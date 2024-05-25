今夏必追！「2024夏戀礁溪」7/6驚艷升等 火舞團、無人機光雕秀絢爛登場

「2024夏戀礁溪、礁心一夏」活動，由無人機光雕秀在7/6率先登場。 圖：礁溪鄉公所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】在冬季泡溫泉，是台灣人共有的生活節奏與習慣，而以卓越且舒適的溫泉設施聞名的礁溪溫泉，連續兩屆奪得交通部觀光局最高榮譽「台灣好湯～十泉十美」的金獎殊榮，且在推動健康旅遊的創新理念上，更是不遺餘力，勇於突破人們對泡湯的固有觀念，讓大家知道溫泉不僅僅適合冬季，夏季同樣是享受溫泉的好時機！ 因此，礁溪鄉公所將以「健康新主張、泡湯新觀念」為主軸，引領溫泉健康旅遊新潮流，鼓勵全國遊客享受夏季時節，輕鬆暢遊礁溪的自然美景、文化特色，在炎炎夏日中，感受碳酸氫鈉美人湯泉帶來的舒爽暢快。

▲「2024夏戀礁溪、礁心一夏」活動即將開跑。 圖：礁溪鄉公所／提供

「夏戀礁溪、礁心一夏」活動自2023年成功辦理以來，深獲激賞與喜愛，不僅讓遊客感受到溫泉鄉的獨特魅力，更帶動在地經濟蓬勃發展。為了迎接即將到來的旅遊旺季，主辦單位礁溪鄉公所今年更推出更多創新元素，讓全國民眾感受前所未有的震撼體驗，以「極致繽紛、璀璨一夏」全新打造的「2024夏戀礁溪、礁心一夏」國際藝術盛會，將於7/6 19:00在礁溪國小操場繽紛登場，將匯聚「國際藝術劇院」與「台灣特色團體」藝術團體，以豐富多元各類型態演出，包括舞蹈、音樂、馬戲、視覺、聲光……等多元感官元素，期待遊客在這個夏季，來到這片美麗的溫泉聖地，感受與眾不同的泡湯體驗，並藉此重新定義夏季旅遊的新風貌，在月夜星空下，打開礁溪一扇通往世界的藝術之窗。

▲無人機光雕秀。 圖：礁溪鄉公所／提供

精彩可期的「2024夏戀礁溪、礁心一夏」，首先由「無人機光雕秀」率先登場，在夜幕低垂時，寬闊的礁溪國小華麗變身為璀璨光雕景緻，七彩絢爛的光束燈及閃動的投射燈，盡興揮灑夜幕星空與翠綠地景，而無人機群飛群演也將配合礁溪獨特的溫泉文化 和豐富多彩的人文景觀為概念，藉由飛行路徑和編隊形式，緩緩升空，呈現出一幅獨特而迷人的溫泉畫卷，表達對這片土地的熱愛和對未來的憧憬。

▲東方藝術團。 圖：礁溪鄉公所／提供

以台灣傳統的民俗技術文化為根，融合現代西方劇場舞蹈的「東方藝術團」也再度應邀演出，以其富有實驗性的演繹方式重新詮釋舞蹈藝術，呈現充滿創新和台灣舞蹈藝術的視覺盛宴。

▲即將成真火舞團。 圖：礁溪鄉公所／提供

接續將由兩位全國火舞比賽冠軍舞者郭彥甫與甫獲法國達人秀總決賽亞軍蔡宏毅所共同創立台灣最強的火舞團隊「即將成真火舞團」，帶來前所未有的視覺震撼和感官享受；以炙熱的火焰、肢體舞蹈藝術與磅礡驚艷的藝術魅力，透過火焰的溫暖光芒，點燃夏戀礁溪的溫暖與感動，讓觀賞者沉浸在一場充滿熱情與活力無與倫比的視覺感官盛宴。

▲比利時托爾高空劇場。 圖：礁溪鄉公所／提供

緊接著「2024夏戀礁溪、礁心一夏」的壯觀大戲，將特別邀請曾在2012年英國倫敦奧運開幕團隊之一，以及曾在世界各大國際藝術節、博覽會……等重大開、閉幕式演出的「比利時托爾高空劇場」絢麗登場，他們將以獨特的魅力和震撼力引爆高空震撼浪漫秀，引人入勝的戲劇化演出、震撼人心的高空演出，將帶領大家穿梭在國際藝術的時空隧道，掀開夏戀礁溪最高潮！

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