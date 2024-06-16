不賣書的書店！ 「有機書店文旅」用換書讓好書開始旅行
【圖／文：行遍天下】
交換書，讓好書開始旅行；而有機，代表一顆種子，讓閱讀持續發芽。「我們不賣書，用交換的方式推廣閱讀」，這是有機書店創辦人盧文鈞打造書店的理念，40歲放棄科技業高薪，十年催生20家書店，且9成都開在偏鄉，部分書店以百元價格提供夜宿服務，希望透過書與在地連結，讓閱讀成為一個帶路人，打開書的同時，也打開對鄉鎮的認識。
走進烏石港巷弄裡的「有機書店文旅－頭城店」，三合院老宅經過粉刷彩繪，成了一間臨海的秘境書店，百年龍眼樹下綁了盪鞦韆，搭配些許海廢及漂流木妝點，十足海洋氣息。這裡不若大書店光鮮亮麗，也沒有一般獨立書店的規矩，不限時、沒有低消，你可以拿著喜歡的書，坐在書店外的庭院，配著浪聲，在書海裡遨遊。看到喜歡的，可以將家裡閒置的書籍來交換，如果忘了帶書，也可以在零錢箱投入20元，作為推廣閱讀的基金。雖然目前書店藏書不多，但書籍分類很廣泛，從心靈書籍、小說、歷史文刊到童書等，應有盡有，期盼有緣人帶著書開啟新旅程。
店家資訊
有機書店文旅－頭城店
地址：宜蘭縣頭城鎮烏石港路30號
時間：10:00-17:00(只開六日)
FB：有機書店文旅－頭城店
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