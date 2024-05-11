到頭城都要找阿伯！火車站「炸蛋蔥油餅發財車」長紅數年 最強「超Q餅皮+靈魂甜醬」跟著排就對了
頭城人最愛！位於宜蘭頭城車站附近的餐車小攤時常大排長龍，原來就是在地超夯的「阿伯炸蛋蔥油餅」，餅皮超Q、越嚼越香，甜口醬汁不搶味，吃過都說讚，還有網友分享「隔了快10年再次造訪，味道一樣很好」。
宜蘭一帶的炸蛋蔥油餅名店！被評為到訪頭城火城站必排隊朝聖的「阿伯炸蛋蔥油餅」在地飄香多年，每份45元。蔥油餅皮手工現揉，吃起來十分有勁道，麵香越嚼越濃，外皮酥脆，雖說是油炸品但吃起來不油，加上特製醬料更加分，即便只是小吃也嘗得到「家鄉味」，跟著排準沒錯。
這家炸蛋蔥油餅在網路上佳評如潮，如「爆炸好吃」、「特地從台北開車下來買來吃」、「蔥油餅非常好吃 清爽不油膩」等，有人表示就算飽到不行，只要一拿到，肚子也會騰出空間馬上現吃。
此外，有網友補充，現在販售品項變多了，還有果汁、甜點等，最推「石花凍果汁」、「金桔檸檬」等清爽飲品酸甜解膩，配著蔥油餅吃簡直一絕，百元享受道地台味下午茶。
頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅
價格：每份45元
營業時間和地點：請見粉絲專頁
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言