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CP值超高！ 宜蘭「來來牛排館」義大利麵加量不加價 平假日都客滿想吃要預約

小佳的幻想世界／ 文、圖／小佳

udn走跳美食／小佳

來來牛排館是宜蘭超高人氣的排隊美食代表，平假日都需要預約，否則都要到現場抽號碼牌候位。套餐價位落在350元-600元之間，隨餐有沙拉、脆皮濃湯、古早味紅茶、甜點，附餐則有義大利麵或在地麵兩種可以選，加量還不加價，紅茶則是可以一直續喝到飽的概念，是好吃CP值又高的宜蘭美食推薦。

來來牛排 交通及怎麼去

來來牛排館有超大的停車場，開車來不用擔心，但假日的話可能就需要等一下。

宜蘭來來牛排館目前只有提供電話訂位跟現場候位，雖然位置滿多的但用餐人潮也不少，建議就算是平日用餐也最好先電話訂位，否則就要到現場抽號碼牌候位。

來來牛排館的戶外環境我覺得滿不錯的，室內外感覺都很乾淨，戶外有綠地有植栽，可以拍拍照休息一下，打發無聊的等候時間。

來來牛排創立於1988年，目前在宜蘭、花蓮、台東各有一間分店，宜蘭這家分店一直以來都很有名，要說他很平價也不至於，價位落在350-600之間，但概括整體環境到口味、餐點選擇和份量上，都算是一間吃過會想再回訪的宜蘭牛排店。

店內座位滿多的，工業風格的裝潢搭配木桌滿有味道，有適合聚餐的大長桌，也有適合家人或朋友的2-4人桌。

當天造訪時間約下午非用餐時間，但整間店的人潮絡繹不絕沒有斷過，一直到用餐結束後店裡還是坐了9成滿的客人，可見生意真的超級好。環境上因為座位數很多所以稍嫌吵雜一點，但還有景觀區可以欣賞滿不錯的。

來來牛排館 菜單及附餐內容

主餐醬料：黑胡椒醬、蘑菇醬、綜合醬(三選一)

餐點均附：鮮蔬沙拉(千島醬或和風醬擇一)、脆皮濃湯、古早味紅茶(無限續)、甜點、義大利麵or在地麵(加量不加價)

桌上有番茄醬、Tabasco辣椒醬及鹽

鮮蔬沙拉

鮮蔬沙拉我覺得滿有誠意的，不是給你爛爛的蔬菜，種類也滿多樣的，醬料的話就是一般的和風醬和千島醬，蔬菜部份都滿青脆的。

脆皮濃湯

脆皮濃湯我超愛，上層的酥皮很好吃，剛上桌熱呼呼的最棒，有些人喜歡把酥皮丟進濃湯裡一起吃，看個人口味習慣。

濃湯裡有火腿跟玉米粒，不是偏濃稠的那種，味道上也很不錯。

古早味紅茶

古早味紅茶我大推！真的是古早味紅茶的味道，不會澀又帶微甘，重點是會有服務人員巡桌一直來幫你加紅茶，等於紅茶可以直接續喝到飽。

來來牛排館 主餐內容

推薦來吃一定要點蒜香系列，端上桌後滿滿的蒜酥鋪在牛排上，蒜香味超誘人，牛排夠厚而且熟度也很剛好(我們點五分)。

蒜香特級沙朗牛排

蒜酥真的超級加分，搭配牛排吃滿嘴都是蒜香。沙朗牛很嫩又很香，熟度我很喜歡，帶點筋增加咀嚼感，肉香味十足。

配菜的話有玉米筍、綠花椰和荷包蛋還不錯。

義大利麵我們沒有加量，正常的份量基本上已經很多了，大胃王可以嘗試加量，不加價真的很佛心。

醬料的話有三種可以選，直接給你自己加我覺得很棒，不是那種淋好醬再給你的。

炙烤鮮魷併脆皮雞排

滿建議可以兩個人以上來用餐，這樣主餐的部份就可以一起分享，像我本身很喜歡吃海鮮，所以點了魷魚，但雞排跟牛排又是來到牛排館一定要點的品項，所以來來牛排館就有推出海陸系列，讓你可以一次吃到海鮮跟肉類。

魷魚超大一尾，重點是真的很鮮甜，吃起來是脆口袋Q彈的，這麼大隻很有誠意。

脆皮雞排也很好吃，外脆內多汁，雞排很厚但不會乾，這份量我覺得很可以，難怪大家會說他們家CP值很高。

甜點

甜點的部份我們選了焦糖烤布蕾和冬瓜檸檬果凍，兩個都很好吃，果然是從頭到尾都沒有令人失望的口味。

焦糖烤布蕾的焦糖雖然沒有很厚，但布蕾本身味道滿濃郁的，搭配起來很好吃。

冬瓜檸檬凍就是比較清爽的口味，很解膩很適合夏天吃。

來來牛排好不好吃

整體來說我很喜歡來來牛排館從環境到餐點的表現，除了主餐外的附餐也都滿好吃的，基本上不太有雷，而且主餐部份給的份量和口味都很大器也很到位。推薦大家一定要點蒜香系列，蒜酥給的很多又非常加分，喜歡吃肉或海鮮的人來到宜蘭來來牛排館都會覺得很滿足，是很棒的宜蘭牛排館推薦。

來來牛排館

地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段157號

電話：(03)950-2534

營業時間：

平日(週一~週五)

午餐11:00-14:30（最後收客時間13:30）

晚餐17:00-22:00（最後收客時間21:00）

假日(週六~週日)

全天候營業 11:00-22:00（最後收客時間21:00）

來來牛排館 粉絲團

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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