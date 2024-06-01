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星級飯店千元有找！花東觀光補助+200折扣碼　雄獅推暑假住「親子友善飯店」每人最低1,250元起

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片來源｜雄獅旅遊提供
圖片來源｜雄獅旅遊提供

響應政府振興花東觀光補助政策，雄獅旅遊6月1日起推出國旅快閃優惠活動，指定已成團的團體行程使用折扣碼滿2,000元可現折500元，限量200組！

首波主打指定國旅2日遊每人999元起，推薦走訪花蓮甫於去年開幕的星巴克童話屋，以及七星潭、鯉魚潭等自然景觀。圖片來源｜雄獅旅遊提供
首波主打指定國旅2日遊每人999元起，推薦走訪花蓮甫於去年開幕的星巴克童話屋，以及七星潭、鯉魚潭等自然景觀。圖片來源｜雄獅旅遊提供

國內飯店訂房推出秧悦美地度假酒店入住行政客房3天2夜6,600元優惠。圖片來源｜雄獅旅遊提供
國內飯店訂房推出秧悦美地度假酒店入住行政客房3天2夜6,600元優惠。圖片來源｜雄獅旅遊提供

花東觀光補助+200元折扣碼

國內飯店訂房推出花蓮經典假日飯店每晚1,999元起、理想大地渡假飯店每晚3,999元起、秧悦美地度假酒店入住行政客房3天2夜6,600元等優惠，搭配花東觀光補助每房每晚最高再省1,000元，使用折扣碼還享國內訂房滿3,000元折200元優惠，限量200組。以上出發及入住日期皆為6月1日至8月31日。

國內飯店訂房推出理想大地渡假飯店每晚3,999元起優惠。圖片來源｜雄獅旅遊提供
國內飯店訂房推出理想大地渡假飯店每晚3,999元起優惠。圖片來源｜雄獅旅遊提供

雄獅花東觀光振興再加碼限量搶購商品。圖片來源｜雄獅旅遊提供
雄獅花東觀光振興再加碼限量搶購商品。圖片來源｜雄獅旅遊提供

國內團體行程及星級飯店限量搶購

同時，雄獅旅遊官網於5月31日、6月6日、6月13日上午10點還祭出「國內團體行程及星級飯店限量搶購」，首波主打指定國旅2日遊每人999元起，推薦「七星潭、童話屋星巴克2日」，走訪去年新開幕的星巴克童話屋，以及七星潭、鯉魚潭等自然景觀；訂房優惠則有台中永豐棧酒店、花蓮丘丘森旅，每晚最低999元起。

國內飯店訂房推出花蓮文青系飯店丘丘森旅每晚2,999元起。圖片來源｜雄獅旅遊提供
國內飯店訂房推出花蓮文青系飯店丘丘森旅每晚2,999元起。圖片來源｜雄獅旅遊提供

全台親子友善飯店 　6/1起訂購享優惠

雄獅旅遊日前舉辦全台「親子友善飯店」票選活動。圖片來源｜雄獅旅遊提供
雄獅旅遊日前舉辦全台「親子友善飯店」票選活動。圖片來源｜雄獅旅遊提供

此外，雄獅旅遊日前舉辦全台「親子友善飯店」票選活動，得獎名單近日揭曉，交通友善獎首獎由「澎澄飯店」獲得，設施友善獎則是「統一渡假村－墾丁館」，環境友善獎為「瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店」，育兒友善獎由「關西六福莊」拿下，6月1日起訂購指定親子友善飯店，優惠價每人最低1,250元起。

雄獅旅遊日前舉辦全台「親子友善飯店」票選活動，得獎名單近日揭曉，交通友善獎首獎由「澎澄飯店」獲得。圖片來源｜雄獅旅遊提供
雄獅旅遊日前舉辦全台「親子友善飯店」票選活動，得獎名單近日揭曉，交通友善獎首獎由「澎澄飯店」獲得。圖片來源｜雄獅旅遊提供

團體旅遊折扣碼「REWARD500」，滿2,000元現折500元，限量200組。

國內訂房折扣碼「DISCOUNT200」，滿3,000元現折200元，限量200組。

欣傳媒 by 林芳如 https://www.xinmedia.com/article/301360

星巴克 觀光 酒店

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