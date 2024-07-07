fūjō花蓮首間米其林廚師坐鎮Fine Dining 五位女力團隊打造日式空間有機食材饗宴

花蓮美崙溪畔的日式宿舍建築—將軍府1936園區—歷時3年多的修復後，展現出嶄新風貌，成為花蓮最新的餐飲文化地標。該園區的建築建於1936年，使用檜木建造，在眾多知名店家中，花蓮第一家精緻餐廳fūjō restaurant最受矚目，由五位年輕女性創業，也是最受關注的焦點之一。

位在日式宿舍建築——將軍府1936園區的花蓮第一家精緻餐廳fūjō restaurant。圖片來源｜fūjō

自服務、餐點至動線

一場療癒身心之旅

諧音「富足」的fūjō，不只是味蕾上的滿足，更是五感的體驗。走進餐廳，日式建築穩暖雅緻的氛圍讓人放鬆，fūjō餐廳注重客人隱私，通過走廊、書卷展示櫃和植物，利用光線的變化巧妙地劃分用餐區域。餐廳內設有小包廂，包廂內還有休憩區，白天陽光明媚，夜晚溫暖的黃光燈燦爛，營造出不同的氛圍。牆上和玻璃櫃中展示著版畫和浮世繪名作，通過畫作和空氣中飄散的淡淡檜木香味，帶領人們感受到近百年前的日式風情。

fūjō由五位年輕女力團隊主理，注入一股清新的活力。圖片來源｜fūjō

在日式老屋中，典雅的装潢讓用餐时的情绪變得愉悅舒適。圖片來源｜fūjō

花蓮食材的精準演繹

「餐廳使用的食材有八成來自花蓮，我們的休息日也是夥伴們尋找食材的日子。」店經理Sandy表示，所有食材的味道和呈現都緊密相關，大部分食材來自花蓮有機食材商洄瀾無毒合作，每當季節更迭，他們就會前往產地考察，從新城到玉里，從壽豐到富里，遍訪花蓮的山川和海洋。因此，客人通常可以透過食材的層次和風味，輕鬆感受花東縱谷、太平洋風情、溪流生命力以及當地生活的特色。例如，餐廳獨家由侍酒師Leslie調製的青草茶調酒，添加了花蓮中正路上70年歷史的老店萬安堂的仙草茶，口感熟悉而驚喜，絕對不同於其他高級餐飲體驗。將軍府1936園區內的fūjō餐廳絕對能通過精準、精緻且富有深度的餐飲和服務，將花蓮的風土人文傳遞出去，帶給人們獨一無二的用餐體驗，讓人透過五感穿越時空，清晰地感受美味的層次。

開箱fūjō菜單美食

芋頭pomme souffle

這個香脆而立體中空的馬鈴薯小點， 逾百年前就在法國餐桌上亮相。其中一個廣為流行的說法指，這是1837年由皇室主廚誤打誤撞而創作的。那年八月，皇后Marie- Amelie與貴族們因參加法國第一列蒸氣火車通車儀式而遲歸，廚師把本來已炸好的薯片翻炸時，發現了薄片膨脹成立體狀，成就出如今的 Pomme Soufflé。

芋頭pomme souffle 。圖片來源｜fūjō

炙烤巴鰹

黑潮帶來的禮物也是花蓮最常捕捉到的漁獲之一——巴鰹，俗名鮪、煙仔魚、花煙、三點仔煙仔、花煙肥美的時間大約是農曆四月春天來臨之時，也俗稱［四月煙］，經常吃鰹魚的海口人就發現每年農曆4-5月的鰹魚最肥最好吃，所以有［四月煙、免油煎］說法，代表著魚肉肥嫩無比。fūjō將鰹魚整體去骨後，用稻草燃燒的烈火炙烤鰹魚肉表面，搭配上煙燻茄子泥與自已烘乾製成的柴魚，調製的土佐醋。

炙烤巴鰹。圖片來源｜fūjō

"現烤"麵包

名符其實的"現烤"麵包，以中筋麵粉、黑糖、酵母、洛神和堅果和麵，自家發酵熟成製成麵糰，燒熱至攝氏200度的石鍋，與麵糰一齊上桌，麵團附著橄欖油由外場人員在桌上投入石鍋，待沙漏一粒一粒漏完10分鐘的時光，現烤麵包即在石鍋中完成。開蓋即見蓬鬆圓潤完熟的麵包，底部是貼著石鍋有著梅納反應和焦糖反應的香酥脆底，手撕散出一縷熱騰騰的蒸氣與撲面的香氣，入口香甜富有嚼勁，細細咀嚼享受其中麵包、洛神、堅果的多重口感與風味。

"現烤"麵包。圖片來源｜fūjō

烤乳豬

乳豬|龍鬚菜|馬告青蘋果泥，乳豬去骨後，與西式香料醃製、杜松子、迷迭香、百里香、蘭姆酒等醃漬後用低溫舒肥方式八個小時，再將乳豬爐烤烤至表皮薄脆、肉鬆嫩，搭配馬告青蘋果泥，酸甜與香氣解膩，配菜則是龍鬚菜及黃芥末拌佛手瓜。

烤乳豬。圖片來源｜fūjō

甜點：定調「台灣_花蓮風味」

做為Fujo的第一季菜單，甜點主題定調在「台灣_花蓮風味」以帶表台灣的鳳梨和地瓜做為主題，搭配花東的香料、農作物和花卉，在熟悉的味道上做出新的火花。

Predessert （圖左）：以鳳梨苦瓜的概念做發想，帶點酸和苦的清爽，希望能將味覺做點不同的轉換。以香蘭奶餡鋪底、搭配刺蔥漬鳳梨、挖上ㄧ球白玉苦瓜冰、最後以鳳梨脆片和接骨木花做裝飾

Maindessert（圖右）：以地瓜做為主角，先用地瓜泥一個個手作出地瓜型狀的塔殼，放進麻糬、擠上地瓜卡士達餡，上桌前再炙燒焦糖。配角是由釀製的小米甘酒、小麥米香、桂花乳酪，最後再撒點梅粉。微微的酸甜，帶起烤蕃薯和甘梅地瓜的回憶。

甜點：定調「台灣_花蓮風味」。圖片來源｜fūjō

茗茗茶香檳-桶陳康普茶

茗茗茶香檳首創台灣在地康普茶以威士忌過桶工藝發酵，選用宜蘭連續五屆自然農法茶王的手採蜜香紅茶，加入茗茗獨家菌種，於全新法國橡木桶中培養與熟成。內斂精細的芳醇絲滑口感，具有焦糖、堅果、烤麵包香氣與木質調微辛辣，為康普茶帶來全新層次與驚喜。

茗茗茶香檳-桶陳康普茶 。圖片來源｜fūjō

青草茶地瓜酒特調與白玉苦瓜甜點

以fūjō限定No.1-青tshenn-草tsháu-茶tê限定的青草茶地瓜酒為基底，加入花蓮中正路70年老店萬安堂的仙草茶及鮮榨金桔作為特調，清香熟悉的青草茶香氣，地瓜酒特有的圓潤香甜，苦甘中帶著金桔的酸香，做為本季Pairing結尾，與白玉苦瓜甜點相當適配。

青草茶地瓜酒特調與白玉苦瓜甜點。圖片來源｜fūjō

fūjō特色

﹒牆上展示的版畫和浮世繪名作，以及空氣中瀰漫的檜木香味，讓人仿佛置身於古老的日本風情中。

﹒餐廳主打使用花蓮的食材，定期前往當地採購，確保食材的新鮮和品質。

﹒透過食材的獨特風味，感受到花東縱谷、太平洋風情和當地生活的特色。

﹒fūjō餐廳的獨家調製青草茶調酒更是別具特色，結合了花蓮當地的傳統元素，帶來驚喜的口感和體驗。

﹒將軍府1936園區內的fūjō餐廳不僅提供精緻美食，還將花蓮的文化傳統融入其中，為客人帶來獨一無二的用餐體驗。

﹒無論是透過味蕾還是視覺感官，fūjō餐廳都能讓客人穿越時空，享受美味的層次和風味。

fūjō restaurant

地址：花蓮市中正路618巷10號

營業時間：午餐：11:30-14:30，晚餐：18:00-22:00，週二、週三公休

電話: 038-361-628

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301405