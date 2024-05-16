可愛爆擊！被綠油油水田包圍的「貓貓咖啡屋」 早午餐、甜食讓人捨不得吃 自家「手沖咖啡」超夠水準

這一家寵物、親子友善的貓貓咖啡屋，不但室內有五隻可愛貓咪，就連早午餐、蛋糕都可愛爆擊，射中我們這些貓奴的心，忍不住想抱起來狂擼貓，拼命吸這樣。

就位於國道5號高速公路橋下，周邊都是綠油油水田圍繞，還有超大停車場，清幽的環境加上可愛貓咪坐檯，貓公關很認真營業，推薦所有貓控都要來，保證療癒。然後我要狂推這裡的蛋糕跟早午餐，根本食物版本的可愛動物區，可愛到讓人捨不得吃，店家自己烘焙的手沖咖啡超好喝，布丁必須推推。

萬記商行 The One’s Shop 礁溪咖啡廳｜交通位置

地址：宜蘭縣礁溪鄉興農路266-3號

電話：0978 838895

時間：10:30–18:00｜每週二公休

最後點餐：5:30 / 打烊6:00

粉絲團：Facebook

六月起

營業時間10:30-17:00

天天營業

因為這家生意非常好，建議要來時先預約會比較安全，尤其是假日更是一位難求，畢竟是宜蘭現在最當紅最可愛的貓咪咖啡。

其實這裡也不僅僅只有可愛，整個環境氛圍超網美，很好拍。

而且設有免費停車場喔。

店面門口有一點網美露營風格，很可愛。

坐在這裡很有偽露營的感覺

有幾個網美必拍打卡景點 望周知

夢幻粉紅仙人掌牆很文青可愛，不拍可惜。

門口用綠色盆栽、店名當背景。

後院有一顆超大的粉紅愛心。

這是一家寵物、親子友善餐廳，禁止奧客很重要，如果不喜貓的話請慎入。

平日下午幾乎滿座，生意超好，員工服務也很迅速並熱情，還有小朋友忙著逗貓。整間餐廳縈繞著歡樂的氛圍。

除了大片落地窗以外，還有超多綠植盆栽點綴，很美。

大量使用落地窗，讓自然的光線灑入一室綠意與溫暖。

窗外除了高速公路以外，就是路樹與綠油油的水田。

浪漫優雅的牆飾，不張狂卻很有存在感。

我戲稱這是I人專用座，社恐人專區，也算是另一種單身友善。

小狗視力表好可愛，朋友喜歡到還跑去蝦皮找來買。

半自助服務，水跟餐具請自取。

有一小小的販賣區，賣著可愛動物相關的飾品跟貼紙。

這狗狗耳環真的是可愛死了。

貓公關營業中

真的不要這樣看我，我會太心動XD

這隻拒絕營業，暫時孤僻中。

旁邊有一小間咖啡烘焙室。

萬記商行 The One’s Shop 礁溪咖啡廳｜MENU

手工蛋糕專區，這也是店家自己做的喔，也太強了吧！而且造型非常可愛，除了被貓咪可愛到以外，手工蛋糕也好萌。

義式咖啡、字烘豆、手沖咖啡專門店除了手工蛋糕以外，別忘了這是咖啡廳喔。推薦必點手沖咖啡，真的很強！搭配蛋糕剛剛好。

這裡僅收現金，基本消費是一杯飲料或一份開放式早午餐盤，這裡的早午餐拼盤挺有創意的，很推薦點。

搖滾莓果＋蜂蜜萊姆氣泡飲

飲料真的認真大杯欸！上面加了好多水果，感覺划算。

小山園抹茶歐蕾

很有層次感的抹茶歐蕾，而且還是用小山園的抹茶欸，然後上面還有可愛又華麗的棉花糖裝飾，小朋友看到一定會愛死。

手沖單品豆

店家招牌手沖咖啡，溫和圓潤，口感柔和滑順，前味是濃郁炭焙香氣，中味帶點微酸，餘味有著些微苦韻，很適合像我這種咖啡幼幼班。

蜜桃達菲、水豚米蘇、豆豆龍三種造型蛋糕給你可愛爆擊。

水豚堤拉米蘇

是的，蛋糕本體就是堤拉米蘇，姑且不論口味，這造型真的做的很細節，上面那朵花餅乾真的可愛死我了。

芒果豆豆龍

本體是芒果蛋糕，重點是龍貓造型上面還有放一張薄荷葉真的好細節。切開裡面還有芒果果粒喔！只是畫面不是很美，看完整的就好。

蜜桃達菲

本體是水蜜桃蛋糕，水蜜桃果粒藏在達菲身體裡。裡面也是滿滿的奶油跟果粒，真材實料來著，只是對我來說稍甜。

吃到一半，貓大哥來巡視了。是我被翻牌了嗎？需要我為您做什麼服務嗎？

義式起司辣味醬（太陽蛋）

這貓吐司也太可愛，看著貓大哥吃著貓吐司，好特別的體驗。而且這餐盤也太豐富了，生菜、水果、炸雞塊薯條、太陽蛋、薯泥以及烤時蔬。所有該吃的營養，這一盤都幫你做好好的，大人小孩都能分享。

貓咪吐司裡面夾著的義式起司辣味醬，可以佐太陽蛋一起吃。我覺得調味超夠的，而且豐富飽嘴，是真的很好吃，好喜歡辣味起司的風味。

草莓生吐司 / 大溪地焦糖烤布蕾 / 原味拿鐵

這貓咪拉花真的好厲害，還有漸層暈染的感覺。

草莓生吐司好好吃，自製果醬很厲害。

大溪地焦糖烤布蕾真的有華麗！滿滿的水果感覺超值，然後這布丁好好吃，必點。

到了貓咪吃飯時間，終於見到五隻貓咪公關的真面目，不然總是有幾隻躲起來，應該是I貓，然後其他兩隻超E的，很愛翻客人牌子。

是說躲在桌子底下的小孩也好萌。這裡真的是給我一連串可愛的店欸，欠療癒的話一定要來。重點是東西也好吃，幾乎都是店家自製真的很猛，給推。

可愛貓咪 影片支援

萬記商行 The One’s Shop礁溪咖啡廳

地址：宜蘭縣礁溪鄉興農路266-3號

電話：0978 838895

時間：10:30–18:00｜每週二公休

最後點餐：5:30 / 打烊6:00

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六月起

營業時間10:30-17:00

天天營業

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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