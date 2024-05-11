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他良心不安自首…台中古井挖出腐爛嬰屍 生父母涉殺人棄屍起訴

2024花蓮親子飯店TOP 5精選！鄰近景點、一泊二食、豐富親子遊樂設施共創美好旅程

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台

圖／業主提供
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花蓮親子飯店推薦 玫瑰香榭飯店

玫瑰香榭飯店外觀 圖／業主提供
玫瑰香榭飯店外觀 圖／業主提供

緊鄰花蓮火車站的玫瑰香榭飯店非常方便前往花蓮各大景點，無論你是與家人一同出遊還是和朋友共度假期，這裡都能給你一種家的感覺。現在到AsiaYo平台預訂還享有一泊一食(含早餐)的獨家4折起限時優惠專案，超高CP值要搶要快！

玫瑰香榭飯店房型 圖／業主提供
玫瑰香榭飯店房型 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.8/5.0 裝潢很新，乾淨漂亮，房間很大，接待人員服務熱情，路邊很好停車，飯店也會幫忙負擔停車費

💡附近地標：花蓮火車站 - 252 公尺、松園別館 - 1609 公尺

💡親子設施：嬰兒床、嬰兒澡盆

花蓮親子飯店推薦 亞馨文旅

亞馨文旅房型 圖／業主提供
亞馨文旅房型 圖／業主提供

林近東大門夜市，晚上帶小朋友一起逛夜市也非常好玩！地下室建造了一個舒適的休息區，供旅客們與朋友聚會和交流；樓頂有一個號稱第"N"排海景的觀景平台，從那裡你可以遠眺海洋的美景。

亞馨文旅大廳 圖／業主提供
亞馨文旅大廳 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.5/5.0 乾淨整潔、夜裡安靜、有停車位、鄰近熱鬧街道、距三條街到公正包子及廟口紅茶

💡附近地標：東大門夜市 - 873 公尺、南濱公園 - 1060 公尺

💡親子設施：嬰兒澡盆、親子友善備品

花蓮親子飯店推薦 遠雄悅來大飯店

遠雄悅來大飯店海景 圖／業主提供
遠雄悅來大飯店海景 圖／業主提供

遠雄悅來大飯店優良的地理位置，不論是花蓮市夜景或者太平洋的日出都能夠在這裡一覽無遺。飯店設施齊全設有健身房、室內外泳池、按摩水療池、蒸氣室、烤箱和兒童遊戲室等設施，還有獨創品牌Belle Spa，提供獨特的悠閒氛圍、專業的芳療療程。

遠雄悅來大飯店房型 圖／業主提供
遠雄悅來大飯店房型 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.5/5.0 服務人員的素質非常好，當父母取餐時還協助留意被留在位子上的小童們，很專業體貼的服務；活力館的服務人員親切有耐心；海洋公園接駁車也分兩台車載完所有等候的住客；退房時不小心遺留物品也傳簡訊詢問是否需要宅配，因為服務太好了我們很願意再次入住。

💡附近地標：遠雄海洋公園 - 915 公尺、洄瀾灣 - 4592 公尺

💡親子設施：兒童遊戲區、兒童戲水池、公共溜滑梯、公共球池、兒童書籍、DVD 或音樂、嬰兒床、嬰兒澡盆

花蓮親子飯店推薦 翰品酒店 花蓮

翰品酒店外觀 圖／業主提供
翰品酒店外觀 圖／業主提供

翰品酒店 花蓮將幾米《擁抱》藝術裝置與故事融入在飯店的各個角落，療癒著每位來到此地的旅人，與幾米一同創造難忘的旅程回憶。

翰品酒店房型 圖／業主提供
翰品酒店房型 圖／業主提供

💡真實旅客評價：5/5.0 非常適合親子來訪，泳池及遊戲室規劃很棒。還有小孩最愛的沙坑，房間舒適這次入住有浴缸房型小兒巧的衛浴。

💡附近地標：松園別館 - 1527 公尺、東大門夜市 - 2547 公尺

💡親子設施：兒童遊戲區、嬰兒澡盆、嬰兒床、消毒鍋

花蓮親子飯店推薦 麗格休閒飯店

麗格休閒飯店房型 圖／業主提供
麗格休閒飯店房型 圖／業主提供

位於花蓮市市中心，地理位置優越，步行即可到達火車站，鄰近花蓮市的多個人氣地標，如豐濱靜浦北回歸線標碑和港天宮，如果時間允許，您還可以前往花蓮文化創意產業園區、松園別館和花蓮城隍廟等受歡迎的景點。

麗格休閒飯店兒童遊戲區 圖／業主提供
麗格休閒飯店兒童遊戲區 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.3/5.0 性價比高，各方面都滿意，附近餐廳多吃飯，方便交通也方便，臨近火車站

💡附近地標：花蓮火車站 - 723 公尺、松園別館 - 1763 公尺

💡親子設施：兒童遊戲區、嬰兒澡盆、兒童書籍、DVD 或音樂

選擇理想的花蓮親子飯店可以讓親子出遊的行程更加完美，好的花蓮住宿能夠讓你在旅程中獲得良好的休息，能夠更好的體驗後續的行程！花蓮的好山好水，不論是家庭出遊、團體出遊或三五好友都非常適合，親子出遊的好處在於踏青放電、親近自然還能寓教於樂讓小朋友一探自然界的鬼斧神工！到AsiaYo就能挑選最超值的獨家優惠花蓮住宿預訂，讓你玩的開心、住的舒服！

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