣書，用交換的方式推廣閱讀」，這是有機書店創辦人盧文鈞打造書店的理念，40歲放棄科技業高薪，十年催生20家書店，且9成都開在偏鄉，部分書店以百元價格提供夜宿服務，希望透過書與在地連結，讓閱讀成為一個帶路人，打開書的同時，也打開對鄉鎮的認識。

【宜蘭童玩節住宿祕笈】高CP值宜蘭飯店&民宿TOP5，「房內溜滑梯、室外兒童遊戲區」小孩子的遊樂天堂

宜蘭童玩節就在暑假開跑~你做好準備了嗎！前往宜蘭旅遊，宜蘭住宿肯定是要好好做篩選，AsiaYo為了方便各位，節省下住宿挑選的時間，準備了一份清單，裡面有許多宜蘭童玩節優質民宿和宜蘭親子飯店推薦，不僅距離童玩節只需要短短的車程就能抵達，住宿設施更是配備齊全，有球池、盪鞦韆可以使用，讓小朋友可以釋放更多的能量~快來看看有那些宜蘭住宿吧~

宜蘭人心中的第一名！內裝升級「50年老字號牛肉麵」搬家新開幕 記憶中不變的「紅燒牛肉湯頭、軟嫩大塊牛肉」保證香

現在的牛肉麵流行超大碗？宜蘭老字號牛肉麵店重新開幕！除了不變的好味道與超足的份量外，新店面的用餐環境更加整潔舒適還有冷氣，夏天吃不怕流滿身汗。...

住好房開好車享受人生！小資族也能玩得很奢華的輕奢風宜蘭二日遊

好不容易請了特休卻不知道該如何好好利用，不如今天跟著甲咪帶你到宜蘭來趟「輕奢風二日遊」，入住「礁溪寒沐酒店」、到「蒔花咖啡」享受貴婦般的下午茶，最後再好好欣賞宜蘭的百萬夜景跟山景！而且這次的旅程你不開車也可以，「礁溪寒沐酒店」不但有賓士車款接駁服務，選擇這次的「純電 · 星旅程」一泊二食專案還有賓士純電車款EQE可以試駕喔！

住一晚都蘭祕境豪華營地！　體驗星空懶人露營、聽東漂勇士LIVE演奏

近幾年配備豪華的「懶人豪華露營」非常風行，有些甚至包含餐飲，只要一卡行李箱就能輕鬆度假。來到台東都蘭的拉法鋼琴咖啡屋，體驗星空露營樂趣，在椰林海岸祕境中，享受全包式餐飲服務，徹底耍廢放空！

宜蘭一日遊！2024「宜蘭10大精華景點」推薦 絕對不能錯過

宜蘭一日遊要去哪裡玩呢？網上很多宜蘭100、60、30、21個景點推薦，搞得您頭痛？本篇幫您整理了宜蘭10大精華景點推薦，宜蘭旅遊景點1篇搞定，每個景點都是宜蘭必玩的景點。看完這篇馬上能排出您的宜蘭一日遊行程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。