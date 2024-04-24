花蓮山海依舊美 觀光營運正常 7月起大型活動邀約國內外遊客同遊

【文・唐偉展】

0403強震使花蓮縣觀光旅宿等相關產業受到嚴重衝擊，花蓮縣政府於災後積極協助業者快速恢復運作，也號召全國鄉親朋友一起相挺花蓮觀光。

花蓮縣觀光處處長張志翔強調，花蓮縣境全長約137.5公里，本次災害受創較深的太魯閣國家公園位於縣境北邊，以南的各主要景點及交通未受影響，皆運作如常迎接國內外遊客，歡迎大家「洄」家走走。

花蓮縣由南至北長約137.5公里，全縣13鄉鎮市概分為北、中、南三區，此次地震受創嚴重的太魯閣國家公園位於縣境最北邊，以南包括新城鄉、花蓮市、吉安鄉等北區鄉鎮市的交通與著名觀光景點均未受影響。遊客可以前往新城鄉的七星潭疊石踏浪看日出；花蓮市區近期開幕的「小京都」將軍府、松園別館均正常營運歡迎遊客；中區的壽豐鯉魚潭、鳳林林田山、光復糖廠及大農大富森林園區騎乘最適合騎腳踏車及夜間賞螢；南區的瑞穗溫泉區及玉里安通溫泉區有許多溫泉旅宿供遊客挑選，富里花海景觀區及羅山遊憩區更充份展現花東縱谷之美。

花蓮美景依舊。 圖／花蓮縣觀光處 提供

花蓮縣政府建議北部遊客可坐火車到花蓮火車站，搭乘台灣好行或租車前往各景點，台灣好行310太魯閣線也持續營運接駁遊客至七星潭看海踏浪；中南部遊客則可坐火車或開車從南橫、南迴公路來花蓮，探訪花蓮的美麗山水。

張志翔表示，0403地震後縣內觀光旅宿業及伴手禮等業者均在積極復原中。花蓮有許多觀光活動接連展開，包括目前正在鯉魚潭及大農大富等地進行的賞螢季，7月起則有包括「2024知卡宣綠森林親水公園戲水活動」、「2024花蓮夏戀嘉年華」、「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」、「2024花蓮太平洋南島聯合豐年節」、「2024星光音樂會」、「2024金針花季」等大型活動，歡迎國內外遊客透過火車、國際包機直航航班及郵輪等各種交通方式來花蓮，感受好客花蓮讓人「洄家」般的放鬆療癒。

長長的龍貓森林隧道為螢火蟲秘境。 圖／花蓮縣觀光處 提供

延伸閱讀>>出國旅遊領5,000元！活動登入方式一次看

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」