宜蘭人心中的第一名！內裝升級「50年老字號牛肉麵」搬家新開幕 記憶中不變的「紅燒牛肉湯頭、軟嫩大塊牛肉」保證香

現在的牛肉麵流行超大碗？宜蘭老字號牛肉麵店重新開幕！除了不變的好味道與超足的份量外，新店面的用餐環境更加整潔舒適還有冷氣，夏天吃不怕流滿身汗。老主顧手刀回味，大讚「好險味道一模一樣依然好吃」、「名符其實的真正香」。

圖／IG@9an.eatba授權

牛肉麵老店新開！被不少宜蘭人評為「最愛牛肉麵店」的老字號「真正香牛肉麵」在地飄香超過50年，為永續經營與提供更佳的用餐環境，6月起搬到民族路重新營業，吸引原本的老顧客到訪回味記憶中的好味道。

必點招牌「經典牛肉麵」紅燒湯頭經得起考驗，麵條吸附濃郁香醇湯汁，吃起來格外過癮，大塊牛肉軟嫩不柴，不怕你吃的大份量，點小碗就足夠飽囉！而碗裡的紅色牛油更被內行人視為「保證香」的標誌，還沒開動就直呼「香到不行」。

圖／IG@9an.eatba授權

此外，IGer 9an推薦「乾麵系列」給比較不愛喝湯的朋友，料好實在，搭配青蔥、酸菜和獨門醬汁，微酸甜的口味十分開胃，像是有魔力般讓人一口接一口。

圖／IG@9an.eatba授權

雖然真正香在新店址剛開不久，但回歸的好消息已口耳相傳，紛紛吸引老主顧探店，在地網友分享「週末開店沒多久就完售 想吃記得要早點來」、「餐點每日限量，想吃的人真的要早點來不然很容易撲空」。

圖／IG@9an.eatba授權

真正香牛肉麵

地址：宜蘭市民族路416號

營業時間：11:00-14:00、16:30-19:00（週日、一公休）

電話：03-936-8981

粉絲專頁：https://reurl.cc/GjLdKd