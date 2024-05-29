全台唯一「文心蘭黃金隧道」開放了！超級銅板價入園 拍爆「長達百米、高3公尺金色花海」 爽吃「水果枝仔冰」超Chill

全台唯一「文心蘭黃金隧道」開放了！長達百公尺的「黃金花海隧道」就在宜蘭員山，文心蘭霸氣盛開，在陽光的照映下更顯閃閃動人，美到不拍照留念會後悔。整個農場內還有販售拿破崙蛋糕、輕乳酪、牛奶雪露等甜點，超級銅板價就能入園，被網友大讚「每年都有不一樣的驚喜和可看性，CP值超高」。

全台唯一「文心蘭黃金隧道」。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

全台唯一「文心蘭黃金隧道」。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

「黃金隧道」來了！位於宜蘭員山的「金雙甡花卉農場」是不少愛花草者每年必訪的私房景點，全台唯一、長達約百米的「文心蘭黃金隧道」更是名聲在外，金色花海由3公尺高的文心蘭交錯而成，花瓣有如裙擺般盛開，就像優雅舞者一樣因此也被稱作「跳舞蘭」，黃澄澄一片在陽光下更加閃耀。

全台唯一「文心蘭黃金隧道」。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

全台唯一「文心蘭黃金隧道」。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

不僅如此，今年在農場入口處還新增了「空氣鳳梨隧道」，園區內多達數百種的花卉與植栽令人大開眼界，喜愛拈花惹草的朋友都瘋狂了！入園費部分，每人僅需一個50元銅板，出園時能憑入場券兌換市值30元的水果枝仔冰乙支，這麼好的福利可千萬別忘記囉！

空氣鳳梨隧道。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

此外，宜蘭ㄚ欣貼心分享拍照技巧，建議將手機拿高，靠近垂下的花朵，由上往下拍，拍出來的花會顯得更濃密。而有不少網友也表示，農場園主很會拍照，也可以向他請教或協助拍打卡照留念喔。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

金雙甡花卉農場

整編後：宜蘭縣員山鄉枕山路1段68號

展期時間：5/25～6/25 花展期間無公休

參觀時間：9:30-16:30（園藝賣場 9:00-18:00）

入園費用：每人50元，出園時憑券可兌換30元水果枝仔冰乙支

公共交通：於宜蘭轉運站或宜蘭火車站轉乘宜蘭勁好行「綠16」公車至「頭份村站」下車，步行約1分鐘

導航：金雙甡花卉農場即可到達

停車場：無

備註︰「文心蘭黃金隧道」在溫室裡較悶熱，農場裡的步道皆以碎石子鋪設，建議穿著舒適平底鞋入園

粉絲專頁：https://www.facebook.com/twinsflorafarm/