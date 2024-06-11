【宜蘭童玩節住宿祕笈】高CP值宜蘭飯店&民宿TOP5，「房內溜滑梯、室外兒童遊戲區」小孩子的遊樂天堂

圖／業主提供 宜蘭童玩節就在暑假開跑~你做好準備了嗎！前往宜蘭旅遊，宜蘭住宿肯定是要好好做篩選，AsiaYo為了方便各位，節省下住宿挑選的時間，準備了一份清單，裡面有許多宜蘭童玩節優質民宿和宜蘭親子飯店推薦，不僅距離童玩節只需要短短的車程就能抵達，住宿設施更是配備齊全，有球池、盪鞦韆可以使用，讓小朋友可以釋放更多的能量~快來看看有那些宜蘭住宿吧~

👨‍👩‍👦宜蘭木棉渡假莊園

宜蘭木棉渡假莊園 圖／業主提供

✅行李寄放(免費) ✅可攜帶寵物 ✅附設停車場(免費) ✅自行車租借(免費)

這間渡假莊園真的讓許多遊客愛不釋手，不僅鄰近羅東交流道，距離冬山河親水公園也只需要10分鐘車程，交通超級方便啦~

宜蘭木棉渡假莊園房型 圖／業主提供

💡附近地標：冬山河親水公園 - 1710 公尺、羅東火車站 - 2906 公尺

💡旅客評價：4.4/5.0 看出去的景色是稻田感覺很放鬆，民宿主人也很熱情，房間很大，又離羅東夜市蠻近的，很方便





👨‍👩‍👦藏闊渡假會館

藏闊渡假會館 圖／業主提供

✅附設停車場(免費) ✅兒童遊戲區 ✅BBQ燒烤設備(付費) ✅戶外游泳池

會館室外擁有超大活動空間，小孩可以在遊戲區玩耍、或是在游泳池玩水，累了大家吃個烤肉補充體力，超適合跟家人或是朋友一起入住。

藏闊渡假會館兒童遊戲區 圖／業主提供

💡附近地標：羅東林業文化園區 - 2579 公尺、羅東火車站 - 2697 公尺

💡旅客評價：4.8/5.0 舒服的入住體驗，有游泳池、位於田中也美，早餐也好吃！服務也很好！：）





👨‍👩‍👦水筠間民宿

水筠間民宿 圖／業主提供

✅嬰兒澡盆 ✅附設停車場(免費) ✅自行車租借(免費) ✅兒童戲水池

你有看過民宿裡有生態池的嗎！小朋友在這裡不僅可以玩水、餵魚，還可以和家人們烤肉，設施超級多元，不出門也不會覺得無聊喔！

水筠間民宿生態池 圖／業主提供

💡附近地標：羅東運動公園 - 940 公尺、羅東夜市 - 1846 公尺

💡旅客評價：4.8/5.0 老闆的早餐會一份一份現做給大家超有心而且很好吃！會結合當地宜蘭特產十分美味營養均衡！





👨‍👩‍👦傑克小棧

傑克小棧房型 圖／業主提供

✅親子旅遊行程 ✅卡拉 OK ✅麻將桌 ✅附設停車場(免費)

這間民宿靠近梅花湖，附近最知名的景點就是斑比山丘啦~有可愛的梅花鹿可以餵食，超適合大小朋友一起前往喔~

傑克小棧客廳 圖／業主提供

💡附近地標：梅花湖風景區 - 370 公尺、宜農牧場 - 4748 公尺

💡旅客評價：4.9/5.0 環境滿乾淨的，還算舒適，有木頭香，適合包棟居住的好住宿點





👨‍👩‍👦村却國際溫泉酒店

村却國際溫泉酒店泳池 圖／業主提供

✅兒童遊戲區 ✅大眾溫泉池 ✅附設停車場(免費) ✅戶外游泳池

每次回到飯店小孩總是活力滿滿嗎？這間村却國際溫泉酒店提供了多種兒童遊樂區，還有spa、游泳池，讓你家小孩快速放電，家長們也能安心放鬆~

村却國際溫泉酒店房型 圖／業主提供

💡附近地標：羅東火車站 - 488 公尺、羅東夜市 - 816 公尺

💡旅客評價：4.9/5.0 一泊二食 滿划算的 設施都很新 服務也很親切 是大人可以放空 小孩可以放電的地方





來參加宜蘭童玩節之外，宜蘭也還有許多特色住宿！像是在礁溪，有超知名的宜蘭溫泉住宿，是台灣少見的平地溫泉，還有宜蘭超美景觀露營，可以欣賞到美麗的蘭陽平原，這些優質的特色住宿通通都在AsiaYo~喜歡宜蘭的你，相約宜蘭見～





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