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今天熊都蘭！台東免門票景點「都蘭文創園區」 逛市集買伴手禮 繽紛彩繪牆玩拍好有趣

Ann‧榜哥‧生活事務所／ 文、圖／Ann‧榜哥‧生活事務所

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來到台東東河遊玩，除了吃有名的東河包子、走訪水往上流的景點之外，千萬不要錯過這個童趣十足的都蘭文創園區，免門票就可入園，也免停車費！都蘭文創園區有不少的藝術造景以及繽紛有趣的彩繪牆，來到這能逛市集、採買伴手禮、喝咖啡，不定時也會舉辦舉辦藝文展覽演出喔！

都蘭文創園區-交通位置

都蘭文創園區位在台東東河鄉，鄰近新東糖廠文化園區、水往上流以及都蘭看海平台等，開車前來的朋友可直接使用導航即可輕鬆抵達，園區備有偌大的停車場可停車喔！

都蘭文創園區-園區介紹

都蘭文創園區隨處都可以看到可愛俏皮的裝置藝術以及繽紛有趣的彩繪牆，我們一家人光在戶外區域就拍了不少照片。

而都蘭文創園區主要分成兩館可以參觀、採買伴手禮。一區主要是文創市集館，一區則是伴手禮館。

在文創市集館內販售了不少文創商品，種類多樣又豐富，像是各種玩具、服裝配件、藍染飾品等。

伴手禮館內主要販售台東在地各鄉鎮的農產品，像是特色口味的乖乖、池上米調味罐及醬罐等。

都蘭文創園區-周邊景點

走訪完都蘭文創園區，當然還可以順遊鄰近新東糖廠文化園區、水往上流以及都蘭看海平台等，而我們全家人也在附近的東河豆花旁跟大釋迦拍了不少照片；若是往北(花蓮)走的朋友，還能去買有名的東河包子、走訪三仙台等！

都蘭文創園區-整體評價

來到都蘭文創園區真的很有趣！可以美拍不少照片，也能採買伴手禮，一旁也設有洗手間可以使用。重點是這邊的服務人員都好親切，完全不會強迫推銷喔！若來台東遊玩，不妨安排一些時間來這玩拍順便休憩一下喔！

都蘭文創園區

營業時間：09:00-17:00

營業地址：台東縣東河鄉458-1號

營業電話：08-891-9345

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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台東旅遊 市集 文創 裝置藝術

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