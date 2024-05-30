精選宜蘭羅東「5間優質親子飯店」！近羅東夜市，家庭入住首選

來到台北的後花園宜蘭，必訪的就是我們宜蘭羅東的羅東夜市啦~但大家總說夜市附近非常不好停車很懊惱，AsiaYo聽到大家的願望~特地寫了這一份TOP5宜蘭羅東飯店清單給各位參考，這些住宿不僅走路就可抵達羅東夜市，不必擔心停車問題，還有附贈早餐或是親子友善空間，非常適合大小朋友一起來，這些優質的宜蘭親子飯店不能錯過，絕對是你在羅東住宿的最佳選擇。

圖:業主提供

📍亞奇文旅

亞奇文旅房型 圖:業主提供

✅幼兒遊戲區 ✅好日子食堂 ✅讀冊書房 ✅藝文客廳

有帶娃的朋友看過來~這裡除了有幼兒遊戲區，大朋友也可以到讀冊書房閱讀書籍，不用怕無聊喔~

亞奇文旅大廳 圖:業主提供

💡真實旅客評價：4.6/5.0 價格很親民 服務很親切，在夜市裡面超級方便的 小朋友很喜歡，下次會再去玩。

💡附近地標：羅東夜市 - 213 公尺、羅東火車站 - 621 公尺





📍小窩旅店(羅東夜巿店)｜繽紛花海接待區

小窩旅店房型 圖:業主提供

✅沙發 ✅暖氣 ✅(房間內) 專屬衛浴 ✅鄉村典雅風格

小窩旅店距離羅東夜市非常的近，走路只需分鐘即可到達。

小窩旅店大廳 圖:業主提供

💡真實旅客評價：4.9/5.0 離夜市跟車站非常的近，很方便的地方，房間也都很乾淨，有機會可以再續住。

💡附近地標：羅東火車站 - 282 公尺、羅東夜市 - 375 公尺





📍晶樺商務飯店｜走路5分鐘到羅東夜市

村却國際溫泉酒店房型 圖:業主提供

✅嬰兒澡盆 ✅自行車租借 ✅早餐 ✅(房間內) 專屬衛浴

怕開車前往沒停車位的朋友看這邊~飯店提供自行車的租借，方便你快速前往羅東夜市逛街。

晶樺商務飯店房型-2 圖:業主提供

💡真實旅客評價：4.3/5.0 飯店乾淨，餐點也對素食者很友善，葷食也好吃，還有不錯的洗髮乳和沐浴乳，是個很不錯的住宿體驗

💡附近地標：羅東火車站 - 323 公尺、羅東夜市 - 451 公尺





📍坦TaLent 智能旅店｜嶄新世代風格旅店

坦TaLent房型 圖:業主提供

✅嬰兒澡盆 ✅交誼廳 ✅幼兒遊戲區(部分房型) ✅沙發

位於羅東夜市入口處，非常方便，隨時可前往夜市覓食。並且是自助智能機台24H接待入住不怕太晚入住的問題。

坦TaLent大廳 圖:業主提供

💡真實旅客評價：4.5/5.0 入住親子四人房，入住給退房都是自助式入住，房間有球池、溜滑梯跟保齡球，小朋友玩得很開心。地點很好，樓下就是羅東夜市，買吃的很方便。

💡附近地標：羅東夜市 - 175 公尺、羅東火車站 - 719 公尺





村却國際溫泉酒店遊戲區 圖:業主提供

✅早餐 ✅兒童遊戲區 ✅戶外游泳池 ✅Spa

逛完羅東夜市，回飯店可以到室外觀景台欣賞漂亮的羅東夜景非常漂亮~

坦TaLent大廳 圖:業主提供

💡真實旅客評價：5/5.0 一泊二食 滿划算的 設施都很新 服務也很親切 是大人可以放空 小孩可以放電的地方

💡附近地標：羅東火車站 - 488 公尺、羅東夜市 - 816 公尺





以上就是TOP5推薦羅東飯店的介紹啦~不只高CP值，連大小朋友也都愛不釋手，選擇親子飯店全家一同享樂！~趕快來安排一趟宜蘭之行吧！這些優質的宜蘭親子旅館肯定帶給你不同的旅遊體驗。





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