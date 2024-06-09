住一晚都蘭祕境豪華營地！ 體驗星空懶人露營、聽東漂勇士LIVE演奏
【圖／文：行遍天下】
近幾年配備豪華的「懶人豪華露營」非常風行，有些甚至包含餐飲，只要一卡行李箱就能輕鬆度假。來到台東都蘭的拉法鋼琴咖啡屋，體驗星空露營樂趣，在椰林海岸祕境中，享受全包式餐飲服務，徹底耍廢放空！
從都蘭沿著產業道路往海岸邊行駛，來到這一整片椰子樹林中的營地，讓人感覺十分愜意，在林蔭樹下來杯特製咖啡，搭配輕緩節奏的西班牙情歌，浪漫極了。
拉法鋼琴咖啡屋的主人賴文正來自北部，被好友戲稱為「東漂勇士」，Rafa阿美族語意謂「勇士」。拉法的營業項目包括露營區與鋼琴咖啡屋，彈得一手好琴的賴正文，也常為現場客人進行演奏，這裡提供多種飲品、輕食午餐以及下午茶等。露營區共有7座帳篷，其中兩頂設置在海岸邊，帳篷內配備冷氣、沙發、小書桌、彈簧床墊等設施，專屬衛浴設備就在帳棚外，不需與他人共用，若事先預約晚餐，就能享受24小時哪兒也不去，聽濤聲入眠的時光。
店家資訊
拉法鋼琴咖啡屋Rafa Café
地址：台東縣東河鄉舊部路47鄰14-8號
電話：0975-188-856
FB：rafacafee
時間：入住15:00、退房11:00；咖啡屋10:00-18:00
消費：房價平日4,800元起、假日5,800元起
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