宜蘭一日遊！2024「宜蘭10大精華景點」推薦 絕對不能錯過

宜蘭一日遊要去哪裡玩呢？網上很多宜蘭100、60、30、21個宜蘭景點推薦，搞得您頭痛？本篇幫您整理了宜蘭10大精華景點推薦，宜蘭旅遊景點1篇搞定，每個景點都是宜蘭必玩的景點。看完這篇馬上能排出您的宜蘭一日遊行程。

宜蘭景點推薦

2024宜蘭景點推薦#1 龜山島牛奶海

龜山島牛奶海是近幾年宜蘭熱門景點之一 ，龜山島在以前一直是用於研究所用，更在2019年認證底下擁有活火山，而位於龜山島的牛奶海也是因為這個火山的緣故所形成乳白色的海景。如今成為到宜蘭必去的景點，不論是從宜蘭海灘上觀賞，或是搭船到龜山島玩水都是非常熱門的旅遊方式。

2024宜蘭景點推薦#2 外澳沙灘

照片來源: 東北角及宜蘭海岸國家風景區

外澳沙灘一直以來都是許多喜愛玩水的遊客勝的，在這邊可以體驗衝浪活動，一到假日也會有愛好衝浪的玩家來此挑戰。除此之外，外澳沙灘正對著龜山島，也是欣賞日落的好地方。在一旁服務區內與親愛的家人們喝著咖啡，欣賞蔚藍的大海，金黃的日落，和龜山島美景。可謂也是人生的一大享受。

2024宜蘭景點推薦#3 抺茶山

照片來源: Google Map

宜蘭的抺茶山是一個風景秀麗的地方，位於宜蘭縣頭城鎮。這座山以其茂密的茶園和迷人的綠意而聞名，特別是在春夏季節，茶葉濃翠欲滴，景色格外迷人。抺茶山地勢起伏，山腰至山頂緊密種植了茶樹，形成了一片翠綠的海洋。登上山頂，你可以俯瞰整個宜蘭平原，風景絕佳。不僅如此，山上還有許多觀景台和步道，讓遊客可以盡情欣賞這片美景，感受大自然的恩賜。

2024宜蘭景點推薦#4 礁溪溫泉

照片來源: 礁溪區公所

礁溪溫泉位於宜蘭礁溪鄉，以前是原著名的居住地，後來隨著漢人的到來慢慢開發此地使礁溪成為宜蘭重鎮。更在日本殖民時期大力發展此地的溫泉。漸漸的礁溪溫泉廣為人知。這裡的特是，它是全台灣罕見的平地溫泉。

2024宜蘭景點推薦#5 國立傳統藝術中心

照片來源: Google Map

宜蘭傳統藝術中心位於宜蘭縣五結鄉，由文化部一手打造。是近幾年，宜蘭親子旅遊不可錯過的景點。園區內重現了古代街景並有許多手工DIY活動，傳統表演和參觀。很適合在假日帶著小朋友一起來學習了解台灣的傳統與藝術。而且門票很便宜，是物超所值的好去處。

2024宜蘭景點推薦#6 宜蘭火車站吉米廣場

照片來源: Google Map

位於宜蘭火車站南邊，這裡原本是廢棄的鐵路局員工宿舍。後來，政府入投入了許多創意的想法。經過重新的規劃與改造將這片廢棄之地改造成了充滿活力受小朋友喜愛的吉米廣場。與知名兒童繪本專家吉米Jimmy合作，園區內有著更是各樣的繪本場景和裝置藝術。如果家裡的小寶貝有看過吉米的繪本，可以帶他們來這邊走走喔。

2024宜蘭景點推薦#7 金車宜蘭威士忌酒廠

照片來源: Google Map

金車威士忌酒廠位於宜蘭員山鄉，它是近幾年知名國際的台灣製酒廠，成立短短幾年時間，便獲得許多國際大獎。噶瑪蘭威士忌大家聽過嗎 ? 就是產於金車的火熱產品。目前，不需門票可以免費參觀和試飲。如果想要更深度的導覽，也可以到金車官網上預約，酒廠方面會派專業人員來帶領各位一同探索與學習威士忌知識。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2024宜蘭景點推薦#8 情人灣

照片來源: 東北角及宜蘭海岸國家風景區

情人灣一直是南方澳的秘密景點，許多遊客不太知道。在當地人都稱此地為內埤海灘，位於一個漁港內。大海與山相鄰是這裡的大特色。來到這裡彷彿到了其他國家。完全不像是在台灣。來到這裡雖然不像其他宜蘭海灘交通便利，但也多了一份恬靜舒適。有時還可以獨佔這片海灘享受清澈的大海和壯麗的山景。

2024宜蘭景點推薦#9 太平山國家森林公園

照片來源: Google Map

嘉義有壯觀的阿里山森林園區，而宜蘭有太平山森林園區，是台灣三大林場其中之一。這裡擁有被國際媒體評選為最美森林步道其中之一的見晴懷古步道。也有著自然溫泉與瀑布。此外，便是豐富多樣的大自然。太平山絕對是大自然愛好者來宜蘭絕對會愛上的一個景點拉 !

2024宜蘭景點推薦#10 明池森林國家公園

照片來源: 馬告生態環境教育麗馬告

明池森林遊樂區位於台灣宜蘭縣的太平山區，是一個結合自然景觀、生態資源和戶外活動的理想場所。這個遊樂區以其茂密的原始森林、清澈的溪流、壯麗的瀑布和豐富的生態而聞名。此外，明池森林遊樂區還是觀鳥的好去處。這裡生活著許多不同種類的鳥類，包括鶯、鳳頭藍鶲、白頭翁等，是鳥類觀察者的天堂。如果你喜歡戶外活動，那麼明池森林遊樂區絕對是一個值得一遊的地方。

總結

宜蘭不只有好山好水，宜蘭景點更是在當地政府與人民努力發展下變得更多元。到宜蘭玩不只有龜山島牛奶海、自然溫泉、冷泉和山景。更是有許多多元化的文藝民俗活動。下次到宜蘭玩不妨試試把小編推薦的以下景點排到您的行程吧，保證讓您愛上宜蘭。

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