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到頭城都要找阿伯！火車站「炸蛋蔥油餅發財車」長紅數年 最強「超Q餅皮+靈魂甜醬」跟著排就對了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@mirumo0201授權、摘自Google地圖 網友Kiki Smile
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頭城人最愛！位於宜蘭頭城車站附近的餐車小攤時常大排長龍，原來就是在地超夯的「阿伯炸蛋蔥油餅」，餅皮超Q、越嚼越香，甜口醬汁不搶味，吃過都說讚，還有網友分享「隔了快10年再次造訪，味道一樣很好」。

圖／IG@mirumo0201授權
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宜蘭一帶的炸蛋蔥油餅名店！被評為到訪頭城火城站必排隊朝聖的「阿伯炸蛋蔥油餅」在地飄香多年，每份45元。蔥油餅皮手工現揉，吃起來十分有勁道，麵香越嚼越濃，外皮酥脆，雖說是油炸品但吃起來不油，加上特製醬料更加分，即便只是小吃也嘗得到「家鄉味」，跟著排準沒錯。

圖／IG@mirumo0201授權
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這家炸蛋蔥油餅在網路上佳評如潮，如「爆炸好吃」、「特地從台北開車下來買來吃」、「蔥油餅非常好吃 清爽不油膩」等，有人表示就算飽到不行，只要一拿到，肚子也會騰出空間馬上現吃。

此外，有網友補充，現在販售品項變多了，還有果汁甜點等，最推「石花凍果汁」、「金桔檸檬」等清爽飲品酸甜解膩，配著蔥油餅吃簡直一絕，百元享受道地台味下午茶。

圖／頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅粉絲頁
圖／頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅粉絲頁

圖／摘自Google地圖 網友Kiki Smile
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頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅

價格：每份45元

營業時間和地點：請見粉絲專頁

圖／IG@mirumo0201授權
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宜蘭美食 小吃 排隊美食 果汁 甜點 醬料

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