呼朋引伴「包棟」入住！放慢腳步到花蓮享受假期

賞螢火蟲的季節到了，2024年的花蓮大農大富螢火蟲季也已經開跑，相關的活動將一路舉辦到4月上旬，想要欣賞黑夜之中點點螢光在空中飛舞的景象，不妨找一天到花蓮住一晚，這次要介紹6間花蓮的包棟住宿，想要呼朋引伴，一起到花蓮遊山玩水的話，可以選擇包棟的民宿入住，既可以享受花蓮的好山好水，也能夠在入住時享受自由與舒適，放慢腳步，好好感受花蓮的魅力！

花蓮住宿推薦：精選6間包棟住宿

La suite 樂・隨逸

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La suite 樂・隨逸有提供包棟服務，民宿內有露天游泳池、躺椅可以讓遊客在戶外遊玩、休息，在室內也有開放式的廚房以及用餐區，獨棟別墅內部的採光良好，整體的設計以及擺設相當舒適愜意，漂亮的。除了一館樂・隨逸之外，還有另外還有二館「小・隨逸」，如果人數不足以包棟入住，也有另外的選擇。

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地址：花蓮縣吉安鄉建國路二段369-1號

連絡信箱：lasuiteinn@gmail.com

小和民宿 The Peaceful Village

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小和民宿可供包棟入住，房間總共可以住10個人，最多可以再加4位。民宿內有投影幕、影音設備，室外還有寬敞的中庭和戶外庭院廚房，在室內和室外各有不同的樂趣。除此之外，小和民宿還是寵物友善的民宿（帶寵物入住需另收清潔費），可以帶著毛小孩一起到花蓮旅行！

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地址：花蓮縣壽豐鄉平和村平和一街121號

連絡電話：0988-166-951

椛堤Timia fleur villa

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椛堤Timia fleur villa只有提供包棟入住，最多可以接待6大3小入住，在villa內部還設有電梯，要到樓上的房間也可以不用爬樓梯。民宿的交誼大廳、吧檯空間都可以供入住的房客使用。從四樓的TopVIP雙人房還能夠眺望花蓮市，可以坐在浴缸中一邊泡澡、一邊欣賞美麗的風景。

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地址：花蓮縣花蓮市國民二街3號

連絡電話：0966-598690 ‧ 03-8332299

漫慢設計民宿

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漫慢設計民宿充滿了設計感，每間房間都有不同的風格，各有不同的特色。除了房間之外，民宿內還有絕美的透明玻璃屋，可以在天氣好的午後，坐在椅子上，度過陽光灑落的優閒時光。包棟可讓12~18人入住，交誼廳、大廳等公共空間都可供旅客使用。舒適的空間讓旅客到花蓮旅行時，得以放慢腳步，慢慢感受花蓮的魅力！

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地址：花蓮縣吉安鄉和平路一段18巷16號

連絡電話：0988-838-391

聽海說故事民宿

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入住聽海說故事民宿，除了可以坐擁太平洋的美景之外，只要步行就能抵達花蓮的東大門夜市，不論是想要看海，或是想要到夜市覓食，都可以一次滿足。民宿可以提供一次最多16人包棟入住，除了可以在露臺躺在吊床上欣賞海景之外，也可以到夜市買小吃回來公共空間慢慢享用！

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地址：花蓮縣花蓮市海濱街16-1號

連絡電話：0916-707-482

Momosa 墨舍

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「Momosa」在泰雅族語中有著「想要去」之意，而民宿的名字「Momosa 墨舍」則是包含著阿公阿嬤對於孫子的愛。民宿可供7~12人包棟，除了有提供早餐之外，也可以加購晚餐，冬季為柴燒壁爐料理，而夏季則是海陸牛奶鍋。民宿內有客廳、廚房、烤肉場地、戲水池等設施，包棟的話還可以使用歡唱設備，可以和朋友一起在此好好放鬆度假。

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地址：台灣花蓮縣萬榮鄉149號

連絡電話：0936916158

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