不賣書的書店！ 「有機書店文旅」用換書讓好書開始旅行

交換書，讓好書開始旅行；而有機，代表一顆種子，讓閱讀持續發芽。「我們不賣書，用交換的方式推廣閱讀」，這是有機書店創辦人盧文鈞打造書店的理念，40歲放棄科技業高薪，十年催生20家書店，且9成都開在偏鄉，部分書店以百元價格提供夜宿服務，希望透過書與在地連結，讓閱讀成為一個帶路人，打開書的同時，也打開對鄉鎮的認識。

2024-06-16 09:00