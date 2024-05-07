農場探萌寵、工廠玩體驗　宜蘭親子休日愜意遊

【圖／文：行遍天下】

宜蘭向來是親子客群最喜歡的目的地， 近年更增加許多能親近萌寵的觀光農場等，旅客不僅可體驗餵食梅花鹿、黑面羊、迷你馬，還能看水豚泡湯；更可探訪特色觀光工廠，DIY玩體驗、花草占卜，或來場日本忍者養成訓練，一探忍術奧祕。

位於三星鄉的張美阿嬤農場可說是宜蘭最具代表性的親近動物的景點，佔地約400坪的農場分為三大區域，梅花鹿、迷你馬、羊駝、黑面羊自在的在園區內散步、或慵懶坐在角落，當看到手持牧草的遊客靠近，便會興奮站起，拉長的脖子求餵食，或用頭輕輕撞擊遊客的腳邊，可愛模樣融化許多遊客的心，天氣好時，更能租借浴衣換穿，與小動物一起拍美照。

園區也會不定時提供限量奶瓶，讓旅客體驗用奶瓶餵食梅花鹿，但園方提醒，梅花鹿不喜歡喝別人口水，切記可別餵食一半又跑去餵另一隻。

水豚也是農場的人氣王，慵懶的水豚慢吞吞的走在園內，只在遊客手拿牧草時才會稍微加快腳步，有時又會踏入熱氣直冒的露天風呂中，與鴨子一起泡湯；現在農場更引進一對二趾樹懶，讓旅客能近距離看樹懶緩慢攀在樹枝上，也能一起拍照。憑著門票還能換蔥油餅、甜甜圈、雞蛋糕等點心，與小動物親近同時還能愜意享受餐點。

從山中驅車前往海線，來到結合拍照打卡、觀光工廠、購物、餐飲的赫蒂法莊園。赫蒂法莊園以歐風莊園為建築設計，園內結合生技、美容保養、DIY、餐飲等體驗，更有免費AI皮膚檢測儀器位旅客測臉部肌膚情況，還有療癒的花草占卜。

園內更設有25處打卡點，其中最具代表性、一度橫掃社群媒體版面的就是「生命之樹鏡池」與「空中城堡」，空中城堡請來國際藝術大師蔡爾平設計，以每個人心中都有的童話夢為設計，考量宜蘭多雨的氣候，整座城堡均採用不鏽鋼設計，雕工精細的樹木襯托著漂浮於半空中的城堡，靜靜矗立在整片綠意中，定時的煙霧效果，更為整座空中城堡與鏡池增添如夢似幻氛圍。

園區的餐飲設施很豐富，如在生命之樹鏡池旁設有咖啡廳，旅客可在此點咖啡、來份6吋現烤披薩，一邊用餐一邊享受窗外風景，或在百花廚房點份莊園精選套餐，十數種套餐選擇讓旅客能在此飽餐一頓。園區也排定每日定時DIY時間表，每個時段能體驗的都不同，從永生花鑰匙圈、植物拓印束口袋，到舒壓精油沐浴鹽球、植萃精油防蚊液等都能體驗，憑門票還能折抵體驗費用。

距離赫蒂法莊園約15分鐘車程，有間低調的咖啡館食聚咖啡。老闆將外婆家改造成小巧溫馨的咖啡館，並以自身烘焙專長，推出一系列水果千層蛋糕、鹹派、司康、肉桂捲等，每日現做、限量供應，經網路口碑分享，開幕多年來屹立不搖，更有「宜蘭HARBS」美稱。即使不能預約，每日仍吸引不少人特地前往排隊候位或外帶，只為了一品其甜點魅力。

最受歡迎的甜點就是「水果千層」，使用當季新鮮水果搭配卡士達醬、鮮奶油製成，清新口感讓許多人一帶就是4、5片；隨季節轉變，店家也會推出期間限定千層蛋糕，此外，以72%黑巧克力搭配士達醬與鮮奶油製作的巧克力千層蛋糕也是店內熱門選擇。

吃飽喝足，不妨到位於礁溪的宜蘭忍者村，戴上頭巾、學習忍術，來場成為一位合格日本忍者的修煉之旅。想成為一位忍者，需闖過10個關卡，在工作人員的帶領下，從最簡單的「走壁術」、「迷蹤步」開始挑戰，館內每座關卡都用心設計，每關都有專屬關主解說、示範，如射擲「手裏劍」，就必須用手腕巧勁射中靶心才能得分；「鎖鎌」武器實習則必須以甩出的方式，讓鎖鎌能成功勾住欄杆3秒才算成功。愈往後，關卡難度越高，如「迴旋斬」必須2人一組，其中一人將球放進投球機中，另一人戴上面罩、持劍，揮到球才算過關；「迴旋鏢」則在牆上掛上不同角度的小銅鑼，並運用交錯黑繩增加投擲難度，必須準確敲到銅鑼才算修煉完成，但無論哪一關，都讓大人小孩玩得不亦樂乎。闖過十關最後，即可依據得分取得忍術修煉證書，分為「下忍」、「中忍」、「上忍」三種等級，隨證書還會贈送一枚手裏劍，讓旅客帶回家做紀念。





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