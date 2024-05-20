TOP5宜蘭飯店特色民宿推薦！宜蘭住宿精選近羅東夜市／礁溪溫泉／火車站／冬山河

宜蘭由於完美的地理位置及天然溫泉，一直是旅遊熱門所在，選擇理想的宜蘭飯店或特色宜蘭民宿能夠為你的宜蘭旅遊行程加分！不論是親子友善宜蘭民宿、或附獨立溫泉湯池的宜蘭飯店，都可以為不同主題的行程帶來更美好的旅程！今天就來看看這些推薦又有在AsiaYo平台預訂享獨家優惠的宜蘭住宿推薦，讓你不只玩的開心還能省荷包～

圖:業主提供

宜蘭住宿推薦：羅東夜市TOP 亞奇文旅 | 近羅東夜市

亞奇文旅房型-2 圖:業主提供

位於羅東夜市商圈，我們用細心結合每個小角落亮點，營造出獨特的氛圍，多樣化的設施讓這裡不僅是個旅遊的落腳點，更是一個充滿故事和回憶的場所，讓我們一起創造美好回憶。

亞奇文旅房型 圖:業主提供

💡真實旅客評價：4.7/5.0 價格很親民 服務很親切，在夜市裡面超級方便的 小朋友很喜歡，下次會再去玩。

💡附近地標：羅東夜市 - 213 公尺、羅東火車站 - 621 公尺





宜蘭住宿推薦：礁溪溫泉TOP 礁溪若水溫泉旅館

礁溪若水溫泉旅館房型-2 圖:業主提供

每個房間都擁有專屬的天然溫泉美人湯，您可以享受被群山環繞的美景，盡情呼吸淨化空氣，還能聆聽著蟬鳴和鳥叫。

礁溪若水溫泉旅館房型 圖:業主提供

💡真實旅客評價：4.6/5.0 對於客戶反應的問題能即時處理，不會敷衍了事，客訴處理還不錯，下次會再光臨

💡附近地標：礁溪溫泉區 - 536 公尺、礁溪火車站 - 587 公尺





宜蘭住宿推薦：高CP值獨家優惠 米淇旅店-羅東館

米淇旅店房型 圖:業主提供

附近的人氣景點包括羅東夜市、羅東中山公園和羅東林業文化園區。部分客房還能享受到窗外繽紛的市景，讓您感受到城市的活力和美麗。

米淇旅店大廳 圖:業主提供

💡真實旅客評價：4.2/5.0 離羅東夜市很近10分鐘步行路程，適合週末來逛夜市吃吃喝喝。這裡離林業廠很近還有斑比山丘，星夢森林都很近適合兩日旅遊行程規劃。

💡附近地標：羅東火車站 - 337 公尺、羅東夜市 - 439 公尺





宜蘭住宿推薦：宜蘭火車站TOP 友愛大飯店

友愛大飯店房型 圖:業主提供

步行 8 分鐘，你就能夠抵達宜蘭火車站，附近還有知名景點幾米公園，享受大自然的清新空氣。趕快預訂友愛大飯店，一起來探索宜蘭的美妙之處吧！

友愛大飯店大廳 圖:業主提供

💡真實旅客評價：4/5.0 住16樓夜景不錯。

💡附近地標：東門夜市 - 179 公尺、宜蘭火車站 - 329 公尺





宜蘭住宿推薦：冬山河親水公園TOP 愛麗思主題民宿 | 溜滑梯主題房型

愛麗思主題民宿溜滑梯 圖:業主提供

我們歡迎親子入住，3歲以下孩童享有免費的福利哦！一同來到這奇幻冒險之旅，讓我們為您打開夢幻的大門。

友愛大飯店大廳 圖:業主提供

💡真實旅客評價：4.2/5.0 小朋友很喜歡海賊王的房型，期待下次再去住，民宿老闆跟老闆娘都非常的客氣

💡附近地標：冬山河森林公園 - 1598 公尺、冬山河親水公園 - 3138 公尺





以上就是為各位精選的TOP 5高CP值宜蘭住宿推薦，不論是附設溫泉宜蘭飯店還是主題房型宜蘭民宿，都是精挑細選的推薦住宿款，讓各位出遊能用平價優惠享受舒適住宿，讓宜蘭旅遊的休息更加完整，每天開始新的行程都更加有活力！宜蘭超級適合出遊，從周末小旅行、到多日深度旅遊行程都有不同的玩法，腹地廣大的宜蘭有超多等你去探索，是個老少咸宜的旅遊好去處。





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