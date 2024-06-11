快訊

馬拉威副總統墜機身亡！機上10人不幸喪生 總統宣布全國降半旗

雨下對地方！南化水庫蓄水率近8成 南市三大水庫總蓄水率逾53%

寶林茶室案增至6死！換肝女病況惡化 今下午離世

【宜蘭童玩節住宿祕笈】高CP值宜蘭飯店&民宿TOP5，「房內溜滑梯、室外兒童遊戲區」小孩子的遊樂天堂

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖／各業主提供
圖／各業主提供

圖／業主提供
圖／業主提供
宜蘭童玩節就在暑假開跑~你做好準備了嗎！前往宜蘭旅遊，宜蘭住宿肯定是要好好做篩選，AsiaYo為了方便各位，節省下住宿挑選的時間，準備了一份清單，裡面有許多宜蘭童玩節優質民宿和宜蘭親子飯店推薦，不僅距離童玩節只需要短短的車程就能抵達，住宿設施更是配備齊全，有球池、盪鞦韆可以使用，讓小朋友可以釋放更多的能量~快來看看有那些宜蘭住宿吧~

👨‍👩‍👦宜蘭木棉渡假莊園

宜蘭木棉渡假莊園 圖／業主提供
宜蘭木棉渡假莊園 圖／業主提供

✅行李寄放(免費) ✅可攜帶寵物 ✅附設停車場(免費) ✅自行車租借(免費)

這間渡假莊園真的讓許多遊客愛不釋手，不僅鄰近羅東交流道，距離冬山河親水公園也只需要10分鐘車程，交通超級方便啦~

宜蘭木棉渡假莊園房型 圖／業主提供
宜蘭木棉渡假莊園房型 圖／業主提供

💡附近地標：冬山河親水公園 - 1710 公尺、羅東火車站 - 2906 公尺

💡旅客評價：4.4/5.0 看出去的景色是稻田感覺很放鬆，民宿主人也很熱情，房間很大，又離羅東夜市蠻近的，很方便


👨‍👩‍👦藏闊渡假會館

藏闊渡假會館 圖／業主提供
藏闊渡假會館 圖／業主提供

✅附設停車場(免費) ✅兒童遊戲區 ✅BBQ燒烤設備(付費) ✅戶外游泳池

會館室外擁有超大活動空間，小孩可以在遊戲區玩耍、或是在游泳池玩水，累了大家吃個烤肉補充體力，超適合跟家人或是朋友一起入住。

藏闊渡假會館兒童遊戲區 圖／業主提供
藏闊渡假會館兒童遊戲區 圖／業主提供

💡附近地標：羅東林業文化園區 - 2579 公尺、羅東火車站 - 2697 公尺

💡旅客評價：4.8/5.0 舒服的入住體驗，有游泳池、位於田中也美，早餐也好吃！服務也很好！：）


👨‍👩‍👦水筠間民宿

水筠間民宿 圖／業主提供
水筠間民宿 圖／業主提供

✅嬰兒澡盆 ✅附設停車場(免費) ✅自行車租借(免費) ✅兒童戲水池

你有看過民宿裡有生態池的嗎！小朋友在這裡不僅可以玩水、餵魚，還可以和家人們烤肉，設施超級多元，不出門也不會覺得無聊喔！

水筠間民宿生態池 圖／業主提供
水筠間民宿生態池 圖／業主提供

💡附近地標：羅東運動公園 - 940 公尺、羅東夜市 - 1846 公尺

💡旅客評價：4.8/5.0 老闆的早餐會一份一份現做給大家超有心而且很好吃！會結合當地宜蘭特產十分美味營養均衡！


👨‍👩‍👦傑克小棧

傑克小棧房型 圖／業主提供
傑克小棧房型 圖／業主提供

✅親子旅遊行程 ✅卡拉 OK ✅麻將桌 ✅附設停車場(免費)

這間民宿靠近梅花湖，附近最知名的景點就是斑比山丘啦~有可愛的梅花鹿可以餵食，超適合大小朋友一起前往喔~

傑克小棧客廳 圖／業主提供
傑克小棧客廳 圖／業主提供

💡附近地標：梅花湖風景區 - 370 公尺、宜農牧場 - 4748 公尺

💡旅客評價：4.9/5.0 環境滿乾淨的，還算舒適，有木頭香，適合包棟居住的好住宿點


👨‍👩‍👦村却國際溫泉酒店

村却國際溫泉酒店泳池 圖／業主提供
村却國際溫泉酒店泳池 圖／業主提供

✅兒童遊戲區 ✅大眾溫泉池 ✅附設停車場(免費) ✅戶外游泳池

每次回到飯店小孩總是活力滿滿嗎？這間村却國際溫泉酒店提供了多種兒童遊樂區，還有spa、游泳池，讓你家小孩快速放電，家長們也能安心放鬆~

村却國際溫泉酒店房型 圖／業主提供
村却國際溫泉酒店房型 圖／業主提供

💡附近地標：羅東火車站 - 488 公尺、羅東夜市 - 816 公尺

💡旅客評價：4.9/5.0 一泊二食 滿划算的 設施都很新 服務也很親切 是大人可以放空 小孩可以放電的地方


來參加宜蘭童玩節之外，宜蘭也還有許多特色住宿！像是在礁溪，有超知名的宜蘭溫泉住宿，是台灣少見的平地溫泉，還有宜蘭超美景觀露營，可以欣賞到美麗的蘭陽平原，這些優質的特色住宿通通都在AsiaYo~喜歡宜蘭的你，相約宜蘭見～


延伸閱讀>>

TOP5宜蘭飯店特色民宿推薦！宜蘭住宿精選近羅東夜市/礁溪溫泉/火車站/冬山河，加碼超值優惠

【礁溪溫泉住宿攻略】TOP5必住礁溪溫泉旅館，房內獨立溫泉池、近湯圍溝公園、礁溪火車站

想知道更多全球特色旅宿選擇，請追蹤按讚「AsiaYo」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

民宿 溫泉 羅東夜市

延伸閱讀

沒人要賞鯨了？業者等不到客人 船隻綁岸邊、工作人員比遊客多

宜蘭鐵路通車百周年 縣史館、台鐵公司推出集章活動

台北角頭躲債宜蘭行蹤洩漏遭槍擊 5人8小時內被逮

宜蘭木造平房火警烈焰衝天 8旬老翁受困死亡

相關新聞

【宜蘭童玩節住宿祕笈】高CP值宜蘭飯店&民宿TOP5，「房內溜滑梯、室外兒童遊戲區」小孩子的遊樂天堂

宜蘭童玩節就在暑假開跑~你做好準備了嗎！前往宜蘭旅遊，宜蘭住宿肯定是要好好做篩選，AsiaYo為了方便各位，節省下住宿挑選的時間，準備了一份清單，裡面有許多宜蘭童玩節優質民宿和宜蘭親子飯店推薦，不僅距離童玩節只需要短短的車程就能抵達，住宿設施更是配備齊全，有球池、盪鞦韆可以使用，讓小朋友可以釋放更多的能量~快來看看有那些宜蘭住宿吧~

宜蘭人心中的第一名！內裝升級「50年老字號牛肉麵」搬家新開幕 記憶中不變的「紅燒牛肉湯頭、軟嫩大塊牛肉」保證香

現在的牛肉麵流行超大碗？宜蘭老字號牛肉麵店重新開幕！除了不變的好味道與超足的份量外，新店面的用餐環境更加整潔舒適還有冷氣，夏天吃不怕流滿身汗。...

住好房開好車享受人生！小資族也能玩得很奢華的輕奢風宜蘭二日遊

好不容易請了特休卻不知道該如何好好利用，不如今天跟著甲咪帶你到宜蘭來趟「輕奢風二日遊」，入住「礁溪寒沐酒店」、到「蒔花咖啡」享受貴婦般的下午茶，最後再好好欣賞宜蘭的百萬夜景跟山景！而且這次的旅程你不開車也可以，「礁溪寒沐酒店」不但有賓士車款接駁服務，選擇這次的「純電 · 星旅程」一泊二食專案還有賓士純電車款EQE可以試駕喔！

住一晚都蘭祕境豪華營地！　體驗星空懶人露營、聽東漂勇士LIVE演奏

近幾年配備豪華的「懶人豪華露營」非常風行，有些甚至包含餐飲，只要一卡行李箱就能輕鬆度假。來到台東都蘭的拉法鋼琴咖啡屋，體驗星空露營樂趣，在椰林海岸祕境中，享受全包式餐飲服務，徹底耍廢放空！

宜蘭一日遊！2024「宜蘭10大精華景點」推薦 絕對不能錯過

宜蘭一日遊要去哪裡玩呢？網上很多宜蘭100、60、30、21個景點推薦，搞得您頭痛？本篇幫您整理了宜蘭10大精華景點推薦，宜蘭旅遊景點1篇搞定，每個景點都是宜蘭必玩的景點。看完這篇馬上能排出您的宜蘭一日遊行程。

星級飯店千元有找！花東觀光補助+200折扣碼　雄獅推暑假住「親子友善飯店」每人最低1,250元起

響應政府振興花東觀光補助政策，雄獅旅遊6月1日起推出國旅快閃優惠活動，指定已成團的團體行程使用折扣碼滿2,000元可現折500元，限量200組！ 花東觀光補助+200元折扣碼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。