頭城最新看海秘境！離龜山島最近「藍色堤防步道」 宜蘭必訪的網美打卡點
udn走跳美食／大海愛上藍天
離頭城巿區不遠的烏石港北堤，有條絕美藍色堤防步道可直達海中央，這裡有個絕佳觀景台，是龜山朝日最佳觀賞點，就位在凱渡酒店後方，為頭城最新看海秘境，走在其中眼前就是一望無際大海，感覺像通往龜山島，這裡也是離龜山島最近的海堤，衝浪最佳觀賞視角，是處小而美的看海景點，跟我一樣不喜歡人擠人的可以來訪。
3Google導航可設：烏石港北堤，離龜山島最近的觀景台。 影片分享
周邊必遊景點：蘭陽博物館
宜蘭最新網美新的打卡點：烏石港北堤，與龜山島合影最佳視角。
藍色堤防步道就位在凱渡酒店後方，為頭城最新看海秘境。
旁邊就是烏石港衝浪天堂，為最佳觀賞視角。
另一邊為烏石港漁港。
海天一色，美不勝收，大海愛上藍天最佳寫照。
這條藍色堤防步道超長，完全沒有遮蔽物，想去必須做好防曬措施。
這條感覺像通往龜山島的藍色走廊，不管從那個角度欣賞都美。
一條通往海中央的藍色堤防步道，是龜山朝日最佳觀賞點。
周邊景點：蘭陽博物館
周邊美食：啾咕咖啡
蘭陽博物館是宜蘭是一座博物館，光外型就讓人驚艷，走到裡面更能感受光營造出空間感，一樓有景觀咖啡廳。
烏石港北堤
地址：宜蘭縣頭城鎮烏石港路92-1號
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享
FB：大海愛上藍天
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言